Petro respondió a gobernadores que pidieron recursos del fondo ambiental para atender emergencia por inundaciones: “Solo se puede financiar con los ricos”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, informó que junto a otros mandatarios departamentales propuso al Gobierno nacional utilizar los recursos no ejecutados del fondo de ciencia, tecnología e innovación, así como del fondo ambiental para atender la difícil situación de inundaciones a causa de las fuertes lluvias.

Estos fondos, que reciben ingresos provenientes de la venta de petróleo y carbón, permanecen sin ser utilizados, según el gobernador de Cundinamarca.

Rey advirtió que existen más de $9 billones inmovilizados en cuentas bancarias, correspondientes a estos fondos.

Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca - crédito @JorgeEmilioRey/X

Los gobernadores consideran que la activación de estos recursos permitiría impulsar iniciativas en desarrollo sostenible, investigación científica y protección ambiental, aspectos que consideran urgentes para fortalecer el crecimiento regional y aprovechar los recursos disponibles en el corto plazo.

Por estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, en la que cuestionó la propuesta.

El mandatario colombiano indicó que en el fondo ambiental solo quedan $500 mil millones destinados a proyectos con comunidades afrodescendientes. Indicó que otros ya se están ejecutando.

“Otra vez. En el fondo ambiental quedan 500 mil millones para proyectos con comunidades afro que ya se están ejecutando”, señaló el presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro afirmó que atender la tragedia de las inundaciones solo se puede financiar con los más rico, porque el Gobierno nacional se encuentra “ripiado”.

“Está tragedia solo se puede financiar con los más ricos porque nosotros estamos ripiados, como dicen en mi tierra inundada. Los del salario vital ya nos pueden invitar a sus casas para algo de comida rica y bien charlada, entre amigos”, aseveró Gustavo Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

De hecho, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno declarará una nueva emergencia económica a causa de la emergencia climática.

Para esta oportunidad, el Gobierno podría imponer un impuesto al patrimonio a empresas.

“Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, señaló Ávila.

¿Qué dijo Jorge Emilio Rey Ángel?

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, planteó públicamente la existencia de más de 9 billones de pesos sin utilizar en fondos oficiales y propuso que el Gobierno nacional autorice su uso inmediato para atender emergencias. La solicitud, respaldada por la mayoría de mandatarios departamentales, se centra en recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Fondo Ambiental, que reciben aportes de la venta de petróleo y carbón.

Según explicó Rey Ángel en declaraciones a medios, esos fondos permanecen inmovilizados desde hace entre cinco y siete años, acumulando intereses en el sistema financiero, sin que hayan sido puestos al servicio de situaciones críticas. “Considero que existen mecanismos legales y constitucionales vigentes para atender esta emergencia sin necesidad de recurrir a un decreto de emergencia económica y social”, afirmó el mandatario, al subrayar la urgencia de liberar esos dineros.

El gobernador detalló que la propuesta fue presentada por los gobernadores desde el día anterior y cuenta con respaldo mayoritario. “Entiendo que casi los treinta y dos gobernadores coincidimos en que estos recursos deben utilizarse. Permanecen inmovilizados en cuentas bancarias y necesitamos disponer de ellos para atender este tipo de emergencias”, señaló Rey Ángel.

De acuerdo con el funcionario, ya existe un precedente legal para este tipo de operación: durante la implementación de los acuerdos de paz, se autorizó el uso puntual de estos fondos en 2017 y 2018. “Esperamos que el Gobierno nacional autorice el uso de estos recursos. Ya existe un antecedente”, reiteró Rey Ángel, quien insistió en que el canal jurídico está disponible y podría activarse de inmediato.

La propuesta surge en un contexto de limitaciones presupuestarias para la gestión de emergencias en los departamentos, donde la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas se ha vuelto prioritaria para los gobiernos regionales.