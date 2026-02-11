Iraquí asesinado por sicario colombiano en Tailandia resultó siendo un capo: la hipótesis que apunta a disputas entre organizaciones criminales suecas de perfil internacional

Los agentes de la Policía en Tailandia le cayeron al hotel donde se hospedaba el ciudadano colombiano, que ya tenía listo todo para escapar. Todo gracias a los videos de cámaras de seguridad - crédito red social X

Se conocieron nuevos detalles luego del crimen de un ciudadano iraquí en la paradisíaca isla de Phuket, uno de los mayores destinos turísticos no solo en Tailandia, sino a nivel mundial.

Hasta el momento, el señalado como presunto responsable de haber perpetrado el crimen de Ameer Mundher Mahmood (24 años, según la prensa tailandesa), y bajo la modalidad de sicariato, es el colombiano Fernando Estaid Guevara Sánchez (39).

Las indagaciones que se han desarrollado hasta el momento por parte de las autoridades en el sudeste asiático apuntan a un crimen calificado por la prensa local como “profesional”. El asesinato se reportó el sábado 7 de febrero de 2026, y las pesquisas buscan esclarecer si se trató de un ajuste de cuentas o un encargo, según información del portal Thai Examiner.

Sin embargo, nuevos detalles que se conocieron comienzan a reforzar una de las teorías que se baraja por parte de los peritos judiciales tailandeses: sería una disputa entre bandas, pero no entre grupos menores, sino entre pesos pesados del crimen organizado internacional de Suecia.

Las evidencias que se encontraron en la habitación del hotel donde se hospedaba el colombiano dan cuenta del arma y la ropa que utilizó al momento de cometer el crimen - crédito Crime Asia/Facebook

Los nuevos detalles del crimen del iraquí en isla de Phuket, Tailandia: perpetrado por un colombiano

La detención de Fernandoo Estaid Guevara Sánchez dejó a la vista la complejidad de las redes de crimen organizado que conectan no solo a Suecia y Tailandia, sino a Irán y Colombia.

El arresto del colombiano se dio la madrugada del 8 de febrero en un hotel del distrito de Thalang, y poco después del asesinato de Ameer Mundher Mahmood, el joven que manejan las autoridades con el perfil de un capo iraquí con presuntos vínculos en organizaciones mafiosas en el país nórdico.

El caso centra el foco en la capacidad de acción transnacional de la estructura conocida como “Red Foxtrot”, reconocida por alianzas internacionales y por haber recibido sanciones oficiales del Gobierno de Estados Unidos el 12 de marzo de 2025.

La víctima, que había residido en Suecia, figuraba en investigaciones mediáticas como parte de una red criminal con base en Estocolmo.

De igual manera, y como destacó el medio sueco NDR, Mahmood era sospechoso de un asesinato y había sido condenado por amenazas, tenencia de armas y delitos de drogas.

Las autoridades iniciaron el rastreo de cámaras de seguridad el 7 de febrero, y la madrugada del día siguiente se logró la captura del ciudadano de nacionalidad colombiana - créditos captura de pantalla The Thaiger/sitio web | စိတ်ဝင်စားရင် Like ထားကြည့်/Facebook

Las acusaciones en contra del iraquí Ameer Mundher Mahmood, asesinado por un colombiano en Tailandia

Además, se lo relacionó con un tiroteo entre bandas en la capital sueca en el que falleció una niña de doce años (a inicios de agosto de 2020).

Estos antecedentes fortalecen la hipótesis de que la muerte de Mahmood está vinculada al enfrentamiento entre organizaciones criminales con proyección internacional.

Por tal motivo, el operativo que condujo a la captura de Guevara Sánchez se apoyó en imágenes de cámaras de vigilancia, y en cuestión de horas se evitó que Guevara Sánchez escapara a Catar.

Las autoridades tailandesas lo identificaron como el presunto responsable del disparo mortal que recibió Mahmood en la espalda, mientras el iraquí permanecía en una motocicleta frente a un hotel lujoso en Patong.

Hasta la motocicleta en la que se movilizó el sicario colombiano, oriundo del municipio de Paraíso, Caquetá (sur de Colombia), fue revisada en detalle por parte de los agentes tailandeses - crédito red social X

En la habitación del detenido encontraron un arma de fuego y una motocicleta, indicios directos de su participación en el hecho, según informaron las autoridades de Tailandia.

Asimismo, los agentes judiciales en el país asiático establecieron que el colombiano ingresó a Tailandia el 19 de enero y que había adquirido un boleto de salida a Catar para la fecha del crimen, un detalle que hace pensar a los peritos la posible planificación de una huida después de llevar a cabalidad el trabajo.

Se estima que el pago ofrecido al sicario ascendió a 3.000 dólares (aproximadamente 10 millones de pesos colombianos), destacó El Tiempo.

El ciudadano iraquí recibió un disparo en la espalda por parte del sicario - crédito red social X

Las sanciones del Gobierno Trump a la red criminal internacional sueca Foxtrot: su relación con el iraquí

Las pesquisas se orientan a despejar la posible relación entre este asesinato y la red mafiosa Foxtrot, uno de los grupos criminales más activos en el norte de Europa.

Esta organización, según información oficial por parte del Departamento de Estado de los EE. UU. ha perpetrado ataques contra intereses israelíes y judíos en Europa, incluyendo un atentado contra la Embajada de Israel en Estocolmo en enero de 2024.

El 12 de marzo de 2025, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, impuso sanciones a la estructura Foxtrot por estar relacionada con múltiples actividades ilegales en la región.

La gravedad de sus operaciones ha motivado un incremento en la vigilancia y persecución internacional a sus integrantes y asociados alrededor del mundo.

A mediados de marzo de 2025 el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, se refirió a la sanción por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro a la Red Foxtrot - crédito @SecRubio/X

El prontuario criminal del sicario colombiano que asesinó a Ameer Mundher Mahmood en Tailandia

El historial judicial de Guevara Sánchez también es objeto de revisión.

Los registros en Colombia consignan dos condenas previas por tráfico de estupefacientes (sentencia de dos años y seis meses de prisión en 2010) y concierto para delinquir (dos años y siete meses de prisión en 2014), junto con una tercera condena por hurto a siete años y ocho meses de prisión en 2013, añadió el mismo diario colombiano.

También cumplió parte de estas penas en la cárcel de Bellavista, en Antioquia.

Las autoridades tailandesas y suecas colaboran para establecer el alcance real de los vínculos entre el presunto sicario, la red Foxtrot y el entramado de violencia que conecta el sudeste asiático con el crimen organizado europeo.

El colombiano tenía listo hasta el tiquete de vuelo para escapar a Doha, Catar - crédito Crime Asia/Facebook

Debido a la gravedad de los hechos y el alcance que podría tener este homicidio, pocas horas después del tiroteo, el arresto del sospechoso se concretó en la terminal aérea de la isla de Phuket, donde intentaba abordar el vuelo QR843 de Qatar Airways con destino a Doha, según detallaron las autoridades.

Debido a la importancia del colombiano en el proceso judicial, el tribunal provincial de Phuket emitió de inmediato una orden de arresto, mientras el principal acusado permanece bajo custodia.