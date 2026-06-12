Colombia

Agmeth Escaf respondió a la suspensión de la Procuraduría tras fuertes señalamientos contra Abelardo de la Espriella: “No me retracto”

El representante del Pacto Histórico sostuvo que sus expresiones fueron una respuesta a acusaciones previas del candidato presidencial

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Agmeth Escaf se fue con todo contra el Gobierno por pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos - crédito agmethescaf/Instagram
La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional al representante a la Cámara hasta el 21 de junio de 2026, mientras avanza una investigación disciplinaria en su contra - crédito agmethescaf/Instagram

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Agmeth Escaf se pronunció luego de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo provisionalmente de su cargo hasta el 21 de junio de 2026, como parte de una investigación disciplinaria por declaraciones contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La medida fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, luego de una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia. El caso se origina en declaraciones emitidas por Escaf en una entrevista con Blu Radio, donde hizo afirmaciones sobre De la Espriella que fueron consideradas objeto de investigación disciplinaria.

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En respuesta, el congresista difundió un comunicado público en el que rechaza la suspensión y asegura que la decisión representa un precedente en el que, según su postura, se estaría sancionando la defensa de su honra frente a acusaciones previas.

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