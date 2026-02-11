Colombia

Gustavo Petro reveló que está “mal de salud” por el frente frío que se trajo de Estados Unidos: “Tengo la fiebre de Trump”

El presidente admitió problemas de salud tras su regreso de Estados Unidos, en donde cumplió una agenda oficial que incluyó un encuentro con el mandatario del país norteamericano y reuniones con autoridades, empresarios y organismos internacionales

Desde Chaparral (Tolima), el presidente de la República reconoció que atraviesa por afecciones de salud tras su encuentro con el mandatario norteamericano Donald Trump - crédito Presidencia

En su visita a Chaparral, municipio del sur del Tolima, el presidente de la República reconoció de manera pública que atraviesa problemas de salud tras su regreso de Estados Unidos, en donde sostuvo un encuentro bilateral con Donald Trump. La declaración se produjo mientras presidía la ceremonia de entrega de tierras a comunidades campesinas de este departamento, en el que la gobernadora Adriana Magali Matiz es declarada opositora a su administración.

Durante el acto en esta población de cerca de 55.000 habitantes, el mandatario afirmó que padece “la fiebre de Trump”, en una afirmación que causó reacciones. No estoy bien de salud porque tengo la fiebre de Trump, que se llama.- Me traje el frente frío Ártico, no otro frente, sino el del Ártico. Y también, de coletazo, cogí el Antártico. Entonces, tengo un cruce aquí que ya me acabó con la garganta”, afirmó el jefe de Estado en sus afirmaciones, mientras tosía sin control.

El 3 de febrero de 2026 será recordado como el día en que Gustavo Petro y Donald Trump compartieron en la Casa Blanca por primera vez, para limar asperezas y reconducir la relación bilateral - crédito Presidencia

En su intervención, Petro vinculó su malestar físico con las bajas temperaturas experimentadas en el viaje, con lo que aprovechó para mencionar el impacto de los fenómenos climáticos extremos en el país. “Es la señal, y lo vemos en el departamento de Córdoba, Sucre, Chocó y Bolívar, probablemente el nordeste antioqueño, muy al borde ya de una inundación con la represa de Ituango”, advirtió el mandatario en esta visita, tras su presencia en Córdoba.

En su visita a Chaparral, el presidente encabezó la entrega de 82.000 hectáreas de tierra y 1.773 títulos de propiedad, que corresponden a 9.354 hectáreas fértiles destinadas a familias del municipio y poblaciones como Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas. “Ya no solamente son por la tierra, por el crédito barato, por asociarse, por vivir, porque sabemos, y yo soy testigo de eso, porque anduve por estas montañas”, enfatizó el gobernante.

La visita de Gustavo Petro a Donald Trump se dio tras las gestiones de meses que permitieron un primer diálogo, el 7 de enero vía telefónica, en la que se acordó el encuentro - crédito Presidencia

Es válido precisar que la visita oficial de Petro a Washington D.C. concluyó el 6 de febrero de 2026 y tuvo como eje principal una reunión en la Casa Blanca con el mandatario norteamericano. Ambos calificaron el encuentro como “cordial” y “productivo”, tras varios meses de tensiones diplomáticas vinculadas a temas de seguridad y aranceles, y pudo establecer una tregua política y diseñar una hoja de ruta conjunta en materia de lucha contra el narcotráfico.

Balance de la visita de Gustavo Petro a los Estados Unidos

Según se pudo establecer, de acuerdo con el reporte que entregó el mismo Petro a los medios de comunicación que acompañaron la gira por la capital de los Estados Unidos, los resultados inmediatos del viaje incluyeron la coordinación de una operación conjunta que permitió la interceptación de un narcosubmarino en aguas internacionales; a solo una semana después del encuentro entre ambos presidentes en el despacho Oval.

La gira de Petro en Estados Unidos incluyó un llamado a transformar la OEA en un foro de derechos colectivos para evitar la barbarie - crédito Joel González/Presidencia

A su vez, entregó a Trump una lista de presuntos capos radicados en el extranjero y propuso priorizar la “paz y la vida” en la estrategia antidrogas, mientras que Trump reiteró la importancia de bloquear el flujo de drogas hacia Estados Unidos, como parte del compromiso común en la lucha contra este flagelo: que de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, cuestionado por el Gobierno colombiano, tenía al corte del 2023 más de 250.000 hectáreas cultivadas con coca.

En su presencia en suelo estadounidense, Petro protagonizó una conferencia en la Universidad de Georgetown, en la que abordó la crisis climática y el papel de América Latina en la transición energética. También mantuvo reuniones con congresistas estadounidenses, empresarios y representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para fortalecer la cooperación comercial y discutir la situación regional, incluyendo la crisis en Venezuela.

