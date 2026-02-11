Cayó ‘Chucha Grande’ en Barranquilla, señalada de aprovecharse de sus encantos para extorsionar a los hombres: “Le enseño las fotos a su mujer”

La mujer acusaba a varias de sus víctimas con revelar fotos íntimas que ella grababa durante sus encuentros - crédito Policía Nacional y Pexels

Una mujer que se valía de sus atributos físicos quedó al descubierto luego de que las autoridades en Barranquilla lograron la captura de una joven identificada con el alias de Chucha Grande.

Todo luego de que el martes 10 de febrero de 2026 se conocieron los detalles de una operación de la Policía Metropolitana que permitió la captura en flagrancia de la dama, acusada de extorsionar a varios hombres en el barrio La Manga, en el suroccidente de la capital del Atlántico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso, luego de que la detenida intentara recibir dinero producto de la extorsión de uno de los hombres que caía en sus redes, soportadas en las redes sociales y material íntimo que comprometía a los afectados con sus familiares.

Conforme a los reportes oficiales, al menos 10 hombres habrían caído en esta modalidad, mientras las autoridades no descartan que existan más víctimas, por tal razón se ha pedido a la comunidad, y en este caso puntual a los ciudadanos, que se acerque a poner en conocimiento de las autoridades más episodios que puedan robustecer el acervo probatorio.

Las investigaciones revelaron que la mujer utilizaba redes sociales para contactar a los afectados, establecía conversaciones con insinuaciones de encuentros amorosos.

Luego de que obtenía confianza, y durante los encuentros, capturaba fotos y videos íntimos.

Más tarde, “Chucha grande” exigía transferencias de dinero bajo la amenaza de difundir el material a esposas o familiares.

Los evidentes actos de infidelidad, en algunos casos, buscaban quedarse en el olvido, y entre sus advertencias, solía enviar mensajes como: “Si no me manda la plata, le enseño las fotos a su mujer”.

La mujer sostenía encuentros sexuales en algunos de los casos - crédito Pexels

El caso impactó al sector, donde vecinos relataron que la detenida tenía reputación por su actitud extrovertida y operaba con varias cuentas falsas en redes sociales, destacó el portal regional Noticias Cartagena.

Por este caso, las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier intento de chantaje digital y a evitar el intercambio de contenido íntimo mediante plataformas en línea, para evitarse pasar por esta situación, que dejó a más de uno mal parado.

Hombre al que le robaron el celular le terminaron pidiendo dinero para no publicar sus fotos: sextorsión

La Policía insistió en la necesidad de proteger la información personal y los contenidos digitales para evitar delitos informáticos

Un individuo con antecedentes judiciales por hurto y extorsión fue capturado por agentes Grupo Gaula de la Región Metropolitana de Policía La Sabana, según informó la Policía, cuya operación se registró en el sector del Puente de Guadua, en la localidad de Engativá.

El presunto extorsionista capturado contaba con antecedentes por ese delito y hurto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presunto delincuente fue interceptado tras el hurto de un teléfono celular a una mujer, dispositivo al que posteriormente tuvo acceso, y, tras encontrar fotografías y videos íntimos de su propietaria, se dispuso a exigirle una suma de $900.000 a su víctima a cambio de no difundir ese material, una modalidad conocida como sextorsión.

El operativo que permitió la captura fue resultado de labores de inteligencia y de la coordinación entre los investigadores del Gaula, que lograron ubicar al sospechoso antes de que se concretara la entrega del dinero. La Policía confirmó que el detenido ya contaba con antecedentes por delitos similares.

Tras la captura, la Policía de la Región Metropolitana de Policía La Sabana reiteró su compromiso en la lucha contra la extorsión, haciendo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de este delito.

Muchos hombres suelen ser víctimas de extorsión o sextorsión, por cuenta del uso de las delincuentes de las redes sociales y las aplicaciones de citas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La institución recordó que dispone de la la línea gratuita 165, la cual “está disponible las 24 horas del día para recibir denuncias y brindar orientación a las víctimas”, subrayando la importancia de la denuncia oportuna.

Además, la Policía insistió en la necesidad de proteger la información personal y los contenidos digitales, advirtiendo que el autocuidado y la prevención son fundamentales para evitar casos de sextorsión y otros delitos informáticos.