Un submarino con 10 toneladas a bordo fue incautado por autoridades de Colombia y Estados Unidos: hay cuatro capturados

Este episodio sobrevino solo una semana después de la visita oficial del presidente colombiano Gustavo Petro al mandatario estadounidense Donald Trump en Washington

La embarcación transportaba cerca de 10 toneladas de droga, cuyo valor fue estimado en 441 millones de dólares (USD), según informó el Departamento de Estado estadounidense - crédito @StateINL/X

La incautación de un submarino con cocaína en aguas internacionales, llevada a cabo por Estados Unidos y Colombia, pone en primer plano la colaboración entre ambos países justo después de un momento de alta tensión diplomática.

La embarcación transportaba cerca de 10 toneladas de droga, cuyo valor fue estimado en 441 millones de dólares (USD), según informó el Departamento de Estado estadounidense.

En contraste a operaciones anteriores, esta reciente acción conjunta adoptó un enfoque distinto: los cuatro tripulantes del submarino fueron apresados con miras a su procesamiento judicial.

El operativo se registró el lunes 9 de febrero de 2026, y según las autoridades estadounidenses, la intervención se realizó “con apoyo de las fuerzas armadas colombianas”.

Tanto la captura del narcosubmarino como la destrucción de la sustancia decomisada fueron confirmadas y celebradas en un mensaje Departamento de Estado de EE. UU. en la red social X.

“Las fuerzas colombianas de seguridad ejecutaron una operación conjunta para atacar este narcosubmarino” y “Las alianzas sólidas dan resultados contundentes”, publicó el Departamento de Estado.

Este episodio sobrevino solo una semana después de la visita oficial del presidente colombiano Gustavo Petro al mandatario estadounidense Donald Trump en Washington, un encuentro enmarcado en un intento por normalizar los lazos tras recientes desacuerdos bilaterales, como también destacó el medio DW. La acción reafirma la cooperación en seguridad, en un contexto donde las relaciones atraviesan ajustes y desafíos recurrentes.

Tanto la captura del narcosubmarino como la destrucción de la sustancia decomisada fueron confirmadas y celebradas en un mensaje Departamento de Estado de EE. UU. en la red social X - crédito @StateINL/X

Armada de Colombia incautó dos toneladas de cocaína en buque mercante que iba rumbo a España

La incautación de dos toneladas de cocaína en el Caribe colombiano expuso el alcance global del narcotráfico y sus vínculos entre Sudamérica y Europa. Según la Armada de Colombia, el cargamento, valorado en $800.000 millones (unos USD 200 millones), tenía por destino el puerto de Algeciras en España, una de las principales puertas de entrada de estupefacientes al continente.

Este golpe no solo representa una pérdida millonaria para las organizaciones criminales, sino que evidencia la sofisticación de las rutas marítimas y las dificultades para frenar un flujo que se mantiene a pesar de megaoperativos internacionales.

Imágenes aéreas muestran cómo se logró la incautación frente a Santa Marta - crédito red social X

La operación que se conoció el 27 de enro de 2026, considerada por la Armada Nacional como la mayor de los primeros días de 2026 en el Caribe colombiano, comenzó con una alerta de Inteligencia Naval sobre la posible contaminación de un buque mercante que partió desde Cartagena rumbo a Europa.

Tras más de 18 horas de seguimiento con apoyo aéreo del Comando Aéreo de Combate No. 3, la embarcación fue interceptada a 110 kilómetros al norte de Santa Marta. En el operativo se aplicaron protocolos de seguridad que consideraron a la tripulación como víctima, garantizando el control total sobre la nave.

En el proceso de inspección, una Unidad de Reacción Rápida de la estación de guardacostas de Santa Marta halló 81 bultos camuflados, los cuales contenían una sustancia que levantó sospechas inmediatas. Peritos de la Policía Nacional emplearon la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) y confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína: polvo color marfil y textura arenosa.

Unidades de la Armada de Colombia inspeccionan el buque mercante a más de 110 kilómetros al norte de Santa Marta, durante el operativo que permitió incautar 81 bultos con clorhidrato de cocaína - crédito Armada de Colombia

El decomiso fue trasladado al muelle y quedó bajo custodia de la Unidad Básica de Investigación Criminal Regional Antinarcóticos No. 8, mientras los investigadores analizaban el impacto del operativo.

Según informaron autoridades policiales y civiles, una operación internacional desarrollada durante más de un año logró desmantelar una estructura logística dedicada a la introducción de 57 toneladas de cocaína en Europa. El balance oficial incluyó la incautación de más de 800.000 euros en efectivo y la incautación de 30 embarcaciones, 70 vehículos, seis inmuebles, tres armas de fuego, dos hexacópteros, más de 150 teléfonos móviles y equipamiento marítimo avaluado en 2,5 millones de euros.

