Renunció presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá tras señalamientos de Petro por crisis ambiental en Córdoba

Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia al cargo de presidente encargado de Urrá S.A. E.S.P. - crédito Hidroeléctrica de Urrá

Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia al cargo de presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá S.A. E.S.P., decisión que fue radicada ante la junta directiva de la compañía el 10 de febrero, según conoció El Tiempo. La dimisión se produce 24 horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente su renuncia y pidiera una investigación penal por el manejo del embalse, en el contexto de la crisis ambiental que enfrenta el departamento de Córdoba.

Acevedo Rocha estaba vinculado a la empresa desde hace más de 33 años, periodo durante el cual participó en la construcción, operación y consolidación de la hidroeléctrica, considerada estratégica para el sistema energético nacional y para la región Caribe.

Según el medio ya mencionado, fuentes del Gobierno confirmaron que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó directamente la renuncia, en medio de los cuestionamientos por los vertimientos y los impactos asociados a la temporada invernal.

Contenido de la carta de renuncia

En la carta dirigida a la junta directiva, Juan Acevedo Rocha explicó que su decisión responde a una reflexión personal, institucional y ética, en medio de la coyuntura que atraviesa la empresa y el departamento de Córdoba.

“He tomado esta decisión tras una profunda reflexión personal, institucional y ética, en medio de una coyuntura compleja para la empresa y para el departamento de Córdoba”, señala el documento conocido por El Tiempo.

Acevedo recordó que durante más de tres décadas estuvo vinculado a Urrá S.A. E.S.P., acompañando las distintas etapas del proyecto y desempeñando funciones técnicas y administrativas. En ese sentido, afirmó que su permanencia en el cargo podría desviar la atención de la emergencia ambiental, afectar la estabilidad de la empresa y comprometer el interés general.

La salida se dio tras cuestionamientos del Gobierno Nacional por el manejo del embalse. - crédito Contraloría General

Posición frente al Gobierno Nacional

En el documento, el exfuncionario manifestó que no es su intención polemizar ni confrontar al presidente Gustavo Petro, a quien expresó respeto institucional y personal.

“Por coherencia con los principios de defensa de lo público, la equidad social y la protección de los más vulnerables, he considerado que lo más responsable es apartarme del encargo”, indicó Acevedo Rocha.

Asimismo, aseguró que se retira del cargo con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley, la normatividad ambiental vigente y los principios técnicos de la ingeniería. También agradeció la confianza depositada por la junta directiva y el respaldo de los trabajadores de la compañía, y reiteró su disposición para colaborar en el proceso de empalme y en una transición ordenada.

El presidente Gustavo Petro pidió investigaciones por los vertimientos asociados a la emergencia ambiental. - crédito @petrogustavo/X

Señalamientos del presidente Gustavo Petro

Previo a conocerse la renuncia, el presidente Gustavo Petro había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó el manejo de los embalses de Urrá e Hidroituango y calificó los vertimientos como un “crimen ambiental”.

“Todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental. El gerente debe renunciar de inmediato y asumir sus responsabilidades penales”, señaló el mandatario.

En el mismo pronunciamiento, Petro afirmó que el llenado de los embalses respondió a intereses económicos y que se priorizó la maximización de utilidades por encima de la protección de las comunidades. También hizo referencia a situaciones similares en proyectos como Salvajina y Betania, y advirtió sobre los impactos en zonas como La Mojana y la Depresión Momposina, actualmente afectadas por inundaciones.

El jefe de Estado agregó que estas decisiones habrían tenido incidencia en la escasez de gas y en la contratación de energía a precios más altos, pese a la disponibilidad de generación hidráulica.

La Anla reportó sobrepasos en las reglas de operación del embalse Urrá I. - crédito Anla

Hallazgos de la Anla sobre el embalse

De manera simultánea a la renuncia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) presentó evidencia técnica que confirmaría sobrepasos sostenidos en los volúmenes recomendados del embalse Urrá I.

Según la entidad, desde 2020 y hasta la fecha se han registrado incumplimientos recurrentes en las reglas de operación, tras el monitoreo de los componentes hidrológicos e hidráulicos del proyecto. Estos hallazgos hacen parte del análisis técnico que adelanta la autoridad ambiental en el marco de la emergencia que afecta a las comunidades de Córdoba.

La salida de Acevedo Rocha se produce mientras avanzan las revisiones técnicas y los anuncios del Gobierno Nacional sobre eventuales investigaciones relacionadas con el manejo del embalse y sus impactos ambientales.