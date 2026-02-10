Presidente del CNE respondió a señalamientos de Petro tras exclusión de Cepeda en consulta Frente por la Vida: “Nos regimos bajo la ley ”

La coalición electoral se integró sin Iván Cepeda, luego de que el CNE resolviera no habilitar su participación en la consulta para definir candidato - crédito Colprensa

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, se refirió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, después de que la entidad electoral no permitiera la participación del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta Frente por la Vida.

La coalición quedó integrada por Héctor Elías Pineda Salazar, Edison Lucio Torres Moreno, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal Amaya y Daniel Quintero Calle.

En declaraciones a medios de comunicación, Quiroz afirmó que el CNE se rige por la Constitución y la ley, por lo que no tiene facultad para interpretar.

“Nosotros nos regimos bajo la Constitución y la ley (…) no tenemos derecho a interpretar“, expresó.

Cristian Quiroz afirmó que el CNE se rige por la Constitución y la ley, por lo que no tiene facultad para interpretar - crédito Colprensa

Cristian Quiroz insistió que existen unas normas y que deben hacer es aplicarlas y brindar las respectivas garantías a todos los candidatos presidenciales.

“Hay unas normas y lo único que tenemos que hacer es aplicarlas y darles garantías a todos los candidatos”, señaló el presidente del CNE.