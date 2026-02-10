La Cruz Roja Colombiana desplegó plan de ayuda para afectados por las inundaciones en Córdoba y otras regiones: así puede aportar

La Cruz Roja Colombiana moviliza recursos y solicita colaboración ciudadana y empresarial para enfrentar la emergencia por inundaciones - crédito Cruz Roja Colombiana

Más de 60 mil familias sufren el embate de la ola invernal, una emergencia que afecta especialmente a Córdoba, Antioquia, Bolívar, Sucre y La Guajira.

La magnitud del desastre obligó a la Cruz Roja Colombiana a desplegar sus recursos y a pedir apoyo inmediato de la ciudadanía y de empresas privadas.

El objetivo es atender las necesidades urgentes de la población, mientras comunidades enteras esperan que el descenso de las aguas permita iniciar una reconstrucción que se prevé larga y compleja.

El drama de los damnificados se vive a diario en las calles y albergues temporales de Montería, en los que al menos 100 personas han ingresado sólo en las últimas horas.

El relato de una de las habitantes, Linaida Carmen Hernández Jiménez, describe el desamparo: “Fue difícil porque yo fui sola y en mi casa fui sola”, dijo a Noticias RCN.

Cruz Roja Colombiana distribuyó 122 kits de alimentos, cocina e higiene, así como toldillos y hamacas en comunidades de Montería - crédito Cruz Roja Colombiana

En zonas rurales como Martinica, cerca del 80% de las familias debió evacuarse por inundaciones, según testimonios locales recogidos por Noticias Caracol.

Las autoridades han dispuesto 17 albergues, pero la demanda supera la capacidad disponible. Los habitantes de municipios como San Pelayo o Montelíbano lamentan la pérdida total de enseres, propiedad y recuerdos acumulados en años de trabajo: muchos sobreviven en las calles con lo poco que lograron rescatar.

La situación sanitaria se agrava con el paso de los días. Cientos de personas reportan afecciones estomacales, gripes y complicaciones médicas.

El caso de Ibis Martínez —mujer diabética que desde hace seis días duerme en una terraza, sin acceso a medicinas ni vivienda— expone un panorama de precariedad extrema, según informó Noticias RCN.

Las familias mencionan la urgencia de colchonetas, cobijas, alimentos no perecederos, ropa y kits de aseo. Una de las damnificadas en Montelíbano expresó: “Lo que más necesitamos son colchonetas, no dormir porque tenemos niños pequeños”.

Para responder a esta emergencia, la Cruz Roja Colombiana puso en marcha una campaña de recolección de ayudas y donaciones económicas.

El 80% de las familias de la zona rural de Martinica fue evacuado tras las graves inundaciones que destruyeron viviendas y pertenencias - crédito Gobernación de Córdoba/Colprensa

Judith Carvajal de Álvarez, presidente nacional de la Cruz Roja Colombiana, resaltó a Noticias RCN: “Las necesidades humanitarias que hoy enfrentan miles de familias en distintas regiones del país son amplias y urgentes. Desde la Cruz Roja Colombiana hemos activado todas nuestras capacidades para responder, pero es fundamental contar con el apoyo solidario de todos. Cada aporte nos permite ampliar la ayuda y llegar de manera oportuna y digna a más comunidades que lo han perdido todo”.

La distribución de ayuda humanitaria avanza a contrarreloj. En la última semana, la entidad entregó 122 kits de alimentos, 122 kits de cocina, 122 kits de higiene, 244 toldillos y 244 hamacas en comunidades rurales de Montería.

Además, un camión con cuatro toneladas de suministros básicos, y otra carga de cinco toneladas de alimentos y filtros de agua, fueron enviados para mitigar la emergencia. Francisco Moreno, director ejecutivo de la organización, explicó al mismo medio: “La mejor forma de ayudar es haciendo sus donaciones en nuestras cuentas de la página www.cruzrojacolombiana.org”.

El llamado de la Cruz Roja también convoca a la solidaridad empresarial. Desde la institución se solicita a compañías privadas y a la ciudadanía que colaboren mediante transferencias en línea o depósitos a la cuenta corriente del Banco Davivienda N° 0560455069996904, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo envía 10 toneladas de ayuda humanitaria y gestionó la entrega de 13 mil kits en 25 municipios - crédito Ungrd

En todo el país, los centros de acopio reciben donaciones físicas de artículos imprescindibles, mientras las transferencias digitales posibilitan ampliar la cobertura y ofrecer atención digna a quienes han perdido hogar, pertenencias y fuentes de sustento.

Las cifras oficiales reflejan la extensión del desastre: solo en Córdoba, más de 40 mil familias han resultado damnificadas y 32 mil de ellas permanecen en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con el censo más reciente de las autoridades.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo articuló el transporte de 10 toneladas de asistencia mediante aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Esta ayuda complementa la entrega de 13 mil kits de asistencia realizadas la semana anterior en 25 municipios.

La Cruz Roja Colombiana reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades más vulnerables bajo principios de neutralidad, humanidad y oportunidad. Actúa en 11 departamentos, entre ellos Sucre, Magdalena y Chocó.

Los afectados, muchos de los cuales no pudieron salvar absolutamente nada, mantienen en la espera la esperanza de reconstruir sus vidas con solidaridad y la respuesta eficaz de las instituciones.