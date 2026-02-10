Colombia

Gobernador de Córdoba respondió a Petro tras culpar a la hidroeléctrica de Urrá por inundaciones en la región: “No busquen culpables aguas arriba”

Las intensas precipitaciones que han provocado desbordamientos, evacuaciones y daños en amplias zonas del departamento provocaron un cruce de declaraciones sobre la responsabilidad y las acciones institucionales frente a la emergencia

El gobernador cuestionó el impacto
El gobernador cuestionó el impacto de Urrá en el departamento pese a las altas tarifas de energía - crédito Colprensa/Presidencia

La temporada de lluvias que afecta a Córdoba y a otros territorios del Caribe colombiano ha generado inundaciones extensas, afectaciones a comunidades rurales y urbanas, y un debate institucional sobre la operación de la hidroeléctrica de Urrá.

En este contexto, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que planteó que el manejo de represas podría estar relacionado con la magnitud de las emergencias registradas en la región.

El pronunciamiento del mandatario departamental se produjo durante declaraciones entregadas a varios medios, en las que indicó que no busca una confrontación política con el jefe de Estado, pero consideró necesario aclarar la responsabilidad sobre la administración de la hidroeléctrica.

Sobre el control administrativo de la hidroeléctrica

El gobernador Erasmo Zuleta afirmó
El gobernador Erasmo Zuleta afirmó que el control de la hidroeléctrica de Urrá está en manos del Gobierno nacional desde hace cuatro años - crédito Contraloría General

Zuleta manifestó que su intervención no pretende abrir una controversia, aunque sostuvo que debía fijar una posición institucional frente al debate público. En ese sentido, expresó: “No quiero entrar en debates, pero yo también tengo que decir algo. ¿Quién maneja a Urrá? Hace cuatro años el Gobierno del presidente Petro está al frente”.

El gobernador añadió que respeta la investidura presidencial y aclaró que las diferencias políticas no implican una postura contraria al Gobierno nacional. Señaló que la Administración departamental está dirigida a toda la población de Córdoba, independientemente de afinidades electorales; sin embargo, insistió en que “no se puede entrar a buscar culpables aguas arriba cuando es el mismo Gobierno nacional quien tiene el control absoluto de la junta directiva”, integrada por cinco miembros vinculados principalmente a las carteras de Hacienda y de Minas y Energía.

Dentro de su exposición, también mencionó la participación de entidades técnicas bajo órbita nacional. Indicó que el Ejecutivo cuenta con organismos como el Ideam y con la propia hidroeléctrica para el monitoreo y la gestión de variables climáticas, por lo que planteó interrogantes sobre el enfoque de las responsabilidades en medio de la emergencia.

Lluvias intensas y fenómeno atípico

Las lluvias recientes fueron descritas
Las lluvias recientes fueron descritas como un fenómeno atípico con precipitaciones intensas en pocos días - crédito Luis Felipe Osorio/REUTERS

El mandatario departamental describió el comportamiento climático reciente como un evento inusual por la simultaneidad de precipitaciones en distintas zonas del departamento. Según detalló, “recibimos lluvias por el sur y por el norte, con más de doscientos cincuenta milímetros en dos o tres días, lo que normalmente cae en dos meses de temporada invernal”.

A partir de ese escenario, sostuvo que la discusión pública debería orientarse a la respuesta institucional frente a la emergencia. También formuló cuestionamientos sobre el impacto de la hidroeléctrica en el territorio durante los últimos años. En sus palabras, “la reflexión es de qué le ha servido Urrá durante estos cuatro años al departamento de Córdoba, si seguimos pagando las tarifas de energía más altas”.

Zuleta concluyó su intervención señalando que la coyuntura requiere acciones coordinadas y no señalamientos entre niveles de gobierno. Indicó que, como gobernador, no permitirá que se estigmatice al departamento en medio de una situación que afecta a miles de habitantes.

La Cruz Roja Colombiana moviliza
La Cruz Roja Colombiana moviliza recursos y solicita colaboración ciudadana y empresarial para enfrentar la emergencia por inundaciones - crédito Cruz Roja Colombiana

Por el momento, las autoridades locales y nacionales mantienen operativos de atención humanitaria, evaluación de daños y monitoreo de ríos y embalses, en paralelo con las investigaciones anunciadas por el Ejecutivo. Estas acciones incluyen la entrega de ayudas a familias damnificadas, la habilitación de albergues temporales, el despliegue de equipos técnicos en zonas inundadas y la coordinación con organismos de gestión del riesgo para anticipar nuevos desbordamientos.

Asimismo, en el departamento continúan los recorridos de verificación tanto en áreas rurales como urbanas, la recolección de información sobre pérdidas en viviendas y cultivos, y el seguimiento permanente a las condiciones climáticas reportadas por las entidades competentes, con el propósito de orientar decisiones inmediatas de atención y prevención.

