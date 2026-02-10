El Sena y la Alcaldía de Bogotá ofrecen 1.245 empleos dirigidos a la población joven: buscan personal con y sin experiencia

El 85% de las vacantes de la Secretaría de Desarrollo Económico están destinadas a jóvenes entre 18 y 28 años - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de 626 vacantes laborales hasta el 14 de febrero, enfocando sus esfuerzos en facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la mayoría de estos puestos —529— están dirigidos a personas entre los 18 y 28 años y no requieren experiencia previa, lo que representa una oportunidad concreta para quienes buscan su primer empleo, especialmente bachilleres y estudiantes en etapa de formación.

Las vacantes disponibles cubren principalmente los sectores comerciales y de servicios, áreas que concentran gran parte de la demanda de talento joven en la ciudad. Entre los cargos ofertados se encuentran:

Asesor comercial retail.

Cajero.

Vigilante.

Auxiliar logístico.

Islero.

Auxiliar de bodega u operativo.

Impulsador.

Mercaderista.

Asesor de cartera call center cobranza.

Conductor licencia C2.

Todero especializado.

Practicante de bienestar.

Practicante de SST.

Auxiliar de producción.

Brigadista con moto.

Asesor comercial.

Operario de producción.

Soldador.

Auxiliar contable.

Analista administrativo y de cartera.

Auxiliar administrativo.

Analista jurídico.

Analista de operaciones.

Los sectores comercial y de servicios lideran la oferta laboral para bachilleres y estudiantes en proceso de formación

De las vacantes ofrecidas, 97 requieren algún tipo de experiencia y están destinadas a personas de todos los niveles de formación, desde educación básica y media hasta perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales. En estos casos, los requisitos pueden llegar hasta veinticuatro meses de experiencia y los salarios ofrecidos alcanzan los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, resaltó la importancia de brindar visibilidad al talento joven y de abrir oportunidades de empleo y formación como motores para el desarrollo económico de la ciudad.

Como parte de la estrategia de atención y vinculación laboral, la Unidad Móvil de Empleo estará ubicada en el Centro Comercial Paseo Villa del Río, en la localidad de Ciudad Bolívar, hasta el jueves 12 de febrero, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado 14 de febrero de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

El viernes 13 de febrero no habrá servicio. En este espacio, los interesados podrán acceder gratuitamente al registro en el Servicio Público de Empleo, conexión con vacantes, oferta de formación y asesoría a empresarios.

El Sena ofrece 619 vacantes en Bogotá para profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares y perfiles TIC

A la par de la oferta distrital, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE), ofrece 619 vacantes en Bogotá para personas con y sin experiencia laboral. Esta oferta incluye oportunidades para profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares, operarios y perfiles del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), adaptándose a las necesidades actuales del mercado y a la alta demanda de las empresas en la capital.

Entre las vacantes del Sena se destacan 161 oportunidades para personas sin experiencia, 119 para profesionales, 114 para técnicos y tecnólogos, 102 para perfiles TIC, y 93 para auxiliares y operarios. Además, se han habilitado 28 vacantes internacionales y dos oportunidades específicas para personas con discapacidad. El objetivo de esta oferta es fortalecer la empleabilidad, la inclusión y el desarrollo productivo en Bogotá.

Para acceder a estas vacantes, es necesario estar inscrito en la Agencia Pública de Empleo y contar con la hoja de vida actualizada en la plataforma ape.sena.edu.co. El proceso consiste en registrar o actualizar la hoja de vida, buscar la vacante de interés mediante el número de solicitud o el cargo, validar los requisitos y postularse directamente en línea.

Las oportunidades del Sena incluyen vacantes sin experiencia, para personas con discapacidad y opciones internacionales

El Sena enfatizó que el proceso es completamente gratuito, no requiere intermediarios ni pagos, y recomienda a los ciudadanos evitar posibles estafas. Finalmente, añadió que la agencia actualiza su portafolio de vacantes de manera constante, por lo que se recomienda a los interesados revisar periódicamente la plataforma y consultar las redes sociales de la Regional Distrito Capital.