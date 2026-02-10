Colombia

El Sena y la Alcaldía de Bogotá ofrecen 1.245 empleos dirigidos a la población joven: buscan personal con y sin experiencia

Las oportunidades presentadas priorizan la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, e incluyen ferias de empleo, acompañamiento especializado y una amplia gama de cargos disponibles

Guardar
El 85% de las vacantes
El 85% de las vacantes de la Secretaría de Desarrollo Económico están destinadas a jóvenes entre 18 y 28 años - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de 626 vacantes laborales hasta el 14 de febrero, enfocando sus esfuerzos en facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la mayoría de estos puestos —529— están dirigidos a personas entre los 18 y 28 años y no requieren experiencia previa, lo que representa una oportunidad concreta para quienes buscan su primer empleo, especialmente bachilleres y estudiantes en etapa de formación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las vacantes disponibles cubren principalmente los sectores comerciales y de servicios, áreas que concentran gran parte de la demanda de talento joven en la ciudad. Entre los cargos ofertados se encuentran:

  • Asesor comercial retail.
  • Cajero.
  • Vigilante.
  • Auxiliar logístico.
  • Islero.
  • Auxiliar de bodega u operativo.
  • Impulsador.
  • Mercaderista.
  • Asesor de cartera call center cobranza.
  • Conductor licencia C2.
  • Todero especializado.
  • Practicante de bienestar.
  • Practicante de SST.
  • Auxiliar de producción.
  • Brigadista con moto.
  • Asesor comercial.
  • Operario de producción.
  • Soldador.
  • Auxiliar contable.
  • Analista administrativo y de cartera.
  • Auxiliar administrativo.
  • Analista jurídico.
  • Analista de operaciones.
Los sectores comercial y de
Los sectores comercial y de servicios lideran la oferta laboral para bachilleres y estudiantes en proceso de formación - crédito Alcaldía de Bogotá

De las vacantes ofrecidas, 97 requieren algún tipo de experiencia y están destinadas a personas de todos los niveles de formación, desde educación básica y media hasta perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales. En estos casos, los requisitos pueden llegar hasta veinticuatro meses de experiencia y los salarios ofrecidos alcanzan los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, resaltó la importancia de brindar visibilidad al talento joven y de abrir oportunidades de empleo y formación como motores para el desarrollo económico de la ciudad.

Como parte de la estrategia de atención y vinculación laboral, la Unidad Móvil de Empleo estará ubicada en el Centro Comercial Paseo Villa del Río, en la localidad de Ciudad Bolívar, hasta el jueves 12 de febrero, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado 14 de febrero de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

El viernes 13 de febrero no habrá servicio. En este espacio, los interesados podrán acceder gratuitamente al registro en el Servicio Público de Empleo, conexión con vacantes, oferta de formación y asesoría a empresarios.

El Sena ofrece 619 vacantes
El Sena ofrece 619 vacantes en Bogotá para profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares y perfiles TIC - crédito Johan Largo/Infobae

A la par de la oferta distrital, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE), ofrece 619 vacantes en Bogotá para personas con y sin experiencia laboral. Esta oferta incluye oportunidades para profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares, operarios y perfiles del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), adaptándose a las necesidades actuales del mercado y a la alta demanda de las empresas en la capital.

Entre las vacantes del Sena se destacan 161 oportunidades para personas sin experiencia, 119 para profesionales, 114 para técnicos y tecnólogos, 102 para perfiles TIC, y 93 para auxiliares y operarios. Además, se han habilitado 28 vacantes internacionales y dos oportunidades específicas para personas con discapacidad. El objetivo de esta oferta es fortalecer la empleabilidad, la inclusión y el desarrollo productivo en Bogotá.

Para acceder a estas vacantes, es necesario estar inscrito en la Agencia Pública de Empleo y contar con la hoja de vida actualizada en la plataforma ape.sena.edu.co. El proceso consiste en registrar o actualizar la hoja de vida, buscar la vacante de interés mediante el número de solicitud o el cargo, validar los requisitos y postularse directamente en línea.

Las oportunidades del Sena incluyen
Las oportunidades del Sena incluyen vacantes sin experiencia, para personas con discapacidad y opciones internacionales - crédito Alcaldía de Bogotá

El Sena enfatizó que el proceso es completamente gratuito, no requiere intermediarios ni pagos, y recomienda a los ciudadanos evitar posibles estafas. Finalmente, añadió que la agencia actualiza su portafolio de vacantes de manera constante, por lo que se recomienda a los interesados revisar periódicamente la plataforma y consultar las redes sociales de la Regional Distrito Capital.

Temas Relacionados

Empleo JovenVacantes LaboralesTrabajo en BogotáTrabajo en el Sena BogotáVacantes BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Senadora de la República fue secuestrada en el Cauca: Petro afirmó que es “un grito de guerra”

La cuenta de X de Aida Quilcué fue utilizada para denunciar la detención de la líder indígena y parte de su equipo de trabajo

Senadora de la República fue

Niña de nueve años denunció su detención en un centro de ICE: “Me usaron para atrapar a mi mamá

En la misiva, la menor afirmó que viajó sola porque se iba a reunir con su mamá para estar diez días de vacaciones en Estados Unidos

Niña de nueve años denunció

Enrique Gómez habló de la “paz mortal” de Gustavo Petro tras comunicado del ELN en el que reconoció el asesinato de escoltas del Jairo Castellanos

El asesinato de dos escoltas del senador del partido Alianza Verde en Arauca desató una fuerte reacción del director del partido Salvación Nacional, que calificó la política de Paz Total del presidente de la República como un fracaso

Enrique Gómez habló de la

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Ministerio de Educación formuló cargos contra directivos de la Fundación San José e impuso medidas administrativas

El proceso incluye vigilancia especial, formulación de cargos contra directivos y un plan obligatorio de mejoramiento institucional, mientras la institución continúa operando bajo supervisión estatal

Ministerio de Educación formuló cargos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Naín’, líder de las Autodefensas

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

ENTRETENIMIENTO

Kunno, de ‘La casa de

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la modelo barranquillera que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó a polémico comentario sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en las ciudades de Colombia y lo comparó con el de Estados Unidos: “Es brillante”

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

Estadio donde debutará la selección Colombia en el Mundial 2026 no estaría listo para el inicio del torneo: qué pasó

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa en el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

Técnico de Portugal explicó el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes