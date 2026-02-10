De la Espriella planteó reformas inmediatas en caso de llegar a la Presidencia y habló sobre reciente encuesta: “No me asusta nada”

Abelardo de la Espriella lidera encuesta presidencial y anuncia 90 decretos para su primer día de gobierno - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El programa Tarde, pero Llego, de La FM, dedicó su espacio a la más reciente encuesta sobre la carrera presidencial, destacando que Abelardo de la Espriella encabeza la intención de voto con 32,1%, mientras Iván Cepeda registra 31,4%.

La medición, citada por el propio abogado y aspirante, generó debate en la opinión pública y fue abordada por el propio De la Espriella en una intervención telefónica, donde analizó su posición, las propuestas iniciales de gobierno y las críticas a su trayectoria.

En dicha entrevista, De la Espriella aseguró que recibe con tranquilidad el resultado de los sondeos y enfatizó que no teme al escenario electoral.

“A mí no me asusta nada, acuérdate que yo llegué tarde a la repartición del miedo”, señaló el candidato, quien mantiene recorridos constantes por distintas regiones de Colombia.

El abogado remarcó que este avance en las encuestas refleja una evolución progresiva de su campaña, que, según sus palabras, fue subestimada al inicio.

“Me gusta llegar sin mayores expectativas y que la gente se equivoque conmigo”, afirmó, al referirse a los cambios de percepción sobre su candidatura.

Durante la entrevista, el aspirante hizo referencia a la encuesta de Atlas Intel, compuesta por 7.300 muestras y con un margen de error del 1%. Según explicó, el estudio marca un empate técnico con su principal rival.

“Esa encuesta me pone en un empate técnico con el heredero de Petro”, expresó, aludiendo directamente a Iván Cepeda.

En el bloque de propuestas, De la Espriella anticipó varias medidas que implementaría en caso de llegar a la presidencia. Declaró que planea expedir 90 decretos el mismo día de su posesión.

“Voy a expedir con la ayuda de Dios el mismo día de la posesión 90 decretos”, indicó, y puntualizó que esas disposiciones estarían centradas en seguridad, salud y economía.

En materia de salud, propuso un plan de estabilización financiera con una inversión de 10 billones de pesos, que, según su visión, permitiría garantizar medicamentos, pagos al personal médico y el cumplimiento de obligaciones pendientes mientras se estructura una reforma profunda. “Con 10 billones yo puedo estabilizar el sistema mientras hago la reforma profunda”, explicó el candidato en La FM.

Sobre seguridad, el candidato sugirió una estrategia de choque contra las estructuras criminales.

“Voy a enfrentar el narcoterrorismo bombardeando los campamentos terroristas y fumigando la coca”, afirmó, y además manifestó su intención de conformar un bloque de búsqueda para combatir la extorsión.

En la misma línea, adelantó un plan de recorte del aparato estatal hasta en un 40%, así como la eliminación de impuestos como el 4x1.000 y los gravámenes aplicados a la gasolina. El objetivo, según expuso, sería activar los cuatro motores económicos de la nación: hidrocarburos y minería, infraestructura, agro y turismo.