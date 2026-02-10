Colombia

De la Espriella planteó reformas inmediatas en caso de llegar a la Presidencia y habló sobre reciente encuesta: “No me asusta nada”

El abogado y candidato presidencial propone medidas de choque como la expedición de 90 decretos, recorte estatal, reducción de impuestos y un plan de seguridad contra el narcotráfico

Guardar
Abelardo de la Espriella lidera
Abelardo de la Espriella lidera encuesta presidencial y anuncia 90 decretos para su primer día de gobierno - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El programa Tarde, pero Llego, de La FM, dedicó su espacio a la más reciente encuesta sobre la carrera presidencial, destacando que Abelardo de la Espriella encabeza la intención de voto con 32,1%, mientras Iván Cepeda registra 31,4%.

La medición, citada por el propio abogado y aspirante, generó debate en la opinión pública y fue abordada por el propio De la Espriella en una intervención telefónica, donde analizó su posición, las propuestas iniciales de gobierno y las críticas a su trayectoria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En dicha entrevista, De la Espriella aseguró que recibe con tranquilidad el resultado de los sondeos y enfatizó que no teme al escenario electoral.

“A mí no me asusta nada, acuérdate que yo llegué tarde a la repartición del miedo”, señaló el candidato, quien mantiene recorridos constantes por distintas regiones de Colombia.

El abogado remarcó que este avance en las encuestas refleja una evolución progresiva de su campaña, que, según sus palabras, fue subestimada al inicio.

“Me gusta llegar sin mayores expectativas y que la gente se equivoque conmigo”, afirmó, al referirse a los cambios de percepción sobre su candidatura.

Durante la entrevista, el aspirante hizo referencia a la encuesta de Atlas Intel, compuesta por 7.300 muestras y con un margen de error del 1%. Según explicó, el estudio marca un empate técnico con su principal rival.

“Esa encuesta me pone en un empate técnico con el heredero de Petro”, expresó, aludiendo directamente a Iván Cepeda.

En el bloque de propuestas, De la Espriella anticipó varias medidas que implementaría en caso de llegar a la presidencia. Declaró que planea expedir 90 decretos el mismo día de su posesión.

“Voy a expedir con la ayuda de Dios el mismo día de la posesión 90 decretos”, indicó, y puntualizó que esas disposiciones estarían centradas en seguridad, salud y economía.

En materia de salud, propuso un plan de estabilización financiera con una inversión de 10 billones de pesos, que, según su visión, permitiría garantizar medicamentos, pagos al personal médico y el cumplimiento de obligaciones pendientes mientras se estructura una reforma profunda. “Con 10 billones yo puedo estabilizar el sistema mientras hago la reforma profunda”, explicó el candidato en La FM.

Sobre seguridad, el candidato sugirió una estrategia de choque contra las estructuras criminales.

“Voy a enfrentar el narcoterrorismo bombardeando los campamentos terroristas y fumigando la coca”, afirmó, y además manifestó su intención de conformar un bloque de búsqueda para combatir la extorsión.

En la misma línea, adelantó un plan de recorte del aparato estatal hasta en un 40%, así como la eliminación de impuestos como el 4x1.000 y los gravámenes aplicados a la gasolina. El objetivo, según expuso, sería activar los cuatro motores económicos de la nación: hidrocarburos y minería, infraestructura, agro y turismo.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaElecciones ColombiaElecciones 2026Candidatos presidencialDecretosHostigamiento a periodistasColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Baloto y Revancha lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores del último sorteo

Descubre aquí si eres uno de los nuevos afortunados

Resultados Baloto y Revancha lunes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Ricardo Roa, la compra del lujoso apartamento 901 y los millones en transferencias que despiertan sospechas en Ecopetrol por topes en campaña

Empleados vinculados ingresaron a la petrolera estatal poco antes de iniciar el actual proceso judicial, mientras una empresa proveedora colaboró con discos duros para la investigación

Ricardo Roa, la compra del

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo 4789: lunes 9 de febrero de 2026, todos los números ganadores

Con un sorteo a la semana, todos los lunes, puedes llevarte varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo

Mamá de Epa Colombia protestó por demoras en el proceso judicial contra su hija: “El tiempo con su princesa no se recupera”

Martha Rojas, madre de la creadora de contenido, reclama públicamente una respuesta de la justicia, argumentando el impacto emocional y la afectación que ha causado la separación entre la empresaria y su hija menor

Mamá de Epa Colombia protestó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro confirmó cuál es

Lina Tejeiro confirmó cuál es su ‘crush’ nacional y revolucionó a las fans del reguetonero: “Con todo el respeto del mundo”

Así fue la entrada de Karola a ‘La casa de los famosos’: protagonizó encontronazo con Valentino

Shakira olvidó el micrófono en su segunda noche de residencia en El Salvador

Sofía Vergara desmintió rumores de romance y aclaró sus situación sentimental: “Es muy divertido estar soltera a esta edad”

Sofía Vergara sorprendió relatando un gol en medio del Super Bowl LX: así le fue

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

Jhon Jáder Durán recién llega al Zenit y en Rusia ya recibe fuertes críticas: “No correría ese riesgo”

Christian González se convertiría en el esquinero mejor pago en la historia de la NFL: este sería el millonario contrato

Preocupación en Colombia: la lesión de Yerry Mina pondría en riesgo su presencia en el Mundial FIFA 2026

Alejandro Restrepo está en la mira: la continuidad del técnico en Medellín se complica tras los últimos resultados