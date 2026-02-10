Creadora de contenido se refirió al mito de que los ‘rolos’ no se bañan por el frío de Bogotá: “A las 4 a. m.”

Según la mujer, los rolos se están bañando a las 3 0 4 a. m. - crédito @milatelocuenta1 / TikTok

En distintas regiones de Colombia circula la creencia de que los habitantes de Bogotá no suelen bañarse por el frío característico de la ciudad.

Esta idea se ha mantenido en el imaginario colectivo y suele mencionarse en conversaciones informales y redes sociales. Sin embargo, la creadora de contenido milatelocuenta1 decidió compartir su perspectiva en TikTok, motivada por los numerosos comentarios que ha recibido sobre este tema desde que vive en la capital con su pareja bogotana.

A través de un video, milatelocuenta1 expresó su asombro ante los mensajes que recibe, en los que le afirman que los bogotanos “son cochinos” y que “huelen feo”.

Relató que incluso le llegaron a escribir: “¿Cómo vas a estar casada con un rolo? Esa gente no se baña, es cochina”.

Ante estos prejuicios, la creadora defendió la higiene de los bogotanos, asegurando que en la ciudad muchas personas se bañan tanto de noche como de día: “aquí la gente se baña de noche, se baña de día, para irse a trabajar a las tres, cuatro de la mañana, ya la gente se está bañando otra vez”.

La creadora explicó que los rolos se bañan varias veces al día - crédito composición fotográfica

Finalmente en el video la mujer afirmó: “O sea, yo siempre destaco que el rolo huele espectacular, huele rico, y las mujeres andan pulcras, los hombres también”. Cuestionó así los estereotipos negativos que circulan sobre la limpieza de los habitantes de la capital colombiana.

La discusión se avivó cuando la joven continuó: “O... De... Esa lógica, ¿qué? O sea, estoy segura que es mera lógica de gente de otro lado porque no es real. O sea, Dios mío, huelen delicioso siempre. ¿De dónde sacan eso?”.

Su reacción reflejó el desconcierto ante los prejuicios que suelen vincular a los bogotanos con una supuesta falta de higiene, un estigma que muchos consideran infundado.

En los comentarios gran parte de los usuarios defendieron la reputación de los llamados rolos. Algunos atribuyeron los rumores negativos a la “envidia”, como lo expresó un mensaje: “La envidia, somos únicos, bien presentados, educados y muy inteligentes”.

Muchas personas destacan el baño de madrugada como una costumbre - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Otros recurrieron a su experiencia personal: “Yo soy llanera y llevo viviendo en Bogotá más de 10 años, los rolos se bañan todos los días hasta dos veces al día, más bien a los que les da pereza bañarse en Bogotá es a la gente que viene”.

Uno de los comentarios más celebrados lo resumió así: “Los rolos somos los valientes que nos bañamos a las cuatro de la mañana con agua fría”. Sin embargo, también hubo espacio para el humor y la autocrítica: “Mi prima rola de vez en cuando deja pasar 2 o 3 días sin bañarse”.

Mientras la conversación giraba en torno a la frecuencia del baño, surgió un matiz técnico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, aunque la higiene diaria es importante, lo más saludable podría ser bañarse cada tercer día.

El consejo se basa en evitar el exceso de limpieza, que puede resultar contraproducente: la piel puede resecarse, provocar comezón, enrojecimiento, ardor y molestias con el roce de la ropa o la exposición al sol.

Según los expertos, no es recomendable una ducha diaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No obstante, la OMS subraya que es esencial mantener una buena higiene en zonas de alta sudoración como las axilas, ingles y pies, incluso si el baño completo no es diario. Este enfoque busca preservar la barrera natural de la piel y prevenir irritaciones.

Otro aspecto que generó debate fue la temperatura del agua. Los comentarios sobre las duchas a las cuatro de la mañana con agua fría revelan tanto una costumbre local como una adaptación al clima bogotano.

Según recomendaciones sanitarias, la elección entre agua fría o caliente depende de los objetivos: el agua fría, entre 15 y 20 ℃, activa el cuerpo, mejora la circulación y reduce la inflamación, siendo ideal para las mañanas o después del ejercicio.

Por el contrario, el agua caliente, entre 36 y 38 ℃, relaja los músculos, disminuye el estrés y favorece la apertura de los poros, por lo que suele preferirse antes de dormir. El agua tibia surge como una alternativa equilibrada, sobre todo para quienes buscan cuidar la piel y evitar molestias asociadas a temperaturas extremas.