Capturan a colombiano por crimen a tiros de un ciudadano iraquí en la paradisíaca isla de Phuket, en Tailandia

La captura del connacional se dio en el aeropuerto internacional de Phuket - crédito Crime Asia/Facebook

Un crimen que se perpetró el fin de semana del sábado 7 de febrero de 2026 mantiene en vilo a la comunidad local de la paradisíaca isla de Phuket, ubicada en Tailandia.

El conocido atractivo turístico, uno de los más llamativos y visitados por turistas de todo el mundo en el sudeste asiático, se convirtió en el epicentro de un homicidio que ha dejado detalles que tienen sumido en problemas con la justicia de ese país a un ciudadano de nacionalidad colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La policía de Tailandia mantiene detenido al connacional, y al que se señalaron como el principal sospechoso de haber ejecutado a tiros a un joven turista iraquí de 24 años, identificado como Ameer Mundher Mahmood.

De acuerdo con lo que mencionó un informe del portal Thai Examiner, el ataque habría sido premeditado y se cometió en la zona de Patong, en la isla de Phuket, una zona concurrida de viajeros.

El crimen se perpetró a plena luz del día el sábado 7 de febrero de 2026, dejando consigo la reacción inmediata por parte de las autoridades locales, y esto fue clave para impedir la huida del sospechoso colombiano de 39 años, y que fue reseñado como Fernando Guevara Sánchez.

El colombiano pretendía escapar y ya tenía listo hasta el tiquete de vuelo con rumbo a Doha, Catar - crédito Crime Asia/Facebook

Uno de los aspectos más reveladores de las pesquisas judiciales que siguen su curso por el momento, es que el arresto de este sujeto se dio la terminal aérea de la isla, cuando intentaba abordar el vuelo QR843 de Qatar Airways hacia Doha (Catar) pocas horas después del asesinato.

El caso se desarrolla bajo una investigación intensiva, centrada en determinar el móvil detrás de lo que la policía describió como un crimen profesional.

Las autoridades recogieron pruebas balísticas y analizaron imágenes de videovigilancia para reconstruir los hechos y esclarecer si se trató de un ajuste de cuentas o un encargo, y estas imágenes se difundieron por varios portales informativos locales.

Sumado a lo anterior, el tribunal provincial emitió de inmediato una orden de arresto contra el sospechoso de nacionalidad colombiana.

Miles de turistas alrededor del mundo visitan la isla de Phuket cada año, debido a que es considerado uno de los mayores destinos turísticos de Tailandia - REUTERS/Jorge Silva

El ataque y la captura del colombiano en la isla de Phuket, en Tailandia: lo acusan de matar a un iraquí

En el momento del ataque, la víctima manipulaba su motocicleta frente a un hotel en la calle Siriraj, una zona hotelera de alta afluencia en Patong.

Mientras que el colombiano, que según los informes judiciales iba vestido con camiseta negra de manga corta, jean azul y un casco integral negro, se aproximó deliberadamente portando una bolsa negra y blanca.

Luego, y a corta distancia, extrajo un arma de fuego y abrió fuego al menos dos veces, provocando heridas graves en la víctima, que fue trasladada de urgencia al Hospital de Patong. Pese a los esfuerzos médicos, Mahmood fue declarado muerto al poco tiempo.

Las grabaciones aportadas por cámaras de seguridad permitieron a los investigadores seguir los movimientos del atacante antes y después del tiroteo, un crimen que a luces se puede determinar como un homicidio bajo la modalidad de sicariato.

Las imágenes captaron la aproximación de Sánchez hacia Ameer Mundher Mahmood y posterior huida, confirmando la ruta de escape.

El despliegue policial se dividió de esta forma: un equipo acudió al hospital para certificar la identidad del fallecido y documentar las heridas, mientras otro aseguraba el lugar del crimen y recolectaba casquillos de bala y otros indicios materiales, destacó el mismo portal tailandés.

El sicariato del ciudadano iraquí se perpetró en una zona concurrida de hoteles, en el sector de Patong - créditos captura de pantalla The Thaiger/sitio web | စိတ်ဝင်စားရင် Like ထားကြည့်/Facebook

Se recuperaron fragmentos de bala del cuerpo de la víctima, que permanecen bajo análisis forense.

En busca de más pistas, los agentes ampliaron las pesquisas e interrogaron a los empleados de los hoteles y testigos que se encontraban cerca del lugar.

La revisión sistemática de cámaras permitió ampliar el radio de búsqueda y analizar vías de escape adicionales, incluso con la eventual implicación de una motocicleta en la ruta de fuga.

Según los investigadores, el arma empleada sigue sin ser identificada y los resultados oficiales del análisis balístico aún están pendientes.

Mientras tanto, el teniente de policía Tharpnathon Meechina coordinó los aspectos técnicos de la investigación, mientras que Korkrit Khanthakrue, jefe de la comisaría de Patong, lideró la movilización de los equipos de respuesta.

El trabajo forense incluyó la autopsia formal a la víctima, cuyos resultados deberán precisar la causa exacta de la muerte y orientar nuevas líneas de investigación.

Desde el primer momento, la policía sospechó que el agresor era un extranjero y después de analizar la evidencia recabada y seguir la pista a través de registros migratorios, los investigadores lograron identificar y localizar a Guevara Sanchez, quien planeaba dejar el país ese mismo día (sábado 7 de febrero).

El allanamiento en el equipaje del colombiano dejó nuevo acervo probatorio, además de lo que se halló en la escena del crimen, sumado a la revisión de cámaras de seguridad y testimonios de empleados del hotel - créditos captura de pantalla The Thaiger/sitio web | စိတ်ဝင်စားရင် Like ထားကြည့်/Facebook

La detención se produjo en el distrito de Thalang, cuando el sospechoso intentaba burlar el control policial en el aeropuerto internacional de Phuket.

El caso permanece abierto con la policía tailandesa colaborando con otras agencias y áreas de inteligencia para definir la motivación y posibles conexiones del sospechoso.

La comisaría de Patong ha reiterado que la investigación será actualizada conforme haya avances, mientras el principal acusado sigue bajo custodia en Phuket.