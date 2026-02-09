Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático a la presidencia, redefinió el concepto de los “tres huevitos” de Álvaro Uribe

La senadora Paloma Valencia fue la escogida en el proceso del Centro Democrático para ir a La Gran Consulta por Colombia, con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, y que hará parte del proceso de elección del domingo 8 de marzo, denominada La Gran Consulta por Colombia, se atrevió a introducir una nueva interpretación para la metáfora de los “tres huevitos”: símbolo tradicional del uribismo, durante un evento público en el que convocó a sus seguidores a respaldar la continuidad de la línea política del exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

Valencia, que según la reciente encuesta de AtlasIntel para Semana es la gran favorita con el 26,9% de intención de voto entre los que piensan participar de este proceso, frente a un 15,4% de la periodista Vicky Dávila, tiene claro el peso que carga al ser la escogida por la colectividad opositora de cara a esta contienda. Por ello, se animó a ‘revivir’ el postulado que quiso implantar el exjefe de Estado durante su administración para defender su aspiración.

“Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. Pónganme atención, ¿aquí hay algún uribista? Los necesito triplemente uribistas. ¿Se acuerdan de los tres huevitos? Pues ahora son tres voticos”, expresó la candidata, como lo destacó el propio partido en sus redes sociales. “Hoy son tres voticos: Centro Democrático para Senado y Cámara, y en la consulta, Paloma Valencia“, agregó la representatividad, en apoyo a la aspirante presidencial.

Así pues, en su intervención, Valencia pidió a sus simpatizantes concentrar el apoyo en esas acciones concretas, con lo que reemplazó el sentido original de los “huevitos” por un llamado electoral. Piden la consulta, ¿y por quién van a votar? No me van a dejar morir, pues. Con orden, firmeza, corazón, lo mejor está por venir”, afirmó la candidata, que pese a que lidera las diferentes mediciones en la referida consulta, sabe que no podrá confiarse, pues faltan 29 días.

El origen y evolución de la metáfora de los “tres huevitos” de Álvaro Uribe

La idea de los “tres huevitos” surgió al final del gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) como una forma de resumir los pilares fundamentales de su legado: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Durante años, este concepto estructuró el discurso del uribismo y marcó la transición hacia el gobierno de Juan Manuel Santos en 2010. En contraste, Valencia propone un giro en su significado, adaptándolo al contexto electoral que se avecina.

Durante sus dos mandatos, el exmandatario utilizó la figura de la gallina y los huevos como una especie recurso retórico para presentar su visión de gobierno ante el electorado. Una figura que se convirtió en tema de conversación en los medios de comunicación para referirse a las tres grandes banderas del Ejecutivo, que lideró una fuerte ofensiva contra la criminalidad, y estrechó lazos de cooperación con Estados Unidos, su principal socio político y comercial.

El primer “huevito”, el de la seguridad democrática, representaba el combate a los grupos armados y la recuperación del control en zonas de conflicto. El segundo, la confianza inversionista, hacía referencia a la apertura de Colombia como destino seguro para el capital nacional y extranjero, con estabilidad jurídica y reglas claras. Y el tercero, la cohesión social, buscaba traducir los avances en seguridad y economía en programas de reducción de la pobreza y la desigualdad.

En ese entonces, Uribe pedía a los colombianos “mantener la misma gallina” para que los “huevitos” no se rompieran; es decir, garantizar su reelección y el de su proyecto político, al advertir sobre los riesgos de un cambio de modelo al término de su administración. La metáfora cobró especial relevancia durante la campaña presidencial de 2010, cuando Santos se presentó como garante de esa continuidad, aunque luego se apartó de las ideas de su mentor.

De esta forma, la relación entre Uribe y Santos se fracturó poco después de la llegada de este último a la presidencia. El exmandatario acusó a su sucesor de “quebrar los huevitos” al priorizar el proceso de paz con las Farc sobre la Seguridad Democrática; y, en respuesta, Santos ironizó que esos “huevitos” ya eran “gallos de pelea”, capaces de sostenerse por sí mismos, con lo que la metáfora ha perdurado para referirse a la idea de Gobierno de la derecha.