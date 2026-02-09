Colombia

Jessica Cediel calificó de “doble moral” las críticas que recibe en sus redes sociales

La bogotana no dudó en pronunciarse debido a la ola de comentarios negativos que recibió en una publicación en la que da un mensaje espiritual, pero su apariencia deja mucho que pensar sobre la veracidad del mismo

La presentador y actriz bogotana radicada en Miami, sorprendió a sus seguidores luego de revelar cuanto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Jessica Cediel ha estado en el ojo del huracán, después de las cuestionadas publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram en la que aparece posando junto al ataúd de su papá mientras lo velaban en una ceremonia privada.

La reacción de miles de usuarios en redes sociales fue de críticas, ya que para varios de sus seguidores dejaba de lado el dolor por la muerte de su progenitor y ponía en tela de juicio la relación entre la publicación y los likes que se buscan constantemente.

Jessica Cediel aseguró que fue testigo de dos milagros enviados por Dios para ella - crédito @jessicacedielnet/IG

Recientemente, una nueva ola de críticas se dirigió a la modelo bogotana Jessica Cediel luego de que compartiera un mensaje espiritual sobre Dios en sus redes sociales. La elección de su vestimenta provocó comentarios negativos, al punto que la presentadora señaló que enfrentó lo que calificó como “doble moral” por parte de algunos usuarios.

Y es que la publicación mostraba a Cediel bastante ligerita de ropa para muchos, pues apenas llevaba un top con un escote pronunciado, algo que no concordaba con el mensaje.

“Con respecto a mi último post. La doble moral. Hay gente que cree que porque alguien se tapa de pies a cabeza es sant@. Y alguien que muestra un poco de piel es put@. Sigan creyendo eso que así van bien. Entre más vengan a ver y a comentar (lo que deseen) más me gusta porque así llegamos a más almas con el mensaje”, afirmó Cediel a través de sus InstaStories.

Publicación de Jessica Cediel que generó molestia entre sus seguidores por la falta de coherencia en el mensaje y su imagen - crédito @jessicacedielnet/IG

En la publicación, la actriz y presentadora lucía una blusa de tiras, lo que motivó a numerosos usuarios, principalmente hombres, a escribir comentarios tanto inapropiados como críticos en relación con su apariencia y a la relación entre su discurso espiritual y su presentación personal.

Entre los mensajes destacados se encuentran: “Hermana use abrigo cuidado se le sale Jesús del corazón”; “Jessi el mensaje que estas diciendo es muy poderoso sin embargo pierde fuerza ya que la atención de la gente se va más hacia tu cuerpo qué a lo que dices”; “Oye con respeto te pregunto, algún día si has leído la biblia?. Además de predicar hay que practicarlo”, entre muchos otros comentarios que argumentaron una supuesta falta de coherencia en la imagen de la presentadora al abordar asuntos relacionados con la fe.

Frente a la cantidad de críticas, Jessica Cediel optó por limitar los mensajes en la publicación, pero recalcó su postura y respondió abiertamente al debate.

La respuesta de Jessica Cediel a las críticas en redes sociales - crédito @letengoelchisme/IG

Así se defendió de las críticas por la foto con el féretro de su padre

Cediel enfatizó que el duelo es un proceso “demasiado personal y difícil”, y rechazó las opiniones ajenas sobre cómo debe vivirse la pérdida.

La conductora calificó de “ignorante” opinar sobre el dolor ajeno y pidió respeto para quienes atraviesan momentos similares. “Cada persona vive el duelo de una forma distinta”, señaló Cediel, defendiendo su derecho a expresar sus sentimientos públicamente en la plataforma.

Usuarios en redes cuestionaron la decisión de la familia Cediel de posar para fotografías durante el velorio - crédito @jessicacedielnet / Instagram

Frente a los señalamientos, la presentadora recalcó que compartir su experiencia ayuda a visibilizar el dolor y que nadie debería ser juzgado por la manera en que enfrenta la muerte de un ser querido.

Cediel insistió en la importancia de la empatía, recordando que el respeto es fundamental en redes sociales durante situaciones personales delicadas.

“Un duelo es una cosa muy difícil y es muy personal, y es demasiado ignorante opinar y juzgar desde la falta de conocimiento, porque cuando a usted le llega usted no lo planea, simplemente lo vive y experimenta muchos cambios en su vida, para mí ha sido un antes y un después”, afirmó la presentadora.

Según sus palabras, este episodio marcó un antes y un después en su vida, transformando su perspectiva.

