Colombia

El Fondo Nacional del Ahorro financiará el 100% de la vivienda social y eliminará la cuota inicial desde el segundo semestre de 2026

Los ciudadanos afiliados podrán conseguir crédito hipotecario para compra de vivienda VIS o VIP nueva o usada, al cumplir los requisitos de ahorro y demostrar ingresos suficientes para asumir las cuotas

Afiliados al FNA podrán comprar
Afiliados al FNA podrán comprar casa sin pago inicial desde 2026

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una medida inédita en el sector financiero colombiano, eliminando la cuota inicial para la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Desde el segundo semestre de 2026, la entidad estatal financiará hasta el 100% del valor del inmueble, tanto nuevo como usado, para los afiliados que adquieran su primera vivienda. La decisión busca facilitar el acceso a la vivienda propia para miles de familias que, hasta ahora, encontraban en la cuota inicial la principal barrera para cumplir este objetivo.

La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, calificó la medida como “histórica”, subrayando que durante años el mayor obstáculo para la compra de vivienda había sido reunir el dinero necesario para el pago inicial. Con la nueva política, el FNA se convierte en la única entidad financiera del país que elimina la cuota inicial como requisito para acceder a un crédito hipotecario de vivienda social o prioritaria.

Los afiliados al FNA podrán
Los afiliados al FNA podrán acceder a su primera vivienda propia sin pago inicial, facilitando la inclusión financiera

Cabe señalar que el anuncio emitido por la FNA responde a la política de vivienda del Gobierno nacional y busca brindar mayor estabilidad económica a las familias, especialmente ante el aumento del salario mínimo y el costo de vida.

La nueva línea de crédito estará disponible a partir del segundo semestre de 2026, pero los ciudadanos interesados pueden iniciar desde ya los trámites necesarios para acceder al beneficio. El primer paso consiste en tomar la decisión de ser propietario y, posteriormente, afiliarse al FNA, ya sea trasladando sus cesantías o iniciando un proceso de Ahorro Voluntario Contractual (AVC), lo que permite comenzar a construir el historial de ahorro requerido para la financiación.

El proceso de acceso contempla dos caminos principales. El primero es el traslado de las cesantías al FNA, dirigido principalmente a trabajadores dependientes. El segundo es el Ahorro Voluntario Contractual, una opción flexible que permite realizar aportes desde $6.000 diarios hasta un único aporte de $2.112.000, según el plan elegido.

Dicho modelo reconoce y premia la disciplina de ahorro de los afiliados, permitiendo que tanto empleados como trabajadores independientes puedan acceder al crédito hipotecario. Además, el FNA ofrece la posibilidad de créditos conjuntos, con los que se puede sumar el ingreso familiar para aumentar la capacidad de compra.

Familias que pagan arriendo podrán
Familias que pagan arriendo podrán optar por vivienda propia, siempre que puedan demostrar capacidad de pago y hábitos de ahorro

Las familias colombianas que actualmente pagan arriendo o tienen capacidad de asumir una cuota mensual podrán adquirir una vivienda propia sin necesidad de pago inicial, siempre y cuando demuestren capacidad de pago y hábitos de ahorro. La presidenta de la entidad explicó que la financiación del 100% del valor de la vivienda representa una oportunidad real para que más colombianos logren estabilidad y patrimonio propio.

El proceso de afiliación al FNA se ha simplificado y puede realizarse completamente en línea. Los pasos para la afiliación digital incluyen ingresar a la página web www.fna.gov.co, seleccionar “Afiliaciones Digitales”, registrar el tipo y número de documento y un correo electrónico válido, y completar la verificación de identidad mediante fotos de la cédula y validación facial.

Posteriormente, se debe elegir el producto de afiliación (cesantías o ahorro voluntario) y diligenciar los datos personales requeridos. Para quienes prefieran el trámite presencial, es posible acudir a un punto de atención del FNA con la fotocopia de la cédula y el formulario correspondiente.

El proceso de afiliación al
El proceso de afiliación al Fondo Nacional del Ahorro puede realizarse en línea o de forma presencial, de manera simplificada

Los beneficios para los afiliados al FNA incluyen la posibilidad de aplicar a un crédito o leasing habitacional, intereses sobre el dinero ahorrado del 2% anual, flexibilidad en la fecha de pago de la cuota de ahorro, opciones de pago digital o físico y ausencia de cobros por administración o retiros. Adicionalmente, existen beneficios tributarios y la posibilidad de acceder a productos de ahorro con fomento a la construcción (AFC).

Pueden afiliarse al FNA todos los colombianos y extranjeros con cédula de extranjería o documento de identificación vigente, mayores de 18 años, y colombianos residentes en el exterior que cuenten con número de identificación tributario en su país de residencia. Los requisitos básicos incluyen el diligenciamiento del Formulario único de Afiliación, la fotocopia de la cédula y el formulario de solicitud de afiliación.

