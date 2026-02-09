Pescadores arriesgaron la vida al cruzar bajo las compuertas abiertas de la represa de Betania durante crecida del río en Huila: quedó en video

Dos pescadores se filman mientras aceptan el arriesgado reto de cruzar por debajo de una potente caída de agua en un canal. La fuerza de la corriente y la emoción del momento quedan capturadas en este video lleno de adrenalina - crédito Fundación Actual 2.0 / Facebook

El impacto visual y la controversia rodean las imágenes grabadas en el río Magdalena, justo a los pies de la represa de Betania, en el departamento del Huila.

Un video publicado por la página de Facebook Profesionales de la Pesca desató reacciones encontradas tras mostrar a dos pescadores artesanales ejecutando una maniobra extrema bajo las compuertas de la central hidroeléctrica, durante una apertura ocasionada por el aumento del caudal tras intensas lluvias.

La escena ha sido descrita en redes como “algo nunca antes visto”, según los propios protagonistas que difundieron la segunda grabación. En las imágenes, ambos hombres aparecen lanzando una atarraya en el estrecho corredor de agua que se forma cuando el embalse libera su contenido, mientras sortean el golpe del agua contra el concreto. “Se ven chispas”, afirmó el hombre que graba el video, aludiendo al contacto violento del líquido con la estructura.

El material fue divulgado en una página que se autodefine como un espacio para la “pesca extrema”, habituada a compartir capturas y técnicas poco convencionales. Sin embargo, esta vez el contenido generó un debate más profundo debido al “alto riesgo” de la maniobra registrada, en palabras de varios usuarios.

Los pescadores mostraron como es su faena dentro de la represa en medio de las fuertes lluvias - crédito Profesionales de la pesca / Facebook

La viralización fue inmediata: en pocas horas, la publicación acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones. Mientras algunos internautas elogiaron la destreza y valentía de los pescadores, otros mostraron preocupación por la escena, a la que calificaron de “imprudente y potencialmente mortal”.

El episodio habría se dio tras la decisión de abrir las compuertas de Betania como parte de las acciones para controlar el nivel del embalse, tras las lluvias persistentes en la región.

Las imágenes no solo muestran a los pescadores en la orilla, sino que los captan debajo de las compuertas, en el momento exacto en que el agua desciende con fuerza sobre sus cabezas, mientras cargan las redes con sus capturas.

En los comentarios, algunos usuarios recordaron que “las zonas cercanas a compuertas de represas suelen estar catalogadas como áreas de alto riesgo” debido a los cambios bruscos en el caudal y la fuerza del agua liberada.

Los hombres mostraron su ingreso bajo la cortina de agua de la represa - crédito composición fotográfica

En las redes sociales, usuarios han manifestado su preocupación por el peligro que tomaron los pescadores: “Riesgo es pasar por encima, por por ahí cualquiera pasa”, escribió uno. Otro advirtió: “La fricción del agua con la pared hace salir candela”. No faltaron los llamados a la prudencia: “Tengan mucho cuidado piensen en sus familias demasiado riesgoso”.

Por otra parte, las lluvias recientes en el departamento del Huila han provocado una serie de emergencias que mantienen en alerta a las autoridades y afectan la movilidad en diferentes municipios.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que las condiciones actuales han generado deslizamientos y cierres de vías en zonas rurales y urbanas.

En la Ruta 45, el paso permanece habilitado solo en un carril, con tránsito controlado mientras la concesionaria Ruta al Sur continúa con la remoción y estabilización. Una situación parecida se vive en la Vía del Occidente, donde los conductores solo pueden avanzar por un carril y deben extremar la precaución.

Pese al riesgo, los hombres no lograron pescar nada - crédito composición fotográfica

En el municipio de Saladoblanco, al menos tres sectores han quedado incomunicados por deslizamientos en corredores clave, como Oritoguaz, Guacamayo y La Laguna. En Elías, el tránsito se encuentra restringido y solo las motocicletas pueden pasar por algunos tramos.

La emergencia se extiende a otros municipios como Íquira, donde un deslizamiento en la vereda El Porvenir derivó en el cierre total de una vía terciaria y daños a cultivos de café. Los reportes también destacan situaciones similares en Algeciras, Guadalupe, Agrado y Gigante.

La Sala de Crisis permanece en estado de alerta para emitir información oficial ante cualquier novedad. Además, se recuerda que Enel programó la apertura de compuertas para el tres de febrero, lo que podría influir en las condiciones hídricas de la región.