Los últimos segundos con vida de alias Rambo; lo ejecutaron y era uno de los criminales más buscados en La Guajira

El mismo día que se publicó el cartel de búsqueda de Carlos Eduardo Ruiz González la Alcaldía de Maicao (La Guajira) y la Policía Nacional reveló el cartel por uno de los apuntados por “Rambo” en el video: Rafael Andrés Puentes Urdaneta, alias Rafita

Hay dos hipótesis del crimen
Hay dos hipótesis del crimen de alias Rambo que se manejan por parte de las autoridades de forma preliminar - crimen créditos Otro tono periodístico/Facebook | Alcaldía de Maicao / Facebook

La caída de Carlos Eduardo Ruiz González, conocido como alias Rambo, dejó uno de los videos más virales que se observaron en redes sociales en Colombia, luego de que se conocieron los últimos instantes con vida del criminal.

Este sujeto se convirtió en noticia desde finales de enero de 2026, cuando se advirtió a través de portales informativos regionales el hallazgo de un cuerpo sin vida abandonado en un paraje situado en jurisdicción del barrio Villaluz, pero después del 4 de febrero lo que dejó desconcertado a más de un habitante en Maicao fue la forma en la que lo asesinaron.

El homicidio quedó grabado en un video que compartieron varios portales informativos en redes, dejando una clara muestra sobre quiénes perpetraron el crimen.

Todo porque mientras Ruiz González brindaba una declaración forzada por parte de sus propios victimarios, antes de que finalizara sus palabras, los hombres armados con fusiles abrieron fuego, dejando el eco de las detonaciones de fondo en la grabación.

“Les pido por favor a las personas que tienen las armas encima, las personas que están extorsionando, las personas que le están haciendo daño al pueblo maicaeros que por fuerza hacen el fuego, ya que esto está trayendo muchas represalias y está trayendo mucho daño a muchas personas que tal vez... Hay unas que tienen y unas que no tienen que ver”, inicia su intervención en el video “Rambo”.

El cuerpo de Carlos Eduardo Ruiz González, alias Rambo, fue hallado con signos de violencia el 29 de enero de 2026 en el barrio Villaluz del municipio de Maicao (La Guajira), y menos de una semana después se difundió el video de su ejecución en redes sociales - crédito Otro tono periodístico / Facebook

En el tramo final de su discurso, y sin imaginarse que sería interrumpido de forma abrupta, “Rambo” continuó con su petición:

“Entonces, por favor, tanto alias Rafita (Rafael Andrés Puentes Urdaneta) como las personas que están presas en el Caimeg (Centro de Atención Integral para Menores Infractores de La Guajira del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —Icbf—), como alias Rookie, alias Ricardo Fonseca, alias Pepi. Sabemos que ustedes también están en el acto delictivo, encochinando a otras organizaciones con los actos que están haciendo”, sigue Ruiz González con el video.

Antes de que finalizara su intervención, por la mirada de “Rambo” se deduce que sus captores se encuentran realizando una acción que denota temor en sus ojos, como si supiera que su final estaba cerca.

“Hacen ataques y nombran a otras organizaciones para encochinarlas. Sabemos que ustedes también están ahí. Esas personas que están presas (...)“, y justo en ese instante el celular se desenfoca por cuenta de las detonaciones con fusil que impactaron la humanidad de Ruiz González.

Por este criminal. pocos días antes de que se confirmara el hallazgo de su cuerpo, la Policía Nacional y la Alcaldía de Maicao compartieron el volante de búsqueda del criminal, por el que ofrecían 200 millones de pesos como recompensa a quien brindara información sobre su captura.

Carlos Eduardo Ruiz González, alias
Carlos Eduardo Ruiz González, alias Rambo, fue ejecutado la última semana de enero de 2026, y el video de su ejecución se hizo viral en redes menos de una semana después - crédito Alcaldía de Maicao / Facebook

La vida de alias Rambo en el mundo del crimen: entre Venezuela y Colombia

Alias Rambo era uno de los líderes criminales más peligrosos en la frontera entre Zulia Venezuela) y La Guajira (Colombia).

El video de su ejecución mostró a un hombre abatido y tembloroso, obligado a leer frente a una cámara un mensaje de rendición que no era suyo.

Así cerró la vida de uno de los criminales más buscados, cuyo historial estuvo marcado por asesinatos y extorsiones.

Según la Fiscalía Seccional La Guajira, el cadáver de Ruiz González, de 35 años, apareció con múltiples impactos de arma de fuego en la trocha María C, en el barrio Villa Luz de Maicao.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lideró la inspección y el traslado del cuerpo a Medicina Legal, y confirmó la identidad tras los procedimientos forenses y ratificó la vigencia de la millonaria recompensa que ofrecía la alcaldía local hasta el momento de su muerte.

Por Rafael Andrés Puentes Urdaneta,
Por Rafael Andrés Puentes Urdaneta, alias Rafita, también ofrecen una recompensa de 200 millones de pesos - crédito Alcaldía de Maicao / Facebook

La pesquisa oficial sostiene la hipótesis de que “Rambo” fue llevado al lugar donde fue asesinado, en medio de lo que sería una posible disputa entre organizaciones delictivas o una traición en el seno de su propia estructura.

El ascenso de alias “Rambo” comenzó tras desertar del Ejército venezolano, dedicándose inicialmente a la extorsión en Cabimas, estado Zulia.

Su nexo con la banda de Meleán —vinculada desde 2017 a homicidios y sangrientos choques armados en el occidente de Venezuela— lo situó en el radar policial.

Su nombre apareció en múltiples investigaciones por asesinatos de alto perfil en ciudades como Bogotá y Santa Marta.

