Gobierno confirmó el inicio de operaciones internacionales en Puerto Antioquia

Primer buque llegó a Puerto Antioquia, en el Urabá, este 7 de febrero del 2026 - crédito Ministerio de Comercio

Con la llegada del primer buque de carga, Puerto Antioquia abrió oficialmente operaciones en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia,

Se trata de una nueva etapa para el comercio exterior colombiano. De acuerdo con información que publicó el Ministerio de Comercio, la infraestructura portuaria es ahora uno de los proyectos de inversión más relevantes de los últimos años en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La obra, cuya inversión alcanzó los 800 millones de dólares (300 millones de euros, según la cartera) fue posible gracias a una alianza entre actores franco-colombianos.

Según datos proporcionados, la terminal se conecta directamente con los corredores viales Mar 1, Mar 2 y el Túnel del Toyo, lo que permite consolidar a la región del Urabá antioqueño como un punto estratégico para la exportación e importación de mercancías.

Ministerio de Comercio confirmó la llegada del primer buque a Puerto Antioquia - crédito Ministerio de Comercio /X

Esta ubicación reduce hasta en un 47% la distancia con Medellín y un 36% con el Eje Cafetero, lo que se traduce en ahorros logísticos cercanos al 58% para exportadores e importadores en comparación con otros puertos del Caribe.

La infraestructura del puerto incluye una terminal marítima de 1.340 metros de longitud, equipada para movilizar contenedores secos y refrigerados, granel seco, vehículos, cargas sobredimensionadas y carga general.

De hecho, la tecnología empleada en el puerto abarca grúas eléctricas tipo STS, sistemas de inspección no intrusiva y plataformas digitales que permiten el seguimiento continuo de la carga.

La capacidad inicial del puerto se calcula en siete millones de toneladas anuales, con la posibilidad de crecer en función de la demanda. El impacto económico esperado para la zona es significativo.

Puerto Antioquia es el puerto marítimo más cercano las ciudades del interior - crédito Puerto Antioquia/X

Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, afirmó que “va a tener una gran posibilidad de desarrollar toda la actividad económica en torno a la logística y al comercio exterior. Creemos que va a incrementar el PIB del departamento entre 1,5 y 2 puntos, fundamentales para generar empleo y riqueza”, en declaraciones citadas por Pluralidad Z.

Se estima que la operación generará 17.000 empleos indirectos y la creación de aproximadamente 800 nuevas empresas en la zona de Urabá. Entre los sectores productivos más beneficiados se encuentran la agroindustria —especialmente el banano, plátano, aguacate, café, cacao y flores— y el sector automotor, de acuerdo con la información oficial.

Esta diversificación de actividades responde a la infraestructura multipropósito de la terminal, que busca atraer carga tanto del Caribe como del Pacífico.

El inicio de operaciones fue destacado por la Embajada de Colombia en Francia a través de la red social X, en donde se leyó que “con acciones concretas, el Gobierno Nacional impulsa el desarrollo social, fortalece la infraestructura y promueve la competitividad. Seguimos construyendo confianza y consolidando a Colombia como un destino estratégico para la inversión”.

Mensaje de la Embajada de Colombia en Francia - crédito @embcolfrancia/X

La puesta en marcha de Puerto Antioquia posiciona a Colombia como un actor más competitivo en los mercados internacionales, al ofrecer ventajas logísticas y tecnológicas que buscan fortalecer el comercio exterior y dinamizar la economía nacional.

La Dian acompañó la llegada de buques

A su vez, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que ha sido partícipe del proceso de apertura y el inicio de actividades de Puerto Antioquia, ubicado en Urabá, como autoridad de control en el puerto.

La terminal, habilitada por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20263040003075 del 29 de enero de 2026, inició la recepción de carga de exportación el 3 de febrero.

Según la programación operativa, los días 4 y 7 de febrero están previstos el arribo de dos buques para descargar 520 contenedores vacíos, destinados a empresas exportadoras de la región. Entre el 8 y el 14 de febrero, otros tres buques recogerán 510 contenedores de exportación, principalmente con banano colombiano para el mercado europeo.

La Dian señaló que seguirá atendiendo las inquietudes de los usuarios de comercio exterior, con el objetivo de garantizar una operación segura y ajustada a la normativa aduanera, facilitando y controlando el comercio internacional desde esta nueva plataforma logística.