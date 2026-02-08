Colombia

En San Juan de Urabá se cayó un puente por las fuertes lluvias: los habitantes ahora pasan el río colgados de una bolsa del Ara

La medida desesperada se tomó debido a la falta de un cruce alternativo y los altos costos de los viajes en lancha

Tras la caída del puente en San Juan de Urabá, la comunidad ha buscado alternativas peligrosas para llegar a su destino - crédito Leo Noticias / Facebook

Miles de residentes en Urabá antioqueño enfrentan una situación crítica tras el colapso de 3 puentes clave, hecho que ha dejado incomunicadas a numerosas comunidades y ha puesto a prueba la resiliencia de la región.

En el sector rural de San Juan de Urabá, uno de los puentes cedió por la fuerza del agua y la erosión. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan de Urabá, Julio César González Angulo, detalló que el puente afectado cruza el río San Juan, vital para conectar con el municipio de Arboletes.

El comandante explicó que “por las fuertes lluvias y la creciente del río San Juan se socavó la cabecera del puente, lo que provocó su colapso”. Señaló además que solo el barrio San Juan Oriental quedó con acceso terrestre, mientras “todos los demás barrios están aislados por tierra”.

La magnitud de la emergencia es evidente: alrededor del 90% de la población de San Juan de Urabá permanece sin comunicación vial directa. El aislamiento afecta tanto a los habitantes del casco urbano como a quienes se desplazan desde Necoclí hacia veredas como Zapata, Mulatos e Iguana. Según datos de los bomberos voluntarios, “hay unos 28.000 habitantes de San Juan de Urabá afectados”.

El hombre cruza el puente
El hombre cruza el puente ante la mirada atenta de la comunidad - crédito composición fotográfica

Frente a la imposibilidad de circular por carretera, las autoridades locales activaron un Puesto de Mando Unificado para responder a la crisis. El traslado de pacientes enfermos o heridos depende ahora de transbordos fluviales, apoyados por ambulancias dispuestas a ambos lados del río.

La emergencia también ha impactado los trayectos entre municipios. Quienes necesitan moverse desde San Juan de Urabá deben hacer un largo desvío por Montería, capital del departamento de Córdoba, donde las lluvias también han generado inundaciones.

Ante la gravedad del suceso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) autorizó la instalación de un puente militar temporal. Sin embargo, fuentes oficiales advierten que la construcción podría demorar al menos un mes antes de entrar en funcionamiento.

En este contexto de urgencia y espera, la población ha recurrido a métodos improvisados para intentar cruzar el río. En redes sociales circulan imágenes de poleas con canasta que sirven para transportar personas de un lado al otro, pese al peligro de accidentes. No han tardado en aparecer testimonios de caídas y golpes durante estos arriesgados cruces.

En redes sociales les sugirieron
En redes sociales les sugirieron soluciones menos peligrosas - crédito composición fotográfica

Algunos habitantes optaron por colgarse de cuerdas, cadenas y hasta bolsas de mercado para cruzar el vacío que dejó el puente. En una de las escenas más comentadas, un hombre con gorra negra, camiseta polo naranja, jean y botas se aferra a una bolsa del Ara y una cadena mientras atraviesa el abismo, observado por decenas de personas en ambos extremos del puente destruido.

La emergencia generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su preocupación por la seguridad de quienes cruzan: “Esa no es la solución familia”, opinó uno. Otros sugirieron opciones más seguras: “Con un arnés están más seguros” y “Deberían de colocar dos garruchas y hacer un cajón con cuerdas para jalar de ambos lados, es más seguro que así colgada la persona que se llega a zafar Dios no lo quiera”.

El temor por los riesgos llevó a nuevas advertencias: “Insisto, usen chaleco salvavidas, se están arriesgando demasiado”. La falta de alternativas económicas también fue motivo de queja entre los afectados: “El cruce en las canoas es muy costoso, 10.000 pesos por persona me parece un abuso ya que no tienen ninguna clase de seguridad”.

Deslizamientos y pérdida de banca
Deslizamientos y pérdida de banca afectan varios tramos en Urabá, dificultando la movilidad de los habitantes - crédito @GallonHoracio/X

Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de mantener la calma y evitar soluciones peligrosas. El desafío sigue siendo enorme para la población, que enfrenta el dilema entre esperar la ayuda oficial o arriesgar la vida para no quedar aislada.

