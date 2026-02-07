Colombia

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

La administración local coordina acciones para restablecer la movilidad y pide la intervención urgente de la Gobernación para garantizar la seguridad alimentaria en esa zona del país

La crisis de orden público
La crisis de orden público en El Bagre afecta a más de 500 personas por el desabastecimiento de alimentos en diez veredas - crédito Colprensa

La situación de orden público en El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, atraviesa un momento crítico debido al desabastecimiento de alimentos en al menos 10 veredas por cuenta de las actividades restrictivas de grupos armados al margen de la ley que operan en la región.

Según informaron las autoridades, unas 500 personas permanecen afectadas, luego de que las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 4 José Antonio Galán, impidieran el ingreso de vehículos y la movilidad de las comunidades en la zona.

Las acciones de este grupo armado ilegal, que opera en los departamentos de Antioquia y Bolívar, se relacionarían supuestamente con el mal estado de la infraestructura vial.

Al respecto, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que la Alcaldía gestionó maquinaria amarilla con el objetivo de reparar los tramos más afectados, lo que llevó a las autoridades a descartar, por ahora, la realización de un consejo de seguridad en el área.

Las disidencias de las Farc,
Las disidencias de las Farc, Frente 4 José Antonio Galán, bloquean la circulación y el ingreso de alimentos al Bajo Cauca antioqueño - crédito Colprensa

Muñoz indicó que las disidencias condicionaron la circulación de personas y alimentos al pronunciamiento y acciones de la administración municipal sobre la reparación de la vía. El oficial reportó que, tras conversar con el alcalde, se logró el envío de maquinaria para intentar restablecer el acceso, aunque la afectación vial sigue siendo un obstáculo importante.

Las autoridades departamentales intentan llegar a las veredas bloqueadas para garantizar la libre circulación y evalúan posibles riesgos adicionales, como daños a los acueductos rurales, que podrían ser utilizados como medida de presión por parte del grupo armado para acelerar soluciones en la malla vial.

El coronel Muñoz precisó que hasta el momento no se han registrado denuncias formales de vulneración de derechos distintos a las restricciones de movilidad, y que la personería municipal no ha recibido reportes de ataques directos.

La restricción de movilidad en
La restricción de movilidad en El Bagre se relaciona con el deterioro de la infraestructura vial y la presión armada - crédito Federico Ríos

No obstante, el alcalde de El Bagre, Marco Trespalacio, confirmó la existencia del confinamiento e indicó que la amenaza de las disidencias está directamente vinculada al deterioro de la vía, cuya reparación consideran urgente.

Trespalacio detalló que la comunidad y la administración municipal han reunido recursos para contratar horas de maquinaria y combustible, pero la capacidad es limitada, ya que el equipo disponible funciona de manera intermitente. El mandatario señaló que la intervención departamental fue solicitada, aunque hasta el momento solo se cuenta con la promesa de apoyo técnico.

“Resulta que el mal estado de la vía hizo que esos grupos, al margen de la ley,tomaran la decisión de prohibirle a la gente El Paso. El líder de allá me dice que no pueden entrar la carga, que están confinados, como quien dice. ¿Qué se está haciendo? Ellos en la comunidad recogieron una platica para unas horas de máquina. Nosotros, como municipio, pusimos un combustible. Ya llamé, ya elevé la queja al secretario de Infraestructura Departamental, al doctor Horacio Gallón. Me están diciendo que con toda la emergencia que hay, que le dé una espera, que ellos nos van a ayudar con esa maquinaria”, afirmó el mandatario.

El alcalde Marco Trespalacio confirmó
El alcalde Marco Trespalacio confirmó que el confinamiento en seis veredas depende de la reparación urgente de la vía principal - crédito Alcaldía de El Bagre

Trespalacio añadió que, según lo establecido por los grupos armados, solo cuando el 50% de la vía esté en condiciones aceptables se levantará la orden de confinamiento, prolongando la crisis humanitaria en la región.

El alcalde recordó que la situación ya fue confirmada por la personería municipal y la Defensoría del Pueblo; no obstante, la fuerza pública no ha ingresado a la zona, pues, aunque los integrantes de las disidencias no permanecen en los caseríos, sus órdenes deben acatarse por la población.

La crisis continúa sin una solución definitiva y las comunidades permanecen a la espera de una intervención que les permita recuperar la movilidad y el acceso a productos básicos.

