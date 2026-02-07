Por instalación de bandera del ELN y posible explosivo cerraron la vías Medellín-Costa Caribe

Presencia de posible artefacto explosivo en vía Medellín-Costa Caribe - crédito redes sociales/X

El cierre total de la vía Medellín Costa Caribe en el municipio de Valdivia, Antioquia, generó importantes retrasos para los conductores que se desplazaban entre el Valle de Aburrá y la región Caribe en la mañana del sábado 7 de febrero de 2026.

La medida fue tomada tras el hallazgo de un presunto artefacto explosivo acompañado de una bandera del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector de La Frijolera, zona situada entre Yarumal y Valdivia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades acordonaron el área y suspendieron el tránsito en ambos sentidos, afectando tanto a vehículos particulares como a buses intermunicipales y al transporte de carga que dependen de este corredor para conectar el departamento de Antioquia con el norte del país.

El coronel Luis Muñoz de la Policía de Antioquia confirmó que el cierre responde a una acción preventiva mientras el equipo antiexplosivos verifica la naturaleza y peligrosidad del objeto, según la información compartida por El Colombiano.

El procedimiento técnico de inspección y despeje, encabezado por unidades especializadas de la fuerza pública, tiene como prioridad garantizar la seguridad de conductores y residentes cercanos. Hasta el momento, el tránsito permanece cerrado y no se ha informado una hora estimada para la reapertura, lo que incrementa la incertidumbre para quienes necesitan desplazarse por este importante eje vial.

FOTO DE ARCHIVO. Rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia descansan frente a la casa de un campesino, en las selvas del noroeste, Colombia, 31 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Ríos

Este tipo de incidentes se suma a una serie de acciones atribuidas al ELN en la región, que han incluido ataques y tentativas de intimidación en diferentes zonas del país. El hallazgo de la bandera del grupo insurgente junto al artefacto refuerza las sospechas sobre su responsabilidad en el hecho.

El cierre de la vía representa un golpe para la movilidad y la economía regional, al tratarse de uno de los principales corredores estratégicos para el transporte de mercancías y pasajeros entre Antioquia y la Costa Caribe. Las autoridades recomiendan a los viajeros buscar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras se desarrolla la operación de verificación del artefacto sospechoso.