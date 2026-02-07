Colombia

Petro ordenó investigar posibles causas detrás de inundaciones en varias regiones del país: “Lo que vemos es un delito ambiental”

El mandatario pidió indagar el manejo de represas y los efectos de la crisis climática tras reportes de miles de familias afectadas, hectáreas anegadas y víctimas mortales en varias regiones del país

Guardar
El mandatario señaló que los
El mandatario señaló que los eventos tendrían dos orígenes: la crisis climática y el manejo de represas con altos niveles de agua - crédito Iván Valencia/AP y Ungrd

El presidente Gustavo Petro anunció la apertura de investigaciones para establecer las causas de las inundaciones registradas en departamentos del Caribe y el noroccidente colombiano, al señalar que estos hechos tendrían dos orígenes distintos relacionados con fenómenos climáticos y con la gestión de embalses.

La instrucción fue comunicada el sábado 7 de febrero a través de su cuenta oficial en la red social X, donde también cuestionó decisiones de operación en infraestructuras hidroeléctricas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, el jefe de Estado indicó que las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar responderían, por un lado, a “la crisis climática imprevisible que trajo un frente frío ártico”, cuyos efectos finales —según advirtió— se sentirían especialmente en el nordeste y oriente antioqueño. Por otro lado, mencionó un posible manejo irregular de represas que se encontraban en niveles elevados mientras el país enfrentaba advertencias sobre escasez de gas.

Cuestionamientos al manejo de embalses

Petro afirmó que las descargas
Petro afirmó que las descargas de los embalses habrían generado pérdidas de vidas, bienes y energía potencial - crédito Ungrd

El mandatario sostuvo que las represas estaban “súper llenas” y que algunas operaban al límite de su capacidad, lo que habría derivado en descargas masivas de agua. Según su publicación, “botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, situación que, afirmó, habría provocado pérdidas de vidas, bienes y energía potencial que pudo haberse utilizado para sustituir fuentes térmicas más costosas.

Dentro de sus señalamientos, Petro planteó interrogantes sobre la planificación energética y la importación de gas, así como sobre eventuales contratos de venta de energía vinculados a esos niveles de almacenamiento. También indicó que ordenó a las superintendencias realizar una investigación inmediata y presentar un informe sobre lo ocurrido.

En relación con la hidroeléctrica Urrá, el presidente aseguró que su gerente mantuvo durante el 27% de los días de los dos últimos meses niveles superiores a los permitidos y afirmó que debe renunciar ya”. Además, pidió un pronunciamiento de la asociación de generadores de energía y cuestionó la actuación del gremio frente a las consecuencias del desastre. En ese contexto concluyó: “Lo que vemos en el Caribe es un delito ambiental”.

El presidente calificó la situación
El presidente calificó la situación observada en el Caribe como un “delito ambiental” - crédito @petrogustavo/X

Sobre la declaración de una nueva emergencia

Un día antes de estas declaraciones, el viernes 6 de febrero, el presidente anunció que declarará una nueva emergencia económica, social y ecológica con el propósito de atender los efectos de la crisis climática que afecta a distintas regiones del país. La decisión reactivó el debate político sobre el uso de estados de excepción dentro de la administración pública.

De acuerdo con autoridades de gestión del riesgo, un frente frío y fenómenos asociados han impactado a más de 52.000 familias y provocado la inundación de más de 35.000 hectáreas en zonas de Córdoba, Antioquia y el sur de Bolívar, con daños en viviendas y medios de subsistencia.

El mandatario reportó en su cuenta oficial que “hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas, 300.000 personas afectadas”, y añadió que organismos internacionales habían advertido riesgo de hambre en algunos territorios debido a la situación climática.

En su comunicación pública, Petro describió los eventos como manifestaciones extraordinarias e impredecibles, y sostuvo que la declaratoria de emergencia permitiría destinar recursos considerados necesarios para la mitigación de los impactos: “Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte”, señaló.

Las autoridades continúan evaluando los
Las autoridades continúan evaluando los impactos humanitarios, ambientales y económicos de las inundaciones - crédito Ovidio González/Presidencia

La solicitud de una nueva emergencia se produce en medio de la controversia institucional generada por medidas adoptadas por el Gobierno en meses recientes. En diciembre de 2025, el Ejecutivo expidió el Decreto 1390, mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días para enfrentar un déficit fiscal estimado en 16,3 billones de pesos tras el rechazo legislativo a una reforma tributaria destinada a financiar el presupuesto de 2026.

Esa declaratoria facultaba al Gobierno para emitir decretos con fuerza de ley, incluidos ajustes tributarios y presupuestales. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió temporalmente la medida al considerar que existían dudas sobre si las condiciones descritas constituían hechos sobrevinientes que justificaran el uso de un estado de excepción.

Mientras avanzan las investigaciones ordenadas y se mantiene el debate jurídico sobre la emergencia, las autoridades continúan atendiendo a la población afectada por las inundaciones y evaluando los impactos humanitarios, ambientales y económicos derivados de los eventos recientes.

Temas Relacionados

Gustavo PetroManejo de represasInundacionesCórdobaFrente frío árticoCaribe colombianoDelito ambientalEmergencia económicaCorte ConstitucionalColombia-Noticias

Más Noticias

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Las autoridades confirmaron que el hecho tuvo lugar al omitir un retén ilegal y ocasionó el fallecimiento de dos integrantes del esquema de protección, mientras una camioneta permanece sin rastro definido

Se conoce nuevo video del

Trabajadores de la Electrificadora de Santander anunciaron huelga que afectaría más de 6.000 usuarios: estas son sus peticiones

Un total mayoritario de empleados avaló la suspensión de actividades durante una asamblea, tras el fracaso de la negociación directa, lo que podría afectar a miles de usuarios en Bucaramanga y Barrancabermeja

Trabajadores de la Electrificadora de

Gustavo Petro pidió a la Fiscalía investigar presunta irregularidad en la consulta: “Está manchado de trampa”

El presidente aseguró que hubo un caso de conflicto de interés que, a su juicio, debería examinarse

Gustavo Petro pidió a la

Empresarios en alerta por la SIC: temen un control de precios encubierto en Colombia

Los requerimientos de información sobre márgenes, costos y algoritmos de precios encendieron el rechazo de los gremios, que advierten riesgos para la libertad empresarial y la seguridad jurídica

Empresarios en alerta por la

Distrito de Bogotá impulsa una campaña de donaciones para animales afectados por las lluvias en Córdoba

La Alcaldía de Bogotá mantiene abiertos cuatro puntos de recolección para donar alimentos e insumos veterinarios destinados a los animales afectados por las recientes inundaciones en Córdoba

Distrito de Bogotá impulsa una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conoce nuevo video del

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Grupo

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Monsieur Periné y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Jugador de la selección Colombia le habría pedido a Mariana Zapata tener un hijo: así lo recordó la ‘influencer’

Novia de Nicolás Arrieta reaccionó a la escena romántica que recrearon con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos Colombia’ y a los “shippeos”

Hermana de Yeison Jiménez denuncia estafas que usan el nombre del artista tras su fallecimiento

Alan Ramírez vivió momentos de tensión previos a presentación en Soacha: lo atacaron con piedras y Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre el hecho

Deportes

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

Dimayor definió los horarios y fechas de la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay: hay tres duelos destacados

Así fue el insólito penalti que cometió Yerson Mosquera con el Wolverhampton en la Premier League

Técnico del Deportivo Pasto exigió la salida de periodista en rueda de prensa tras empate ante Bucaramanga: “No podemos trabajar”

Exjugador de Millonarios reconoció que llegó a revender boletas en el Fútbol Profesional Colombiano