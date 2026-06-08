María José Pizarro se fue contra José Manuel Restrepo por afirmar que cuidarán el ecosistema colombiano: “No sean descarados”

José Manuel Restrepo denunció deforestación en la Amazonía y criticó la gestión ambiental del actual gobierno - crédito @jrestrp/X

El debate sobre la gestión ambiental en Colombia sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un video de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, que criticó duramente a la administración de Gustavo Petro y al senador y candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

“En el Día Mundial del Medio Ambiente estuvimos en el Pacífico colombiano, una de las regiones más biodiversas del planeta, para reafirmar un compromiso claro: proteger el agua, la biodiversidad y trabajar de la mano de las comunidades”, aseguró el exministro.

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Restrepo afirmó que durante el actual obierno se destruyó el entorno natural y se permitió la deforestación por encima de las 10.000 hectáreas. En sus palabras, “en la patria miseria de Cepeda y de Petro se destruyó el medio ambiente”.

Según Restrepo, la región de la Amazonía resultó gravemente afectada, con un 60% de su superficie comprometida debido a la deforestación y al deterioro del ecosistema.

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José Manuel Restrepo impulsa turismo sostenible y bioeconomía tras Día Mundial del Medio Ambiente - crédito @jrestrp/X

El exministro también denunció la falta de protección sobre el páramo de Santurbán. Estas declaraciones fueron recogidas en un video publicado en la red social X, desde la Ensenada de Utría, dentro del Parque Nacional Natural homónimo.

Restrepo planteó una visión alternativa para el país, a la que denominó “patria milagro”, donde el cuidado ambiental figure como prioridad. Allí anunció el impulso del llamado plan ABC, cuyas directrices se basan en la protección de recursos hídricos, fauna, flora, y en el desarrollo de una bioeconomía asociada a la economía circular.

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“Aquí, desde la Ensenada de Utría, vamos a hacer de estos destinos, de estos lugares extraordinarios de Colombia, fuente de ingreso para las comunidades”, señaló el exministro.

El exfuncionario subrayó que la estrategia contempla “proteger nuestros ríos, nuestras cuencas, nuestros páramos y nuestros océanos”, así como “construir la bioeconomía, programas de economía circular”. Además, destacó la importancia de que las comunidades “tienen que sentirse orgullosas de este medio ambiente y tienen que tener también beneficios de protegerlo, de cuidarlo”, proponiendo el turismo sostenible como modelo.

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María José Pizarro rechazó la agenda ambiental de José Manuel Restrepo y advirtió sobre riesgos para el agua y los ecosistemas - crédito Colprensa

La respuesta no tardó en llegar desde el oficialismo. María José Pizarro, congresista y figura del Pacto Histórico, replicó por la misma plataforma: “¿No se cansan de mentirle a la gente? No sean descarados”.

Pizarro rechazó que la agenda de Restrepo tenga un enfoque ambiental y la asoció directamente con el impulso del fracking.

En su mensaje, la congresista sostuvo que este tipo de políticas significan “contaminar y acabar con el agua, la biodiversidad, los ecosistemas y páramos”, así como afectar a las comunidades cercanas.

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María José Pizarro acusó a José Manuel Restrepo de promover fracking y dañar el medio ambiente - crédito @PizarroMariaJo/X

José Manuel Restrepo defendió el fracking responsable: “Es posible”

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, defendió la posibilidad de realizar fracking en Colombia bajo condiciones estrictas de seguridad y protección ambiental.

En otro mensaje difundido en su cuenta de X, Restrepo planteó que “es posible hacer fracking y proteger el medio ambiente al mismo tiempo”, siempre que se cumplan criterios de responsabilidad y se apliquen los “más altos estándares ambientales”.

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De acuerdo con Restrepo, la viabilidad del fracking sostenible fue respaldada por la ambientalista Sandra Bessudo, quien validó el uso de tecnología avanzada para minimizar el impacto sobre los ecosistemas.

José Manuel Restrepo afirmó que Colombia puede crecer y preservar el medio ambiente mediante fracking regulado - crédito @jrestrp/X

“El fracking sostenible y responsable puede convertirse en una herramienta para fortalecer la seguridad energética, generar empleo y dinamizar la economía, sin renunciar a la protección de los ecosistemas y las comunidades”, manifestó el candidato a la vicepresidencia.

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Restrepo subrayó que el país no debe ver la explotación de hidrocarburos y la sostenibilidad ambiental como caminos opuestos. “Colombia no tiene que elegir entre crecimiento y sostenibilidad. Puede y debe avanzar en ambos caminos al mismo tiempo”, aseguró el exministro, aludiendo a los lineamientos de la propuesta denominada Patria Milagro.

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella recalcó que el objetivo es lograr un equilibrio que permita aprovechar los recursos naturales, pero sin sacrificar la conservación ambiental ni los intereses de las comunidades.

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Por último, Restrepo reiteró su compromiso con la aplicación de regulaciones estrictas para garantizar que cualquier desarrollo energético sea compatible con la protección de la biodiversidad.