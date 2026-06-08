Colombia

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 8 de junio: ganadores del último sorteo

Este lunes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Guardar
Google icon
Conoce los resultados del sorteo matutino de una de las loterías más populares de Colombia (Jesús Avilés/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo matutino de una de las loterías más populares de Colombia (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana ha conquistado a miles de jugadores en todo el país, gracias a su atractivo sistema de premios y sus sorteos diarios. Cada mañana, de lunes a sábado, se celebra el sorteo matutino a las 11:00 a.m., un evento lleno de expectativa para los participantes.

Los resultados son transmitidos en vivo por las plataformas oficiales de la lotería y por Canal 1, garantizando transparencia y emoción en cada jugada. Esta lotería se destaca por la flexibilidad en sus premios, que varían según los números acertados y el tipo de apuesta realizada.

PUBLICIDAD

Recuerda siempre conservar tu boleto, ya que sin él no podrás reclamar el premio en caso de ganar. ¡Aquí tienes los números ganadores de hoy!

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 6 Junio 2026.

Resultados: 7506 - 8.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería se juega todos los días y cuenta con una emocionante forma de apuesta que depende de los números y el orden de los mismos. A diferencia de otros juegos donde se eligen los billetes con un número de serie y cifras predefinidas, aquí los participantes tienen la oportunidad de elegir hasta cuatro dígitos.

PUBLICIDAD

El premio va a depender directamente de la cantidad apostada y tiene dos modalidades de juego: apuesta directa y combinada. En la primera el jugador selecciona un número de uno a cuatro cifras y el número elegido tiene que coincidir exactamente al número ganador del sorteo. La apuesta combinada el número a elegir es el mismo, sin embargo, no importa el orden del mismo.

La lotería El Dorado Mañana da seis diferentes premios que van a depender de la cantidad de cifras acertadas:

Premio para 4 cifras (apuesta directa): recibirás 4.500 veces el valor de tu apuesta.Premio para 4 cifras (apuesta combinada) recibirás 208 veces el valor de tu apuesta.Premio para 3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el valor de la apuesta.Premio para 3 últimas cifras (apuesta indirecta): 83 veces tu apuesta.Premio para 2 cifras: 50 veces lo apostado.Premio para la última cifra: cinco veces tu apuesta.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Afectadas rutas aéreas desde y hacia Popayán por cenizas del volcán Puracé

Las advertencias principales se relacionan con los viajes a Cali, Puerto Asís y Florencia

Afectadas rutas aéreas desde y hacia Popayán por cenizas del volcán Puracé

Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

Este será el último duelo de la nación africana, antes de viajar a Houston, Estados Unidos en donde tendrá su base de entrenamiento durante la primera ronda

Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

Turista argentina en Cartagena contó que luego de las 5:30 p. m. nadie puede permanecer en la playa: “Te sacan con policías”

Según la mujer, es la primera vez que ve este tipo de restricciones en playas turísticas

Turista argentina en Cartagena contó que luego de las 5:30 p. m. nadie puede permanecer en la playa: “Te sacan con policías”

Iván Cepeda denunció un supuesto plan de autoatentado en la campaña de Abelardo de la Espriella: “Pondré en conocimiento a la Fiscalía”

El candidato presidencial del Pacto Histórico anunció en su cuenta oficial de X que recibió información sobre un supuesto autoatentado, cuyo objetivo sería influir en los resultados finales de las elecciones presidenciales, según su declaración

Iván Cepeda denunció un supuesto plan de autoatentado en la campaña de Abelardo de la Espriella: “Pondré en conocimiento a la Fiscalía”

Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"

La primera dama y mamá de la hija menor de Gustavo Petro reaccionó públicamente a la conversación con el mediocampista y destacó el valor de la reconciliación y la unidad, en una publicación que siguió moviéndose entre comentarios y reacciones

Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"

Verónica Alcocer reaccionó a la publicación de Antonella Petro y James Rodríguez: "Ese es el mensaje de amor"

Yina Calderón habría insinuado que Karina García está embarazada: la paisa no ha confirmado nada hasta el momento

Alex Sam cayó en un retén ilegal: lo obligaron a cantar por horas mientras esperaban órdenes de qué hacer con él

Shakira y Belinda desatan furor tras filtrarse video en el ‘backstage’ del Mundial 2026

Tebi Bernal reveló si arregló o no su situación con Alejandra Salguero, su pareja, tras la final de ‘La casa de los famosos’

Deportes

Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

Esta será la sede del partido de República Democrática del Congo vs. Chile tras la negativa de autoridades en España de acoger el partido

Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

Néstor Lorenzo se refirió al estado físico de Luis Díaz, tras las duras entradas contra Jordania: “Nos asustamos”

Así quedó la selección Colombia en el ránking FIFA tras la victoria a Jordania y previo al debut en la Copa Mundial 2026

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional