Petro ‘no le copió’ a los candidatos del Frente por la Vida y decidió no votar la consulta del 8 de marzo: “No me pongan en estas”

Gustavo Petro no votará la consulta del 8 de marzo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro anunció que no participará en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, en señal de ‘protesta’ por la exclusión de Iván Cepeda del proceso, tras decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La autoridad electoral dejó por fuera al que era considerado el candidato más fuerte del sector progresista, además de revocar las listas del Pacto Histórico en Cundinamarca, Atlántico, Valle y Bogotá, alterando el panorama electoral previsto para la izquierda.

A través de su cuenta en la red social X, Petro expresó su rechazo al escenario actual y afirmó: “No me pongan en estas amigos, yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”.

Gustavo Petro anunció que no respaldará a ningún candidato de las consultas interpartidistas - crédito @PetroGustavo/x

Su postura se conoció después de que el partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) convocara a la ciudadanía a participar activamente en la consulta, reafirmando su respaldo al mandatario como líder del progresismo y llamando a fortalecer las mayorías progresistas en el Congreso.

En su comunicado, la colectividad indígena, afro y campesina instó a las bases a respaldar las candidaturas propias y proteger la autonomía del movimiento, recalcando que votar por Mais es defender el proyecto político que “devolvió la esperanza al país”.

El partido llamó a la ciudadanía a votar la consulta, pero Petro no les copió - crédito @MovimientoMais/X

Petro ha criticado las decisiones “arbitrarias” del CNE

Petro calificó la decisión del CNE como “de una arbitrariedad inmensa”, indicando que el organismo no es “institución capaz de arbitrar unas elecciones, sino que es un simple apéndice del proyecto Duque, completamente parcializado”.

Además, sostuvo que “el candidato excluido debe ser restituido a la consulta o en realidad no se deberían hacer entonces consultas para nadie. Las reglas son democráticas y para todos”. El mandatario indicó que, ante la imposibilidad de votar en la consulta de su partido, solo respaldará las listas al Senado y la Cámara.

Desde la contraparte institucional, José Antonio Parra, director de Inspección y Vigilancia del CNE, respondió que las funciones del organismo se ejercen “totalmente acordes a la Constitución, a la ley y pues las decisiones hay que adoptarlas”.

Parra recordó que cualquier cambio estructural, como la eliminación del CNE propuesta por Cepeda, requiere una reforma constitucional. Sobre la exclusión de candidaturas y la revocatoria de listas, Parra explicó que el artículo 65 de la Constitución faculta al CNE para conocer de estos procesos y que las decisiones adoptadas cuentan con presunción de legalidad, quedando abiertas a acciones judiciales por parte de los afectados.

Así quedó el tarjetón de la consulta del 8 de marzo

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el sorteo oficial que definió la ubicación de las consultas interpartidistas y de los precandidatos en el tarjetón para la jornada electoral del próximo 8 de marzo, fecha en la que coincidirán las elecciones al Congreso de la República y las consultas para definir candidaturas presidenciales.

Según el resultado del sorteo, la primera casilla corresponde a la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación, identificada con el sector de centro. Allí figuran Claudia Nayibe López Hernández bajo el lema Con Claudia, imparables y Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez con la propuesta Colombia, una nueva historia.

En segundo lugar se ubica la Gran Consulta por Colombia, que reúne a fuerzas de centro-derecha.

Participan Mauricio Cárdenas Santamaría con Avanza Colombia; David Andrés Luna Sánchez con Sí hay un camino; Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, con Movimiento Valientes; Juan Manuel Galán Pachón con Nuevo Liberalismo; Paloma Susana Valencia Laserna con Centro Democrático; Juan Carlos Pinzón Bueno con Partido Verde Oxígeno; Aníbal Gaviria Correa con Unidos; Enrique Peñalosa Londoño avalado por Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia; y Juan Daniel Oviedo Arango con Con toda por Colombia.

La tercera posición quedó en manos del Frente por la Vida, consulta del sector centro-izquierda. Sus precandidatos son Héctor Elías Pineda Salazar con La Fuerza; Edison Lucio Torres Moreno del Partido del Trabajo de Colombia; Roy Leonardo Barreras Montealegre con Solo con Roy ganamos todos; Martha Viviana Bernal Amaya con La Fuerza; y Daniel Quintero Calle representando al Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia Aico.