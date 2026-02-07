Colombia

Petro ‘no le copió’ a los candidatos del Frente por la Vida y decidió no votar la consulta del 8 de marzo: “No me pongan en estas”

Las acciones del CNE provocaron la reacción de Gustavo Petro, que ha expresado su rechazo en reiteradas ocasiones. Dijo que únicamente apoyará las listas al Congreso en las próximas elecciones

Guardar
Gustavo Petro no votará la
Gustavo Petro no votará la consulta del 8 de marzo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro anunció que no participará en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, en señal de ‘protesta’ por la exclusión de Iván Cepeda del proceso, tras decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La autoridad electoral dejó por fuera al que era considerado el candidato más fuerte del sector progresista, además de revocar las listas del Pacto Histórico en Cundinamarca, Atlántico, Valle y Bogotá, alterando el panorama electoral previsto para la izquierda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta en la red social X, Petro expresó su rechazo al escenario actual y afirmó: “No me pongan en estas amigos, yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”.

Gustavo Petro anunció que no
Gustavo Petro anunció que no respaldará a ningún candidato de las consultas interpartidistas - crédito @PetroGustavo/x

Su postura se conoció después de que el partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) convocara a la ciudadanía a participar activamente en la consulta, reafirmando su respaldo al mandatario como líder del progresismo y llamando a fortalecer las mayorías progresistas en el Congreso.

En su comunicado, la colectividad indígena, afro y campesina instó a las bases a respaldar las candidaturas propias y proteger la autonomía del movimiento, recalcando que votar por Mais es defender el proyecto político que “devolvió la esperanza al país”.

El partido llamó a la
El partido llamó a la ciudadanía a votar la consulta, pero Petro no les copió - crédito @MovimientoMais/X

Petro ha criticado las decisiones “arbitrarias” del CNE

Petro calificó la decisión del CNE como “de una arbitrariedad inmensa”, indicando que el organismo no es “institución capaz de arbitrar unas elecciones, sino que es un simple apéndice del proyecto Duque, completamente parcializado”.

Además, sostuvo que “el candidato excluido debe ser restituido a la consulta o en realidad no se deberían hacer entonces consultas para nadie. Las reglas son democráticas y para todos”. El mandatario indicó que, ante la imposibilidad de votar en la consulta de su partido, solo respaldará las listas al Senado y la Cámara.

Desde la contraparte institucional, José Antonio Parra, director de Inspección y Vigilancia del CNE, respondió que las funciones del organismo se ejercen “totalmente acordes a la Constitución, a la ley y pues las decisiones hay que adoptarlas”.

Parra recordó que cualquier cambio estructural, como la eliminación del CNE propuesta por Cepeda, requiere una reforma constitucional. Sobre la exclusión de candidaturas y la revocatoria de listas, Parra explicó que el artículo 65 de la Constitución faculta al CNE para conocer de estos procesos y que las decisiones adoptadas cuentan con presunción de legalidad, quedando abiertas a acciones judiciales por parte de los afectados.

Así quedó el tarjetón de la consulta del 8 de marzo

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el sorteo oficial que definió la ubicación de las consultas interpartidistas y de los precandidatos en el tarjetón para la jornada electoral del próximo 8 de marzo, fecha en la que coincidirán las elecciones al Congreso de la República y las consultas para definir candidaturas presidenciales.

Según el resultado del sorteo, la primera casilla corresponde a la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación, identificada con el sector de centro. Allí figuran Claudia Nayibe López Hernández bajo el lema Con Claudia, imparables y Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez con la propuesta Colombia, una nueva historia.

En segundo lugar se ubica la Gran Consulta por Colombia, que reúne a fuerzas de centro-derecha.

Participan Mauricio Cárdenas Santamaría con Avanza Colombia; David Andrés Luna Sánchez con Sí hay un camino; Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, con Movimiento Valientes; Juan Manuel Galán Pachón con Nuevo Liberalismo; Paloma Susana Valencia Laserna con Centro Democrático; Juan Carlos Pinzón Bueno con Partido Verde Oxígeno; Aníbal Gaviria Correa con Unidos; Enrique Peñalosa Londoño avalado por Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia; y Juan Daniel Oviedo Arango con Con toda por Colombia.

La tercera posición quedó en manos del Frente por la Vida, consulta del sector centro-izquierda. Sus precandidatos son Héctor Elías Pineda Salazar con La Fuerza; Edison Lucio Torres Moreno del Partido del Trabajo de Colombia; Roy Leonardo Barreras Montealegre con Solo con Roy ganamos todos; Martha Viviana Bernal Amaya con La Fuerza; y Daniel Quintero Calle representando al Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia Aico.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCNEConsejo Nacional ElectoralPacto HistóricoConsulta InterpartidistaIván CepedaElecciones consultas interpartidistasConsultas interpartidistas 2026Frente por la VidaColombia-Noticias

Más Noticias

Melissa Gate podría estar de regreso en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

La finalista de la segunda temporada podría hacer un retorno temporal al “reality show”, provocando opiniones divididas en redes sociales, debido a las diferencias que mostró con la producción luego de su participación

Melissa Gate podría estar de

Sondra Macollins reaccionó a la presunta captura de Álex Saab y lanzó pulla a los que tuvieron vínculos con él: “Arrastran sombras de duda”

La abogada del excapo Carlos Lehder aseguró que la detención del presunto testaferro de Nicolás Maduro fue una respuesta a años de impunidad

Sondra Macollins reaccionó a la

Video reveló la emotiva despedida de un niño a su madre embarazada antes del accidente aéreo de Satena en el Catatumbo

El clip familiar previo al vuelo dejó en evidencia la última bendición del hijo de Gineth para su hermana en camino, marcando un momento que ha tocado los corazones tras más de una semana del siniestro aéreo

Video reveló la emotiva despedida

Estas son las ciudades donde vivir se volvió más caro en Colombia, según el IPC de enero de 2026

El dato de inflación de enero reveló un mapa desigual del costo de vida y mostró dónde el bolsillo sintió más presión

Estas son las ciudades donde

Daniel Samper Ospina cargó contra Iván Mejía tras anunciar su regreso a los medios: así reaccionaron en redes sociales

El comentarista deportivo mostró su preferencia por uno de los candidatos presidenciales en puja para las presidenciales de 2026, desatando un furioso comentario del youtuber y humorista

Daniel Samper Ospina cargó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate podría estar de

Melissa Gate podría estar de regreso en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’, pero piden oraciones por su recuperación

Axwell y Steve Aoki encabezan el festival Don’t Let Daddy Know Colombia, de música electrónica: conozca fecha y precio de la boletería

Hamilton conquista a Billboard y Rolling Stone: es elegido como apuesta global de la música latina en 2026

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Deportes

Daniel Samper Ospina cargó contra

Daniel Samper Ospina cargó contra Iván Mejía tras anunciar su regreso a los medios: así reaccionaron en redes sociales

Hora y dónde ver en Colombia a Bad Bunny y Christian González en el Super Bowl LX: New England Patriots y Seattle Seahawks se juegan el título

James Rodríguez posó con la camiseta del Minnesota United FC y fue sensación en redes sociales: “Nuevos desafíos, misma esencia”

Colombia cedió un empate ante Chile en su debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart y su rivalidad con Michael Andretti: “Era como el Schumacher de allá”