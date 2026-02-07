Colombia

Petro niega que la inflación se deba al alza del salario mínimo y culpa a la carne y el café por el repunte de enero

El presidente aseguró que el incremento del salario “vital” no generó una catástrofe inflacionaria y atribuyó el aumento de precios a factores externos

Guardar
Desde su cuenta de X,
Desde su cuenta de X, Gustavo Petro defendió el concepto de “salario vital” y pidió al Ministerio de Agricultura intervenir el mercado ganadero para priorizar el consumo interno- crédito Kylie Cooper/ REUTERS

El debate por la inflación volvió a encenderse en Colombia tras conocerse que el índice anual se ubicó en 5,35% a enero, con una inflación mensual del 1,18%, cifras que marcaron un repunte frente a la tendencia descendente que se había observado en meses anteriores.

En medio de este panorama, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X, defendiendo el aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por su Gobierno y descartando que este haya sido el principal responsable del alza de precios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El salario vital no provocó ninguna catástrofe inflacionaria”, escribió el mandatario, en un mensaje en el que también lanzó fuertes críticas contra quienes, según él, difundieron un “discurso mentiroso” sobre los efectos del incremento salarial.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el aumento del salario mínimo no provocó una “catástrofe inflacionaria” y atribuyó el repunte de precios a factores internacionales- crédito X

Petro: la inflación no se disparó por el salario mínimo

En su publicación, el jefe de Estado sostuvo que la inflación de enero demostró que el aumento del salario mínimo no tuvo un impacto significativo en los precios. Según Petro, el repunte frente a enero del año pasado fue de apenas 0,25 puntos porcentuales, y se explicó casi exclusivamente por el encarecimiento de la carne y el café, productos afectados por los precios internacionales.

“Solo la carne y el café por su incremento en precios internacionales, que gravitó en ascenso en precios internos, tuvo un efecto que elevó levemente la inflación”, afirmó el presidente. En esa línea, insistió en que no existe evidencia de una espiral inflacionaria causada por la política salarial de su Gobierno.

Petro también aprovechó su pronunciamiento para hacer un llamado directo al Ministerio de Agricultura, al que pidió reunirse con el gremio ganadero con el fin de establecer criterios claros para la exportación de carne. Entre los puntos mencionó la necesidad de definir calidades, regiones, uso de la tierra para el levante de ganado de exportación y una mayor atención al mercado interno, en un intento por contener los precios que enfrentan los consumidores colombianos.

La inflación anual en Colombia
La inflación anual en Colombia se ubicó en 5,35% en enero, impulsada principalmente por el alza en restaurantes, hoteles y algunos alimentos básicos- crédito Colprensa

Las cifras oficiales del Dane muestran que el repunte inflacionario tuvo como principales motores las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como Restaurantes y hoteles, esta última con la mayor variación mensual en enero, de 2,94%.

Dentro de ese rubro, los mayores incrementos se registraron en las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (3,36%), las bebidas calientes para consumo inmediato (2,78%) y las comidas preparadas fuera del hogar (2,38%).

Duras críticas desde la academia: “la inflación va al alza”

Uno de los pronunciamientos más contundentes vino del rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, quien cuestionó duramente la lectura del Gobierno sobre los datos inflacionarios. En su mensaje, Restrepo pidió “dejar de hacer populismo” y aseguró que lo ocurrido en enero representa una señal clara de alerta.

Economistas advierten que el aumento
Economistas advierten que el aumento en los precios de comidas fuera del hogar y servicios afecta con mayor fuerza a los hogares vulnerables y a la clase media- crédito Luisa González /Reuters

“Se rompe con la tendencia a la baja de la inflación y la inflación va al alza. Esa es una mala noticia per se”, afirmó. Además, advirtió que este fenómeno no se está presentando en otros países de América Latina, donde los precios mantienen una trayectoria descendente, lo que, a su juicio, evidencia un problema específico de la política económica colombiana.

Restrepo también criticó lo que calificó como “cherry picking” por parte del Gobierno, al enfocarse en productos puntuales como la carne y el café, mientras —según él— se disparan de manera generalizada los precios de comidas fuera del hogar, transporte, bebidas, alimentos y servicios de salud. “Salga a la calle y pregunte”, escribió, señalando que el impacto ya es palpable en la vida cotidiana.

Para el académico, lo más grave es que la inflación está afectando con mayor fuerza a los hogares más vulnerables y a la clase media, justo lo contrario de lo que prometía la política de aumento salarial. “Es una política que pauperiza a los más pobres y a la clase media, y esto apenas comienza porque la cascada sigue de aquí en adelante”, advirtió.

Temas Relacionados

Inflación ColombiaIPCDaneSalario MínimoColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan el último audio que Yeison Jiménez envió un día antes de su muerte a su productor musical: “Tengo muchos planes”

Un mes después de la trágica muerte de Yeison Jiménez, su productor musical compartió el audio que el artista le envió por WhatsApp, en el que hablaba de nuevos proyectos y canciones inéditas

Revelan el último audio que

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de la campaña política de Felipe Saruma y le sacó varios trapitos al sol

Laura Camila Vargas puso en duda la autenticidad del discurso de renovación del influencer, asegurando que sus alianzas políticas revelan una conexión con las viejas prácticas que tanto cuestiona

Creadora de contenido colombiana se

Gobernador de Bolívar insta a Petro a incluir al departamento en la nueva emergencia económica y ambiental: " No vuelva a ser egoísta"

En medio del recrudecimiento de las lluvias y el riesgo de un nuevo frente frío, el mandatario departamental advirtió que la magnitud de los daños desborda la capacidad local

Gobernador de Bolívar insta a

Bogotá abre 8.000 cupos para jóvenes que quieran estudiar o mejorar su perfil laboral en 2026

La Alcaldía de Bogotá lanzó una nueva convocatoria del programa Jóvenes con Oportunidades, una estrategia que combina formación, acompañamiento y apoyos económicos para jóvenes entre los 14 y 28 años

Bogotá abre 8.000 cupos para

Clínica de Nuestra Señora de los Remedios en Cali suspendió el servicio para miles de usuarios de la Nueva EPS

La clínica de los Remedios en Cali notificó la interrupción de cobertura a una parte importante de la población por razones administrativas, hecho que incrementa la presión sobre hospitales públicos y profundiza la crisis sectorial en la región

Clínica de Nuestra Señora de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Creadora de contenido colombiana se

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de la campaña política de Felipe Saruma y le sacó varios trapitos al sol

Taliana Vargas está hospitalizada: compartió foto en sus redes sociales y envió advertencia

Erick Pabón habló de Maiker y su posición frente al racismo y aprovechó para despacharse por el contenido que su equipo sube en las redes sociales

Melissa Gate podría estar de regreso en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’, pero piden oraciones por su recuperación

Deportes

Este es el precio de

Este es el precio de la camiseta del Minnesota United con el dorsal de James Rodríguez

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá dio la sorpresa y sigue en lo más alto

Juan Sebastian Molano se quedó con la etapa 1 de el Tour de Omán y se viste de líder: Fernado Gaviria fue segundo

Daniel Samper Ospina cargó contra Iván Mejía tras anunciar su regreso a los medios: así reaccionaron en redes sociales

Hora y dónde ver en Colombia a Bad Bunny y Christian González en el Super Bowl LX: New England Patriots y Seattle Seahawks se juegan el título