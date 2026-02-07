Petro niega que la inflación se deba al alza del salario mínimo y culpa a la carne y el café por el repunte de enero

Desde su cuenta de X, Gustavo Petro defendió el concepto de “salario vital” y pidió al Ministerio de Agricultura intervenir el mercado ganadero para priorizar el consumo interno- crédito Kylie Cooper/ REUTERS

El debate por la inflación volvió a encenderse en Colombia tras conocerse que el índice anual se ubicó en 5,35% a enero, con una inflación mensual del 1,18%, cifras que marcaron un repunte frente a la tendencia descendente que se había observado en meses anteriores.

En medio de este panorama, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X, defendiendo el aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por su Gobierno y descartando que este haya sido el principal responsable del alza de precios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El salario vital no provocó ninguna catástrofe inflacionaria”, escribió el mandatario, en un mensaje en el que también lanzó fuertes críticas contra quienes, según él, difundieron un “discurso mentiroso” sobre los efectos del incremento salarial.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el aumento del salario mínimo no provocó una “catástrofe inflacionaria” y atribuyó el repunte de precios a factores internacionales- crédito X

Petro: la inflación no se disparó por el salario mínimo

En su publicación, el jefe de Estado sostuvo que la inflación de enero demostró que el aumento del salario mínimo no tuvo un impacto significativo en los precios. Según Petro, el repunte frente a enero del año pasado fue de apenas 0,25 puntos porcentuales, y se explicó casi exclusivamente por el encarecimiento de la carne y el café, productos afectados por los precios internacionales.

“Solo la carne y el café por su incremento en precios internacionales, que gravitó en ascenso en precios internos, tuvo un efecto que elevó levemente la inflación”, afirmó el presidente. En esa línea, insistió en que no existe evidencia de una espiral inflacionaria causada por la política salarial de su Gobierno.

Petro también aprovechó su pronunciamiento para hacer un llamado directo al Ministerio de Agricultura, al que pidió reunirse con el gremio ganadero con el fin de establecer criterios claros para la exportación de carne. Entre los puntos mencionó la necesidad de definir calidades, regiones, uso de la tierra para el levante de ganado de exportación y una mayor atención al mercado interno, en un intento por contener los precios que enfrentan los consumidores colombianos.

La inflación anual en Colombia se ubicó en 5,35% en enero, impulsada principalmente por el alza en restaurantes, hoteles y algunos alimentos básicos- crédito Colprensa

Las cifras oficiales del Dane muestran que el repunte inflacionario tuvo como principales motores las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como Restaurantes y hoteles, esta última con la mayor variación mensual en enero, de 2,94%.

Dentro de ese rubro, los mayores incrementos se registraron en las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (3,36%), las bebidas calientes para consumo inmediato (2,78%) y las comidas preparadas fuera del hogar (2,38%).

Duras críticas desde la academia: “la inflación va al alza”

Uno de los pronunciamientos más contundentes vino del rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, quien cuestionó duramente la lectura del Gobierno sobre los datos inflacionarios. En su mensaje, Restrepo pidió “dejar de hacer populismo” y aseguró que lo ocurrido en enero representa una señal clara de alerta.

Economistas advierten que el aumento en los precios de comidas fuera del hogar y servicios afecta con mayor fuerza a los hogares vulnerables y a la clase media- crédito Luisa González /Reuters

“Se rompe con la tendencia a la baja de la inflación y la inflación va al alza. Esa es una mala noticia per se”, afirmó. Además, advirtió que este fenómeno no se está presentando en otros países de América Latina, donde los precios mantienen una trayectoria descendente, lo que, a su juicio, evidencia un problema específico de la política económica colombiana.

Restrepo también criticó lo que calificó como “cherry picking” por parte del Gobierno, al enfocarse en productos puntuales como la carne y el café, mientras —según él— se disparan de manera generalizada los precios de comidas fuera del hogar, transporte, bebidas, alimentos y servicios de salud. “Salga a la calle y pregunte”, escribió, señalando que el impacto ya es palpable en la vida cotidiana.

Para el académico, lo más grave es que la inflación está afectando con mayor fuerza a los hogares más vulnerables y a la clase media, justo lo contrario de lo que prometía la política de aumento salarial. “Es una política que pauperiza a los más pobres y a la clase media, y esto apenas comienza porque la cascada sigue de aquí en adelante”, advirtió.