Hermano de turista que sufrió fractura en su espina dorsal al accidentarse en playa de Johnny Cay, en San Andrés Islas, le pidió ayuda al presidente Petro

El caso dejó abierta la polémica en redes por las condiciones en que operadores logísticos y de turismo ofrecen sus servicios en una de las mayores atracciones turísticas de la región Insular

El caso se presentó en Johnny Cay, uno de los mayores atractivos turísticos de San Andrés Islas - crédito @feferam33/X

Un video que compartió Andrés Ramírez, el hermano de una turista colombiana que sufrió un accidente en medio de su viaje de vacaciones al islote de Johnny Cay, ubicado a poco más de 1,5 kilómetros de la isla de San Andrés provocó un debate en redes sociales debido a que se pidió la intercesión del presidente Gustavo Petro.

Todo por cuenta de la caída que presentó la mujer justo en el momento que llegaron a la orilla de la playa paradisíaca, que se encontraba llena de más viajeros (nacionales y extranjeros), y momentos antes de descender de la lancha que los llevó.

Sin embargo, el fuerte oleaje, sumado a las precarias condiciones para desembarcar, ocasionaron que la mujer saliera disparada y cayera directo al agua, pero doblándose. Esto le ocasionó una delicada lesión en su médula espinal.

La publicación del hermano de la turista colombiana en la que piden la ayuda por parte del presidente Petro - crédito @feferam33/X

Por esta razón, y en la publicación que dejó Ramírez en su perfil de X el viernes 6 de febrero de 2026, con la petición al jefe de Estado:

“Señor @petrogustavo mi hermana necesita ayuda, fractura en espina dorsal. JohnnyCay📍 San Andrés y Prov.”, menciona la publicación del joven oriundo de Cali, Valle del Cauca.

La situación de salud de la turista colombiana en San Andrés Islas volvió a encender la polémica sobre las condiciones en las que se prestan servicios turísticos por parte de pobladores local, y algo más grave que ha generado que se ponga esta situación en la mesa de discusión digital, es que esto ocurrió en medio de la emergencia invernal y el frente frío.

Esto ha provocado fuertes oleajes y lluvias, por lo que en algunos puntos se ha restringido el ingreso a playas y el tránsito marítimo. Por este motivo, otro video que se conoció en redes le sumó más controversia al asunto.

Otra usuaria mostró la situación en las playa de Johnny Cay, uno de los mayores atractivos turísticos de San Andrés Islas - crédito @catapatino/X

Todo a raíz de lo que mencionó la usuaria Catalina Patiño en X la mañana del sábado 7 de febrero.

Sumado a la grabación que ella dejó en su perfil (@catapatino), ella mostró cómo siguen prestando el servicio común y corriente en este lugar: “Así estaba Johnny Cay ayer (5 de febrero de 2026, menciona el video). ¿Como es posible que siendo uno de los mayores atractivos turísticos de San Andrés, no tengan un control y un embarcadero? Qué falta de... todo".

El caso sigue en revisión pero de momento no se han realizado pronunciamientos de manera oficial sobre cómo avanza la investigación del episodio, que provocó que fueran etiquetadas en las dos publicaciones varios entes reguladores del país.

Una usuaria compartió el panorama de la playa justo la misma semana que Ramírez le pidió ayuda al presidente Petro por el accidente de su hermana - crédito @catapatino/X

Turista bogotano murió luego de ahorrar dos años para conocer playa de Taganga, en Santa Marta

El sueño de conocer el mar terminó en tragedia para Alberto Junco, un turista bogotano de 67 años que, tras ahorrar durante dos años para visitar Santa Marta, murió ahogado en las playas de Taganga.

Su familia denunció el jueves 5 de febrero de 2026 que la empresa responsable del traslado hasta la playa de Sisihuaca ignoró las alertas de mar de leva y no ofreció las mínimas condiciones de seguridad para los visitantes.

En un reporte recogido por el portal Seguimiento, los familiares de Junco declararon: "Nos dejaron ahí y dijeron que volvían en una hora“.

El grupo fue desembarcado en la playa sin guías ni advertencias sobre la profundidad y las corrientes. No contaban con chalecos salvavidas apropiados y la empresa no dispuso personal necesario para emergencias.

Minutos después de ingresar al mar para practicar snorkel, Junco fue arrastrado por la corriente, destacando la ausencia total de socorristas en el sitio.

El adulto mayor viajó con la ilusión de conocer el mar y fue justo mientras nadaba que se presentó la tragedia en una playa de Taganga - créditos Colprensa y red social Facebook

El relato de la familia indica que solo la intervención de otros turistas permitió recuperar a Junco y devolverlo a la orilla, destacó el mismo portal regional.

No había personal capacitado de la empresa para aplicar primeros auxilios, por lo que debieron trasladarlo en vehículo particular hasta el puesto de salud de Taganga.

A su llegada, los médicos constataron que ya no tenía pulso y los intentos de reanimación resultaron inútiles.

El parte preliminar referido por la familia señala asfixia por inmersión, probablemente agravada por un paro cardíaco.

El grupo también sostuvo que durante los días previos se habían registrado varias alertas por mar de leva, lo que no impidió que la empresa continuara ofertando traslados sin modificar protocolos ni reforzar la seguridad para personas mayores o con poca experiencia en el mar.

Los parientes exigieron la investigación de las autoridades ante lo que calificaron como un acto de abandono: “La empresa antepuso el negocio a la integridad de los viajeros”, denunciaron.

