Ejército Nacional se pronunció sobre la ofensiva contra unidad militar en Ocaña, Norte de Santander: responsabiliza al ELN

General Rodolfo Morales Franco, Comandante de la Segunda División, reveló detalles sobre los hechos ocurridos en el Cantón Militar de Ocaña - crédito Ejército Nacional

El 6 de febrero de 2026, las instalaciones del Batallón de Infantería Liviana N.º 15 General Francisco de Paula Santander fueron víctimas de un ataque con artefactos explosivos en horas de la noche.

En un comunicado, el Ejército Nacional de Colombia confirmó que los responsables de la arremetida fueron miembros del Frente Carlos Armando Cauca Guerrero del grupo armado organizado (GAO) del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según el reporte oficial, dos soldados resultaron con lesiones derivadas de las explosiones y fueron trasladados a un centro de atención médica en Ocaña para ser atendidos por el personal de la salud.

“El hecho se registró en las inmediaciones de esta unidad militar ubicada en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, y dejó como resultado dos militares afectados, quienes presentan lesiones por esquirlas a causa de la explosión”, se lee en la misiva.

El hecho, que se registró en horas de la noche del 6 de febrero de 2026, dejó como resultado dos militares afectados - crédito Ejército Nacional

El Ejército confirmó que uno de los responsables de la ofensiva fue detenido mientras intentaba escapar de las autoridades. “Como parte de la reacción de nuestras tropas, se neutralizó a uno de los autores del atentado y se capturó a otro integrante más de este GAO cuando intentaba huir del lugar”.

El móvil de la arremetida, según especificó, podría estar ligado a represalias por las acciones de las Fuerzas Militares, que intensificaron su presencia en el municipio de Tibú, situado al nordeste del país, en la subregión del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

Ejército Nacional se pronunció sobre ofensiva contra unidad militar en Ocaña, Norte de Santander, y responsabilizó al ELN - crédito Europa Press/X

“Esta acción criminal se trataría de una retaliación por las operaciones militares adelantadas en Tibú contra los integrantes de este GAO; a la par que demuestra una vez más el uso indiscriminado de prácticas terroristas que violan los Derechos Humanos e infringen el DIH, con las cuales, este grupo ilegal, pone en grave riesgo a la población civil”, detalla el escrito.

Y puntualiza: “Este comando dispuso de un equipo interdisciplinario para atender y apoyar al personal que resultó afectado en estos hechos e interpondrá las denuncias a las que haya lugar ante las autoridades competentes”.

El General Rodolfo Morales Franco, Comandante de la Segunda División, reveló detalles sobre los hechos ocurridos en el Cantón Militar de Ocaña. En un video, señaló que “el ataque evidencia nuevamente el uso de prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario, poniendo en grave riesgo a la población civil y a la fuerza pública”.

El funcionario dijo que las operaciones militares continúan y el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE) hace verificaciones en el territorio para descartar la presencia de algún artefacto explosivo que pueda afectar a la comunidad o a uniformados que transitan por el sector.

“El comando del ejército dispuso de un equipo interdisciplinario para atender, apoyar al personal afectado y a sus familias. También se interpondrán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. El grupo de manejo de artefactos explosivos, MARTE, de la segunda división, realizará verificaciones en el sector para descartar la presencia de artefactos explosivos. Las operaciones militares continúan de manera sostenida para contrarrestar y diezmar el accionar delictivo de estos grupos armados organizados que delinquen en el departamento del norte de Santander”, expuso el General Morales Franco.

Un conjunto de unidades del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía realizó un bombardeo coordinado en Tibú y El Tarra, logrando la neutralización y captura de varios presuntos insurgentes y la incautación de armamento diverso - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

El Ejército Nacional también informó que en la madrugada del 4 de febrero de 2026, en el Catatumbo, Norte de Santander, se registró un bombardeo contra el ELN que dejó un saldo de siete muertos y un herido.

La operación de alta precisión se llevó a cabo en los municipios de El Tarra y Tibú, donde unidades terrestres y aéreas actuaron en conjunto. Según información difundida por el Ejército Nacional, el despliegue incluyó la participación de la División de Aviación y Asalto Aéreo (Davaa) y la Fuerza de Tarea Vulcano. En el área, los soldados mantienen presencia permanente, realizan patrullajes y aseguran posiciones estratégicas.