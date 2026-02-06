Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Yeison Jiménez dejó más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita - crédito @georgyparra/ Instagram

A casi un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, la industria musical colombiana se encuentra ante un inesperado legado: el artista dejó grabadas más de 50 canciones inéditas, incluyendo colaboraciones y experimentaciones con nuevos géneros.

Así lo reveló Georgy Parra, productor y colaborador de confianza del cantante, en una entrevista con La Kalle.

La noticia se conoció cuando Parra presentó el tema inédito Dime que sí, lanzado el 5 de febrero con la autorización de la familia de Jiménez. El productor detalló que la decisión de hacer público este material surgió tras un proceso de consulta y acompañamiento con los allegados del artista, quienes actualmente gestionan el catálogo musical dejado por el intérprete.

“El lanzamiento de Dime que sí se da porque Yeison en vida firmó todo, lo negociamos y dejamos como todo listo”, explicó Parra en la entrevista, subrayando el respaldo legal y familiar que respalda cada publicación póstuma.

El archivo que dejó el cantante incluye un volumen de obras lo suficientemente amplio como para “sacar más de tres álbumes completos con canciones inéditas”, afirmó Parra. La cifra exacta aún se encuentra bajo revisión, pues el equipo realiza un inventario detallado de todas las grabaciones resguardadas. “Estamos haciendo todo el escaneo de las canciones. Creo que puede ser incluso un poco más”, agregó el productor, quien también aclaró que parte del material corresponde a colaboraciones y fusiones con otros géneros, reflejando la versatilidad y la inquietud creativa de Jiménez en sus últimos meses de actividad.

El proceso de edición y publicación de este repertorio será consensuado con la familia del artista, que asumió la administración de la obra tras su fallecimiento. “Ya tuvimos la reunión más importante. Se tomaron muchas decisiones y todo va a ser muy bonito. Lo que sí, en resumen, se viene mucha música de Yeison y sigue más vivo que nunca”, aseguró Parra a La Kalle. El productor resaltó la importancia de acompañar a la familia en la toma de decisiones sobre la gestión de los lanzamientos y la preservación del legado musical del cantante.

Entre las canciones inéditas, Parra destacó Sin testigos como una de las favoritas de Jiménez. “Es un híbrido entre regional popular y algo medio latino. Es una canción bien interesante, con un swing muy bacano”, comentó el productor. El archivo también contempla colaboraciones con artistas como Lenin Ramírez y El Flaco, así como una pieza grabada junto a Natalia, bajo el título Pedazos. “Yeison en colaboraciones podía tener un álbum ya listo”, remarcó Parra durante la entrevista.

El productor explicó que algunas de las canciones fueron completadas con el apoyo de inteligencia artificial, utilizando tomas de voz y fragmentos grabados por Jiménez antes de diciembre de 2025, cuando se realizaron los últimos ajustes a Dime que sí. “Decidí que el tema comenzara solo con la voz de él, sin ningún arreglo musical, como un homenaje a lo que todos quieren escuchar”, relató Parra sobre el proceso creativo.

El legado de Jiménez trasciende la música popular, abriéndose a fusiones y ritmos latinos que formaban parte de sus planes para 2026, año en el que aspiraba a competir en los Latin Grammy. “El sueño de este año era tirar todo y organizar para los Grammys”, señaló Parra, quien también acompañará a la familia en el proceso de edición y publicación de este material.

En cuanto a los homenajes tras el accidente aéreo en el que falleció el artista el 10 de enero de 2026, Parra indicó que no participó en la organización de los tributos realizados en Bogotá, aunque se puso a disposición de la familia para cualquier iniciativa. “Me parecía superimportante que todos estuvieran en acompañamiento y que vamos a estar juntos, porque finalmente ellos ya van a estar a cargo de todo lo que se viene de Yeison”, concluyó el productor.

La expectativa sobre la publicación de los próximos temas es alta, mientras se definen los tiempos y el formato de los lanzamientos de este extenso catálogo. La familia y el equipo de Jiménez avanzan en la organización del archivo y la selección de las canciones que verán la luz en los meses siguientes, anticipando una etapa inédita en la carrera del artista.