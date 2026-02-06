Tras reunión Petro -Trump, gobierno de Estados Unidos entregó flota de vehículos blindados al Ejército colombiano

El viernes 6 de febrero fueron entregados 11 vehículos blindados ASV M1117 Guardián por parte de Estados Unidos al Ejército Nacional marcando una nueva etapa en la cooperación bilateral en defensa y seguridad, según informó la institución.

Este acto, realizado en el Fuerte Militar de Tolemaida, se produce días después de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, lo que subraya el contexto político decisivo que acompaña al acuerdo.

La presencia de autoridades como el comandante general Royer Gómez y el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara, dio relevancia institucional al evento.

El Ejército señaló que la llegada de estos blindados responde a la urgencia de recuperar capacidades afectadas tras ataques en zonas como El Plateado, en el departamento del Cauca, y refuerza los compromisos operativos en regiones donde la presencia institucional se encuentra bajo constante amenaza.

La llegada de los nuevos blindados, entregados por el Gobierno de Estados Unidos, responde a la necesidad de recuperar capacidades militares tras ataques en regiones como El Plateado, Cauca - crédito @COL_EJERCITO/X

La ceremonia, cargada de simbología castrense, incluyó la firma de actas que legalizan la incorporación de estos equipos y un acto religioso en el que se bendijeron los vehículos y al personal encargado de operarlos.

Los ASV M1117 Guardián representan un salto en tecnología militar para Colombia. Se trata de vehículos 4×4 diseñados para operaciones de movimiento y maniobra en entornos de alto riesgo, con blindaje multicapa, torreta giratoria de 360 grados, ametralladora calibre .50 mm y lanzagranadas automático Mk-19 de 40 mm, además de sistemas de comunicación y visión tanto diurna como nocturna.

Estos equipos pueden alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h e integran transmisión automática y suspensión independiente, permitiendo su uso eficaz en escenarios tanto urbanos como rurales. Su principal aporte radica en la protección frente a minas y artefactos explosivos improvisados, amenazas recurrentes en zonas de conflicto.

El sostenimiento operativo de los vehículos ya fue estructurado. Según el esquema acordado, Estados Unidos realiza la puesta a punto inicial de la flota, mientras que el mantenimiento periódico queda en manos de Batallones de Mantenimiento del Ejército Nacional, que programan inspecciones semestrales y anuales. Unidades móviles especializadas completan el ciclo de asistencia técnica, operando directamente en los teatros de operaciones para asegurar la disponibilidad de los blindados.

Los blindados Guardian serán desplegados en zonas críticas como Catatumbo, Arauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño, donde operan grupos armados ilegales - crédito @COL_EJERCITO/X

La entrega, definida por el Ejército como parte de un proceso de modernización y fortalecimiento estratégico y operacional, coincide con gestiones recientes del Gobierno colombiano para garantizar mayores capacidades de protección y movilidad institucional ante el aumento de desafíos armados.

Según informaron fuentes del Ministerio de Defensa, la última transferencia de este tipo se había realizado en 2024, y la aceleración del proceso actual se atribuye a la reciente reunión de alto nivel entre los presidentes Petro y Trump, donde también se formalizó la solicitud de helicópteros Black Hawk para la Policía Nacional, con miras a fortalecer la respuesta aérea.

En paralelo, el acuerdo establece que el mantenimiento y recuperación de vehículos dañados, concretamente aquellos averiados en la operación de retoma en El Plateado, serán supervisados bajo protocolos técnicos definidos bilateralmente y con equipos especializados. Así, los ASV M1117 Guardián buscan restablecer y ampliar las capacidades del parque automotor militar en Colombia, al tiempo que solidifican la cooperación en defensa entre ambos países.

El fortalecimiento operacional incluye revisión técnica inicial por parte de Estados Unidos y mantenimiento periódico a cargo de batallones especializados del Ejército Nacional - crédito @COL_EJERCITO/X

La partida de John McNamara como jefe de misión diplomática en Colombia marca, además, uno de sus últimos actos oficiales, dotando de un matiz simbólico al evento en Tolemaida. El Ejército y el Ministerio de Defensa confirmaron que la asignación de los blindados responde a una agenda bilateral sostenida, cuyos compromisos incluyen el refuerzo de sistemas antidrones y el apoyo aéreo para misiones clave. El despliegue de los nuevos vehículos aspira a fortalecer la seguridad en zonas de alta complejidad y a consolidar la presencia estatal en áreas estratégicas del país.

Los once vehículos blindados, que aguardaron la culminación de los procedimientos de nacionalización, ya pueden emplearse legalmente y serán destinados a misiones de patrullaje armado, escolta, control territorial y apoyo táctico en los territorios más complejos del país.

Entre las regiones identificadas para el despliegue figuran el Catatumbo, Arauca, Cauca, sur del Valle del Cauca, Nariño, Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, sur de Bolívar y Magdalena Medio, áreas caracterizadas por la alta incidencia de violencia, narcotráfico y actividades de grupos armados ilegales.

El acuerdo de entrega, enmarcado en el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) mediante la Carta de Oferta y Aceptación CO-B-VHN vigente desde 2020, contempla no solo la donación sino también la recuperación y el mantenimiento de vehículos afectados durante operaciones militares recientes.

La flota recibida este año eleva a 145 los vehículos blindados Guardian donados desde el inicio de la cooperación bilateral, cifra confirmada por el Ejército Nacional. Aún resta la incorporación de 55 unidades adicionales, que siguen en territorio estadounidense y cuya llegada depende de la finalización de gestiones administrativas y logísticas.