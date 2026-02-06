Roy Barreras criticó a Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo por abandonar consulta del Frente por la Vida: “Eso sí es dividir a la centroizquierda”

El candidato presidencial afirmó que la salida del exministro del Interior y el excanciller de Colombia del Frente por la Vida daña al centroizquierda - crédito @RoyBarreras/X

Continúan las salidas de candidatos presidenciales de la consulta del Frente por la Vida. A la decisión del Consejo Nacional Electoral de inhabilitar la participación de Iván Cepeda, se suman el excanciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que decidieron abandonar la coalición y pasar directamente a primera vuelta.

En reacción, Roy Barreras alertó sobre el riesgo de división en la centroizquierda y denunció que la estrategia de los exaltos funcionarios aumentaría la competencia interna con otros aspirantes , citando a Iván Cepeda lo que, a su juicio, “sí divide a la centroizquierda” y debilita el bloque progresista.

El exembajador de Colombia en el Reino Unido explicó, en un video, que su propuesta es unir fuerzas después del 8 de marzo de 2026, una vez superada la consulta de sectores alternativos, e insistió en la necesidad de llegar con una candidatura única al inicio de la contienda presidencial.

Roy Barreras cuestionó a Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto por abandonar la consulta del Frente por la Vida - crédito Colprensa/EFE

A la par, Barreras dijo: “Hay que hacer la consulta para no dejarle la cancha libre a la derecha, que no nos van a ganar por W, que les vamos a derrotar la consulta de la derecha, la de Paloma Valencia, y que vamos a elegir el mayor número de senadores progresistas y representantes a la Cámara, que, por supuesto, no vamos a dejar abandonadas nuestras listas. Pero el 9 de marzo estaremos unidos”.

Y agregó: “Cualquiera que sea el resultado en las urnas, estaremos unidos todos los progresistas de la centroizquierda, así como nos unimos hace cuatro años e hicimos posible el triunfo de Gustavo Petro. Estaremos unidos para ofrecerle a Colombia un cambio seguro, pero estable, tranquilo, pero que avance en las reformas sociales. Pero eso es el 9 de marzo”.

El aspirante presidencial hizo un llamado a distintas colectividades políticas a unirse a la coalición a la que pertenece para obtener un resultado positivo en los comicios.

“Nosotros lo que estamos proponiendo es que la unidad es la victoria, que nos contamos y luego nos juntamos, que sumamos al liberalismo socialdemócrata, a Los Independientes, a Los Verdes Progresistas, y que esa fuerza poderosa, unida a las fuerzas poderosas y heroicas de la izquierda, unidos volveremos a darle un triunfo a Colombia, como se lo dimos hace cuatro años”, expuso Barreras.

El exministro del Interior confirmó que Roy Barreras tuvo conocimiento previo sobre sus acciones- crédito Juan Fernando Cristo/X

Juan Fernando Cristo respondió a las acusaciones de Barreras y sostuvo que su decisión de no participar es irrevocable. Sobre una posible reunificación, señaló a Blu Radio que prefiere “que lo que pase el 31 de mayo sea la elección de los colombianos”.

Durante el diálogo, el exministro del Interior confirmó que Roy Barreras tuvo conocimiento previo sobre sus acciones, además de que considera que con la decisión del Consejo Nacional Electoral frente a la presencia de Iván Cepeda “era absurdo hacer una coalición” sin el candidato del Pacto Histórico.

Las críticas a Roy Barreras por parte del Petrismo

Pronunciamiento de Roy Barreras tras la inhabilitación de Iván Cepeda desató la furia de Camilo Romero - crédito Montaje Infobae

El candidato presidencial Camilo Romero, uno de los más críticos, descalificó la legitimidad de Barreras como representante del progresismo, remarcando la pérdida de cohesión al interior del Frente por la Vida y el Pacto Histórico.

La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, reforzó esa crítica, subrayando que el único aspirante de la consulta de izquierda con posibilidades reales de ganar las elecciones es Iván Cepeda.

“El candidato que está punteando en las encuestas, no del progresismo, sino de toda la elección, es Iván Cepeda. En la mayoría de las encuestas, Roy no alcanza ni el 1 %; si nos va bien, alcanza el 2%, y ahora lo que propone es que mantengamos una consulta alrededor de él, descartando el candidato que va de primero”, expuso en su cuenta de X.

Bajo la misma linea, . El representante Wilson Arias destacó: “Su propuesta de recomponer la consulta excluyendo a Iván Cepeda debilita y divide al progresismo. Le extendemos otra invitación: acompañen programática y electoralmente a nuestro candidato Iván Cepeda para ganar en primera vuelta.