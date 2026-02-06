Colombia

Roy Barreras criticó a Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo por abandonar consulta del Frente por la Vida: “Eso sí es dividir a la centroizquierda”

El candidato presidencial considera que la decisión del exministro del Interior y el excanciller de Colombia fortalecen a la derecha

Guardar
El candidato presidencial afirmó que la salida del exministro del Interior y el excanciller de Colombia del Frente por la Vida daña al centroizquierda - crédito @RoyBarreras/X

Continúan las salidas de candidatos presidenciales de la consulta del Frente por la Vida. A la decisión del Consejo Nacional Electoral de inhabilitar la participación de Iván Cepeda, se suman el excanciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que decidieron abandonar la coalición y pasar directamente a primera vuelta.

En reacción, Roy Barreras alertó sobre el riesgo de división en la centroizquierda y denunció que la estrategia de los exaltos funcionarios aumentaría la competencia interna con otros aspirantes , citando a Iván Cepeda lo que, a su juicio, “sí divide a la centroizquierda” y debilita el bloque progresista.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El exembajador de Colombia en el Reino Unido explicó, en un video, que su propuesta es unir fuerzas después del 8 de marzo de 2026, una vez superada la consulta de sectores alternativos, e insistió en la necesidad de llegar con una candidatura única al inicio de la contienda presidencial.

Roy Barreras cuestionó a Juan
Roy Barreras cuestionó a Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto por abandonar la consulta del Frente por la Vida - crédito Colprensa/EFE

A la par, Barreras dijo: “Hay que hacer la consulta para no dejarle la cancha libre a la derecha, que no nos van a ganar por W, que les vamos a derrotar la consulta de la derecha, la de Paloma Valencia, y que vamos a elegir el mayor número de senadores progresistas y representantes a la Cámara, que, por supuesto, no vamos a dejar abandonadas nuestras listas. Pero el 9 de marzo estaremos unidos”.

Y agregó: “Cualquiera que sea el resultado en las urnas, estaremos unidos todos los progresistas de la centroizquierda, así como nos unimos hace cuatro años e hicimos posible el triunfo de Gustavo Petro. Estaremos unidos para ofrecerle a Colombia un cambio seguro, pero estable, tranquilo, pero que avance en las reformas sociales. Pero eso es el 9 de marzo”.

El aspirante presidencial hizo un llamado a distintas colectividades políticas a unirse a la coalición a la que pertenece para obtener un resultado positivo en los comicios.

“Nosotros lo que estamos proponiendo es que la unidad es la victoria, que nos contamos y luego nos juntamos, que sumamos al liberalismo socialdemócrata, a Los Independientes, a Los Verdes Progresistas, y que esa fuerza poderosa, unida a las fuerzas poderosas y heroicas de la izquierda, unidos volveremos a darle un triunfo a Colombia, como se lo dimos hace cuatro años”, expuso Barreras.

El exministro del Interior confirmó
El exministro del Interior confirmó que Roy Barreras tuvo conocimiento previo sobre sus acciones- crédito Juan Fernando Cristo/X

Juan Fernando Cristo respondió a las acusaciones de Barreras y sostuvo que su decisión de no participar es irrevocable. Sobre una posible reunificación, señaló a Blu Radio que prefiere “que lo que pase el 31 de mayo sea la elección de los colombianos”.

Durante el diálogo, el exministro del Interior confirmó que Roy Barreras tuvo conocimiento previo sobre sus acciones, además de que considera que con la decisión del Consejo Nacional Electoral frente a la presencia de Iván Cepeda “era absurdo hacer una coalición” sin el candidato del Pacto Histórico.

Las críticas a Roy Barreras por parte del Petrismo

Pronunciamiento de Roy Barreras tras
Pronunciamiento de Roy Barreras tras la inhabilitación de Iván Cepeda desató la furia de Camilo Romero - crédito Montaje Infobae

El candidato presidencial Camilo Romero, uno de los más críticos, descalificó la legitimidad de Barreras como representante del progresismo, remarcando la pérdida de cohesión al interior del Frente por la Vida y el Pacto Histórico.

La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, reforzó esa crítica, subrayando que el único aspirante de la consulta de izquierda con posibilidades reales de ganar las elecciones es Iván Cepeda.

“El candidato que está punteando en las encuestas, no del progresismo, sino de toda la elección, es Iván Cepeda. En la mayoría de las encuestas, Roy no alcanza ni el 1 %; si nos va bien, alcanza el 2%, y ahora lo que propone es que mantengamos una consulta alrededor de él, descartando el candidato que va de primero”, expuso en su cuenta de X.

Bajo la misma linea, . El representante Wilson Arias destacó: “Su propuesta de recomponer la consulta excluyendo a Iván Cepeda debilita y divide al progresismo. Le extendemos otra invitación: acompañen programática y electoralmente a nuestro candidato Iván Cepeda para ganar en primera vuelta.

Temas Relacionados

Roy BarrerasJuan Fernando CristoLuis Gilberto MurilloFrente por la VidaConstulta izquierda8 de marzoCentroizquierdaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Afiliados a la Nueva EPS ya no serán atendidos en el Hospital Universitario Méderi, en Bogotá: la entidad explicó la razón

La entidad dejó de operar consultas externas y exámenes para ese segmento luego de terminar el contrato vigente, a la espera de que los diálogos contractuales permitan restablecer la cobertura integral lo antes posible

Afiliados a la Nueva EPS

Embajada de EE.UU. en Colombia confirmó la fecha en que John McNamara finalizará sus labores: habrá embajador encargado

El embajador (e) dejó en su paso por el país el amor por la música y la cultura, pero sobre todo por la salsa

Embajada de EE.UU. en Colombia

Estos son los carros vendidos en Colombia que menos problemas dan y tienen mejor rendimiento en relación a su precio

Un estudio internacional reveló cuáles modelos ofrecen más años de uso por cada peso invertido, con marcas japonesas y coreanas liderando el ranking

Estos son los carros vendidos

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México

Los ecos de impunidad y de influencia criminal resuenan en uno de los capítulos más oscuros del fútbol colombiano

Así fue el homicidio de

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Ticolor” dirigida por Carlos Paniagua debutará en el certamen continental que dará un cupo a Polonia

Colombia vs. Chile EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN secuestró a médico y

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

ENTRETENIMIENTO

Revolcón en ‘La casa de

Revolcón en ‘La casa de los famosos’: Beba y Valentino reestructuraron los cuartos y provocaron molestia entre los participantes

Karola Alcendra es la nueva participante de ‘La casa de los famosos’ tras la salida de Johanna Fadul: esta será la fecha de su ingreso

Con Luis Díaz, Silvestre Dangond mostró los pasos del baile de su nuevo éxito ‘Ganas de tenerla’: “Cuando la música se encuentra con el fútbol”

Jessi Uribe hizo polémicas revelaciones sobre las regalías de su música y el cantante Osmar Pérez lo llamó “lambón y traicionero”

Diana Ángel y Karoll Márquez se “agarraron” por culpa de la campaña presidencial de Iván Cepeda: “Muy a tu pesar”

Deportes

Así fue el homicidio de

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Avanza el fichaje de James Rodríguez con el Minnesota United: ya habrían logrado un principio de acuerdo y firmaría hasta el Mundial 2026

Eduardo Méndez, presidente del Santa Fe, arremetió en contra de Sencia por la administración de El Campín: “Qué hacen con la plata”

James Rodríguez es oficialmente nuevo jugador del Minnesota United: así presentó el equipo al colombiano