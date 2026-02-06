“No se equivoquen”: Roy Barreras confirmó en Washington que habló de Iván Cepeda y detalló lo dicho

- crédito Colprensa

En un contexto marcado por tensiones internas dentro de la izquierda colombiana, el precandidato presidencial Roy Barreras confirmó que durante su reciente viaje a Washington, Estados Unidos, sostuvo conversaciones en las que se refirió al senador Iván Cepeda, tema que abordó en el programa El Debate de Semana TV.

La coyuntura se presenta luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejó por fuera a Iván Cepeda de la consulta del sector, un hecho que evidenció diferencias al interior del petrismo y del llamado Frente por la Vida.

En ese escenario, Barreras ha sido señalado por algunos sectores de presuntamente buscar desplazar a Cepeda de la contienda, versión que ha rechazado públicamente.

Durante la entrevista, el exembajador de Colombia en el Reino Unido explicó que, en efecto, sí habló de Cepeda durante su estancia en Estados Unidos, donde participó en actividades relacionadas con la visita del presidente Gustavo Petro. Según relató, sus comentarios tuvieron como propósito aclarar percepciones sobre el senador.

“Se lo dije a quien quiso escucharme en Washington, les dije que no se equivoquen, porque Cepeda es un hombre honesto, austero, defensor de derechos humanos y dialogante”, expresó Barreras en el espacio televisivo, al describir el contenido de sus conversaciones en la capital estadounidense.

En la misma intervención, el precandidato agregó: “Y les dije que por supuesto que acudirá a elecciones libres, ya que también habían mentido mucho sobre él”. Estas afirmaciones fueron realizadas en vivo, en medio del debate generado por la determinación del CNE y las reacciones que esta produjo en distintos sectores políticos.

Barreras sostuvo que mantiene una relación personal y política cercana con Iván Cepeda, construida a lo largo de varios años de coincidencias en escenarios legislativos y de defensa de derechos humanos. Al referirse a ese vínculo, señaló: “Yo le tengo afecto y respeto”, frase con la que buscó desmarcarse de las versiones que lo presentan como contradictor interno.

El precandidato explicó que, tras conocerse la decisión del CNE, intentó comunicarse con Cepeda mediante una llamada telefónica, aunque indicó que hasta el momento no ha sido posible establecer contacto directo. Este intento de comunicación, según dijo, se dio en medio de un ambiente de incertidumbre dentro del sector político al que ambos pertenecen.

En su intervención en El Debate, Barreras también hizo referencia a su posición ideológica, al señalar que se considera un liberal de centro. Desde esa perspectiva, afirmó que cree en la democracia representativa, el equilibrio entre los poderes públicos y el respeto por el Congreso de la República como pilar institucional.

Al abordar el panorama electoral, el precandidato insistió en la necesidad de mantener canales de diálogo para fortalecer al sector de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. “Tiene que existir por lo menos una conversación, que ojalá se dé en las próximas horas”, manifestó durante el programa.

En esa misma línea, añadió: “Yo estoy listo para dialogar porque vamos a estar unidos en cualquier escenario. (…) Yo no sé a qué le tienen miedo algunos sectores radicales, a mí me parece hasta divertido”. Estas declaraciones se dieron en respuesta a las críticas provenientes de sectores que cuestionan su participación en la contienda.

Barreras remarcó que, a su juicio, los ciudadanos que no se identifican con posiciones extremas también tienen el derecho de participar en las elecciones y respaldar a quien consideren que representa mejor sus ideas. En ese punto, sostuvo que su aspiración busca recoger ese espacio político.

El precandidato también se refirió a su relación con el presidente Gustavo Petro, sobre la cual indicó que se mantiene en términos respetuosos. “Lo defiendo porque el solo hecho de haber puesto en el primer nivel la inclusión social y la lucha por los más vulnerables, merece respeto”, afirmó.

Finalmente, Barreras señaló que espera conversar con el jefe de Estado a su regreso de Washington. “Estoy esperando a que regrese de Washington y seguramente conversaremos. Él es un hombre inteligente, le llenan la cabeza de historias y cuentos, pero finalmente ha demostrado que lidera la agenda nacional y es indispensable para garantizar el cambio 2.0”, expresó, según lo expuesto en Semana.