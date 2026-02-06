Más de 800.000 vehículos se verían afectados por el retiro del subsidio al diésel en Colombia: cuál sería la consecuencia

Más de 800.000 vehículos particulares que funcionan con diésel quedarían expuestos al retiro del subsidio anunciado por el Gobierno- crédito Colprensa

El anuncio del Gobierno nacional de avanzar en el retiro del subsidio al diésel volvió a poner bajo la lupa a un segmento amplio del parque automotor colombiano. Más allá del debate fiscal y ambiental, el centro de la discusión está en cuántos vehículos sentirán el ajuste en su bolsillo y qué tipo de usuarios asumirán el mayor impacto.

Según cifras oficiales del registro automotor, en Colombia circulan más de 1,2 millones de vehículos que funcionan con diésel. Sin embargo, la medida no se aplicará de manera uniforme. El foco del retiro del subsidio está puesto en los automotores de uso particular, que representan una mayoría dentro de ese universo y quedarían expuestos a un incremento progresivo en el precio del combustible.

El grueso del impacto recaería en vehículos no dedicados a carga

Según un análisis de datos hecho por el medio La República, del total de vehículos diésel que hay en el país, más de 830.000 corresponden a automotores particulares, oficiales y de uso no vinculado al transporte de mercancías. Este grupo incluye camionetas, camperos, buses especiales y flotas institucionales que, hasta ahora, se beneficiaban de un precio subsidiado.

El transporte de carga pesada fue excluido de la medida para evitar un impacto directo en los costos logísticos y la inflación - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro ha defendido el desmonte de estas ayudas como parte de una política de ordenamiento fiscal y ambiental. A través de sus mensajes públicos, el mandatario ha señalado que el país no puede seguir destinando recursos a subsidiar combustibles fósiles altamente contaminantes, y que estos apoyos deben concentrarse solo donde sean estratégicos.

En ese contexto, el retiro del subsidio implica que cientos de miles de propietarios asumirán un precio más cercano al costo real del diésel, lo que podría modificar patrones de uso, decisiones de compra y costos operativos, especialmente en regiones donde este tipo de vehículos es predominante.

Controles y advertencias en la implementación de la medida

Desde el Ministerio de Minas y Energía, el mensaje ha sido que la eliminación del subsidio para vehículos particulares ya está en marcha. El ministro Edwin Palma afirmó que el proceso requiere especial vigilancia para evitar abusos en la distribución del combustible.

Camionetas y vehículos diésel de uso particular concentran la mayor parte del parque automotor que sería afectado por el ajuste.- crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

“Ojalá las estaciones de servicio no se presten para crear mafias y burlar la norma, en detrimento del Presupuesto General de la Nación y, por lo tanto, del pueblo colombiano”, advirtió el funcionario, al referirse a la necesidad de impedir que el diésel subsidiado termine siendo utilizado por vehículos que no cumplen los requisitos.

La implementación práctica del retiro del subsidio es uno de los principales desafíos, dado que conviven en el mercado vehículos que seguirán recibiendo el beneficio —como los de carga pesada— con otros que ya no lo tendrán.

El costo fiscal detrás del subsidio y la transición energética

Desde el análisis económico, el retiro del subsidio al diésel es visto como un ajuste inevitable. Julio César Vera, presidente de Xua Energy, ha señalado que igualar los precios internos de los combustibles a su valor internacional es una decisión necesaria para corregir distorsiones del mercado.

En su opinión, los subsidios generalizados no solo generan consumos ineficientes, sino que representan una carga fiscal elevada que termina siendo asumida por toda la sociedad. Vera ha explicado que la diferencia entre el precio interno del diésel y su referencia internacional ronda los 2.800 pesos por galón, lo que obliga al Estado a destinar cientos de miles de millones de pesos cada mes para cubrir ese desfase.

El retiro del subsidio al diésel busca reducir la presión fiscal y avanzar en la transición energética del país- crédito Colprensa/Banco de la República/Presidencia de Colombia

Aun con los ajustes recientes, el país sigue destinando recursos significativos a un combustible intensivo en emisiones, cuyo uso también genera un desgaste importante en la infraestructura vial.

La preocupación del sector agropecuario

Aunque el transporte de carga fue excluido del retiro del subsidio, el sector agropecuario ha expresado inquietudes. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la viabilidad de reemplazar el diésel en actividades rurales y productivas.

“Los tractores, cosechadoras, retroexcavadoras y demás equipos utilizan motores diésel de alta potencia, ya que requieren alto torque y autonomía para operar en terrenos difíciles y durante largas jornadas. Estas necesidades no pueden suplirse con energía solar en Colombia”, afirmó en su cuenta de X, al advertir que la eliminación del subsidio podría afectar la producción del campo.