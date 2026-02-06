Colombia

Más de 800.000 vehículos se verían afectados por el retiro del subsidio al diésel en Colombia: cuál sería la consecuencia

La decisión del Gobierno de desmontar progresivamente las ayudas al diésel cambia el mapa para el parque automotor del país

Guardar
Más de 800.000 vehículos particulares
Más de 800.000 vehículos particulares que funcionan con diésel quedarían expuestos al retiro del subsidio anunciado por el Gobierno- crédito Colprensa

El anuncio del Gobierno nacional de avanzar en el retiro del subsidio al diésel volvió a poner bajo la lupa a un segmento amplio del parque automotor colombiano. Más allá del debate fiscal y ambiental, el centro de la discusión está en cuántos vehículos sentirán el ajuste en su bolsillo y qué tipo de usuarios asumirán el mayor impacto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según cifras oficiales del registro automotor, en Colombia circulan más de 1,2 millones de vehículos que funcionan con diésel. Sin embargo, la medida no se aplicará de manera uniforme. El foco del retiro del subsidio está puesto en los automotores de uso particular, que representan una mayoría dentro de ese universo y quedarían expuestos a un incremento progresivo en el precio del combustible.

El grueso del impacto recaería en vehículos no dedicados a carga

Según un análisis de datos hecho por el medio La República, del total de vehículos diésel que hay en el país, más de 830.000 corresponden a automotores particulares, oficiales y de uso no vinculado al transporte de mercancías. Este grupo incluye camionetas, camperos, buses especiales y flotas institucionales que, hasta ahora, se beneficiaban de un precio subsidiado.

El transporte de carga pesada
El transporte de carga pesada fue excluido de la medida para evitar un impacto directo en los costos logísticos y la inflación - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro ha defendido el desmonte de estas ayudas como parte de una política de ordenamiento fiscal y ambiental. A través de sus mensajes públicos, el mandatario ha señalado que el país no puede seguir destinando recursos a subsidiar combustibles fósiles altamente contaminantes, y que estos apoyos deben concentrarse solo donde sean estratégicos.

En ese contexto, el retiro del subsidio implica que cientos de miles de propietarios asumirán un precio más cercano al costo real del diésel, lo que podría modificar patrones de uso, decisiones de compra y costos operativos, especialmente en regiones donde este tipo de vehículos es predominante.

Controles y advertencias en la implementación de la medida

Desde el Ministerio de Minas y Energía, el mensaje ha sido que la eliminación del subsidio para vehículos particulares ya está en marcha. El ministro Edwin Palma afirmó que el proceso requiere especial vigilancia para evitar abusos en la distribución del combustible.

Camionetas y vehículos diésel de
Camionetas y vehículos diésel de uso particular concentran la mayor parte del parque automotor que sería afectado por el ajuste.- crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

“Ojalá las estaciones de servicio no se presten para crear mafias y burlar la norma, en detrimento del Presupuesto General de la Nación y, por lo tanto, del pueblo colombiano”, advirtió el funcionario, al referirse a la necesidad de impedir que el diésel subsidiado termine siendo utilizado por vehículos que no cumplen los requisitos.

La implementación práctica del retiro del subsidio es uno de los principales desafíos, dado que conviven en el mercado vehículos que seguirán recibiendo el beneficio —como los de carga pesada— con otros que ya no lo tendrán.

El costo fiscal detrás del subsidio y la transición energética

Desde el análisis económico, el retiro del subsidio al diésel es visto como un ajuste inevitable. Julio César Vera, presidente de Xua Energy, ha señalado que igualar los precios internos de los combustibles a su valor internacional es una decisión necesaria para corregir distorsiones del mercado.

En su opinión, los subsidios generalizados no solo generan consumos ineficientes, sino que representan una carga fiscal elevada que termina siendo asumida por toda la sociedad. Vera ha explicado que la diferencia entre el precio interno del diésel y su referencia internacional ronda los 2.800 pesos por galón, lo que obliga al Estado a destinar cientos de miles de millones de pesos cada mes para cubrir ese desfase.

El retiro del subsidio al
El retiro del subsidio al diésel busca reducir la presión fiscal y avanzar en la transición energética del país- crédito Colprensa/Banco de la República/Presidencia de Colombia

Aun con los ajustes recientes, el país sigue destinando recursos significativos a un combustible intensivo en emisiones, cuyo uso también genera un desgaste importante en la infraestructura vial.

La preocupación del sector agropecuario

Aunque el transporte de carga fue excluido del retiro del subsidio, el sector agropecuario ha expresado inquietudes. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la viabilidad de reemplazar el diésel en actividades rurales y productivas.

“Los tractores, cosechadoras, retroexcavadoras y demás equipos utilizan motores diésel de alta potencia, ya que requieren alto torque y autonomía para operar en terrenos difíciles y durante largas jornadas. Estas necesidades no pueden suplirse con energía solar en Colombia”, afirmó en su cuenta de X, al advertir que la eliminación del subsidio podría afectar la producción del campo.

Temas Relacionados

Precio GasolinaPrecio DieselPrecio AcpmColombia-EconomíaCOlombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Ticolor” dirigida por Carlos Paniagua debutará en el certamen continental que dará un cupo a Polonia

Colombia vs. Chile EN VIVO,

Salario mínimo dispararía la inflación en Colombia, aseguran algunos analistas: “Principalmente por el incremento en servicios”

Las proyecciones señalan que el reciente aumento del 23% en el salario básico modifica las perspectivas inflacionarias de enero, impactando la vida cotidiana y complicando los esfuerzos del Banco de la República por estabilizar los precios

Salario mínimo dispararía la inflación

Polémica empresa china con historial de retrasos se quedó con millonario contrato de importante hidroeléctrica de Hidroituango en Colombia

El acuerdo para las unidades 5 a 8 de la central aumentó de forma sustancial su valor inicial, motivó una investigación de la Contraloría de Antioquia y reavivó cuestionamientos por la trayectoria del consorcio elegido y las decisiones adoptadas por EPM en 2023

Polémica empresa china con historial

Se volcó una ambulancia en importante vía de Bogotá: una persona lesionada y caos vial en el norte de la ciudad

Autoridades establecen desvíos en la calle 131 y refuerzan la presencia de agentes para optimizar la circulación y el acceso a servicios de emergencia

Se volcó una ambulancia en

Gestión económica del Gobierno Petro podría disparar las tasas de interés en el 2026, advirtió el gerente del Banco de la República

Leonardo Villar señaló que el incremento del gasto público de la actual administración tiene efectos sobre los mercados financieros

Gestión económica del Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN secuestró a médico y

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

ENTRETENIMIENTO

J Balvin reveló quebranto de

J Balvin reveló quebranto de salud tras su aparición en los Grammy: “Aunque esté enfermo, me veo bello”

Alejandro Estrada recibió romántico beso de Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue el especial momento

Carlos Vives abre una nueva etapa romántica con “Te Dedico” y sorprende junto a su hijo Pedro Vives

Lejos de las canchas, Teófilo Gutiérrez sorprendió a Barranquilla a ritmo de champeta

Manuela González anunció que está tomando clases de batería y ya mostró sus primeros avances: “¿Y por qué no?”

Deportes

Colombia vs. Chile EN VIVO,

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Confirmada la llegada de James Rodríguez al Minnesota United de la MLS: “Hay acuerdo verbal”

Ciudad de México: la sede del debut de la selección Colombia en el Mundial 2026

Desde México llegó oferta por Guillermo Paiva: Junior tomó decisión sobre el futuro del paraguayo

Mundial de Inglaterra 1966: el día que Eusébio y Portugal superaron a la sorprendente Corea del Norte en Goodison Park