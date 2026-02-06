Con Luis Díaz, Silvestre Dangond mostró los pasos del baile de su nuevo éxito ‘Ganas de tenerla’: “Cuando la música se encuentra con el fútbol”

El videoclip se lanzó la noche del jueves 5 de febrero de 2026 - créditos captura de pantalla Silvestre Dangond/YouTube | @SilvestreFDC/X

El cantante colombiano Silvestre Dangond presentó el jueves su nuevo sencillo Ganas de Tenerla, una producción vinculada al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con un toque especial: el videoclip cuenta con la participación del futbolista Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y de la Selección Colombia.

El atacante guajiro que juega como extremo se le midió a aprenderse los pasos del baile que hace parte de la grabación que se lanzó en la plataforma de videos YouTube la noche del jueves 5 de febrero de 2026.

La propuesta busca fomentar unidad, identidad y orgullo nacional al reunir dos elementos emblemáticos de la cultura de Colombia: la música y el fútbol, según un comunicado emitido por el equipo de prensa de Dangond, conocido por éxitos como Las Locuras Mías, Cásate Conmigo, Justicia, Que No Se Enteren, y Cómo Lo Hizo, entre otros.

Y aprovechando esta ocasión, el artista nacido en el municipio de Urumita (La Guajira) dejó unas sentidas palabras en las que exaltó la figura de su coterráneo.

Dangond calificó a Díaz como un "campeón" - crédito @SilvestreFDC/X

“¡¡¡Cuando la música se encuentra con el fútbol, la emoción habla sola!!!” inicia la publicación de Silvestre Dangond desde su cuenta de X la misma noche del jueves.

En la parte final de su publicación, el cantante vallenato expresó: “Campeón Luis Díaz, esa misma pasión hoy se vive completa... ‘Ganas de tenerla’ ya está disponible en todas las plataformas digitales”.

En el videoclip, Luis Díaz aparece en la escena final junto al artista en un estadio de fútbol y se integra activamente al desarrollo visual de la historia.

El video relata el sueño de un joven que aspira a convertirse en futbolista profesional y se desarrolla en calles decoradas con banderas de distintos países, ambientadas por festividades colectivas.

La nueva colaboración se suma a las anteriores incursiones de Luis Díaz en proyectos musicales: en 2024 interpretó versos en El ritmo que nos une junto al reguetonero Ryan Castro, mientras que en diciembre de 2023 lanzó la canción La promesa.

El lanzamiento fue anticipado en TikTok, y desde esa red social Silvestre Dangond difundió adelantos de la canción y su coreografía, y en cuestión de horas se hizo viral.

La canción fue coescrita por Dangond, Andrés Castro y Juan Daniel Shool, y producida en Miami con un sonido moderno que mantiene el vínculo con las raíces del vallenato.

Como complemento a esta producción, Dangond, que ha vendido más de 500.000 entradas durante su gira El Último Baile en 15 estadios de Colombia, ofrecerá presentaciones en ciudades de Estados Unidos: Atlanta, Orlando, Miami, Chicago, Newark y Dallas, del 5 al 14 de marzo.

A su vez, y y para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Colombia formará parte del grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el equipo ganador del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Congo y Jamaica.