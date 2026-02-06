Cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron: acordaron tomar medidas para garantizar la seguridad en la frontera

Colombia y Ecuador se encuentran inmersos en una tensión debido a decisiones unilaterales tomadas por las partes en materia arancelaria - crédito Shutterstock

En medio de las tensiones que hay entre Colombia y Ecuador por decisiones unilaterales que se han tomado en materia arancelaria, las ministras de Relaciones Exteriores de los países, Rosa Villavicencio y Gabriela Sommerfeld, se reunieron con el fin de conversar sobre la relación bilateral de las naciones.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería de Ecuador, en el encuentro se abordaron temas como seguridad, control fronterizo, energía y comercio. En ese sentido, las jefas de cartera y otras autoridades colombianas y ecuatorianas que estuvieron presentes en la reunión, hicieron acuerdos para reforzar las acciones gubernamentales en dos aspectos puntuales: la seguridad y el combate contra el crimen organizado.

“Durante el encuentro se acordaron medidas para avanzar en la coordinación de acciones en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en el documento.

De igual manera, informó que las partes involucradas analizaron el estado de la cooperación entre los países en materia de energía y los mecanismos que se pueden implementar para mejorar la colaboración en el ámbito judicial. Y, sobre el aspecto económico y comercial, se comprometieron a verificar lo que hace falta por solucionar.

“Los Gobiernos del Ecuador y de Colombia reiteraron su compromiso para mantener un diálogo permanente para abordar los desafíos comunes de la región y superar las diferencias en el menor tiempo posible”, añadió.

