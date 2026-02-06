Aida Victoria Merlano respondió sin filtros a Juliana Calderón tras polémica en homenaje a Yeison Jiménez: “Colgarse de la fama de un muerto”

Las recientes declaraciones de la empresaria sobre el comportamiento de la influenciadora generaron un debate público, luego de que ambas compartieran sus versiones sobre lo sucedido en una ceremonia dedicada al cantante de música popular - crédito los40colombia / TikTok

La presencia de Aida Victoria Merlano en el homenaje al cantante Yeison Jiménez se convirtió en tema de conversación después de que Juliana Calderón, empresaria de productos para el cabello, expresara su inconformidad frente a la actitud de la influenciadora durante la ceremonia.

Según relató Juliana durante una entrevista en la emisora Los 40, observó a Merlano en reiteradas ocasiones riendo junto a un grupo de amigos en un momento que consideró debía estar marcado por el respeto y la solemnidad.

“Me dio mucha rabia verla burlándose, mirándome y riéndose. No entiendo qué hacía allí: si estaba figurando o si de verdad era amiga de Yeison. No sé qué hacía en un homenaje mostrando esa actitud”, afirmó Juliana Calderón en la conversación, reproducida en varias cuentas de redes sociales.

La empresaria, hermana de la también creadora de contenido Yina Calderón, manifestó su incomodidad y planteó dudas sobre el vínculo real entre Aida Victoria y el fallecido cantante de música popular.

La entrevista también incluyó pasajes en los que Juliana narró el momento en que se acercó al lugar del accidente con la esperanza de que su pareja no se encontrara entre los fallecidos, lo que incrementó la carga emocional de sus declaraciones.

La respuesta de Aida Victoria Merlano

A través de sus historias en Instagram, la barranquillera abordó de manera frontal los señalamientos de Juliana. En su mensaje, la creadora de contenido lanzó una serie de afirmaciones que buscaron desmontar la versión de la empresaria y defender su presencia en el homenaje.

“Tú hablas de mí todas las semanas y yo entendí que soy el eje temático de tu vida. El problema es que tú todavía no entiendes que en mi caso es diametralmente opuesto porque para mí, tu vida es insignificante”, inició Merlano.

La influenciadora explicó que recibió un clip en el que la hermana de Yina la acusaba de burlarse durante el homenaje, y replicó: “Yo no sabía que tenía que enviarte constancia de qué tan grande era mi vínculo con él para que entonces tú autorizaras mi ingreso, número uno. Número dos, la gente con la que estaba eran sus amigos, que también son mis amigos, y estábamos entre risas y llantos despidiendo a un amigo. Punto”.

Añadió que ni siquiera había visto a Juliana en el evento ni tenía conocimiento de la relación sentimental de la empresaria con una de las víctimas del accidente aéreo. Aida Victoria incluyó una referencia personal al recordar la última vez que la vio en un centro comercial, sugiriendo desconocimiento sobre su situación sentimental actual.

“Yo ni siquiera te vi, no sabía que estabas ahí y tampoco sabía que desafortunadamente uno de los fallecidos era tu pareja sentimental, porque la última vez que recuerdo haberte visto fue un 5 de noviembre en el centro comercial Jardines, un día que fui a dejar a mi hijo para una visita con su papá y tú estabas besándote y dejándote agarrar el culo de un lavaperros. Pensaba que ese era tu pareja sentimental, pero ya mi equipo me aclaró entonces la confusión que yo tenía, que entenderás por qué era”, explicó Aida.

Uno de los fragmentos más citados de la respuesta fue: “Más bien cuestiónate cuando pienses que yo me estaba burlando de tu dolor, si no es burla con el dolor de alguien más bien, ir a una entrevista a colgarse de la fama de un muerto. Cosa que no sorprende, porque tú te cuelgas de la fama de todo el mundo. De mi ex, mía, de tu hermana, del muerto. Y al final del día, tú siempre serás ‘la hermana de’, hoy ‘la viuda de’ o ‘la que habla de’. Entonces, mi vida, hay que hacer cositas para uno brillar con luz propia, amor”.

Tras estas declaraciones, la conversación en línea persiste y la confrontación entre ambas figuras sumó nuevas reacciones entre seguidores y detractores, sin que hasta el momento se anuncien nuevos pronunciamientos oficiales por parte de las involucradas.