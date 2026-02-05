Sujeto atacó a cuchillo a otro en medio de un acto de intolerancia en vía de Bucaramanga: Policía lo capturó en flagrancia

El sujeto habría atacado a cuchillo a la víctima en medio de una discusión - crédito Policía Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia sacudió la tarde del miércoles 3 de febrero a Bucaramanga, específicamente en la intersección de la carrera 15 con calle 18, entre los barrios Gaitán y San Francisco, donde un enfrentamiento con arma blanca dejó como resultado un hombre muerto y otro capturado.

De acuerdo con las versiones del hecho, la víctima, identificada como Alexander Rojas, llegó al sector alrededor de las 6:05 p. m. para dialogar con Leonardo Carreño Cárdenas, de 53 años, hechos que quedaron en imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector.

El encuentro, que comenzó como una conversación, derivó rápidamente en un enfrentamiento en vía pública que poco a poco fue escalando.

Testigos relataron que la situación se tornó violenta en cuestión de minutos, cuando Carreño extrajo un elemento cortopunzante y atacó a Rojas, causándole dos heridas graves: una en el lado derecho del cuello y otra en la región de la clavícula. Rojas, residente del barrio Girardot y aficionado del Atlético Bucaramanga, logró avanzar unos metros antes de desplomarse gravemente herido sobre el asfalto, mientras los presentes alertaban a las autoridades.

La víctima habría sido identificada como Alexander Rojas, padre de una menor de edad - crédito Redes sociales/Facebook

Unidades de la Policía Nacional que patrullaban la zona acudieron al llamado y trasladaron a la víctima en un vehículo institucional hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS). A pesar de los esfuerzos médicos, Rojas falleció horas después a causa de la gravedad de sus lesiones, dejando huérfana a una bebé.

El presunto agresor, Leonardo Carreño Cárdenas, intentó huir del lugar tras el ataque. Sin embargo, la pronta reacción de las patrullas del cuadrante permitió su captura en flagrancia a pocas cuadras del sitio.

Al respecto, el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, afirmó puntualmente: “La oportuna reacción de nuestros uniformados permitió la captura en flagrancia del presunto responsable de este hecho, reafirmando el compromiso de la Policía Metropolitana de Bucaramanga con la protección de la vida y la convivencia ciudadana. Continuaremos actuando con firmeza frente a cualquier manifestación de violencia e intolerancia social”.

Carreño fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y se prevé que sea presentado ante audiencias concentradas mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente el caso.

El presunto homicida fue capturado por las autoridades, aún tenía rastros de sangre - crédito Policía Bucaramanga

Las primeras indagaciones apuntan a que el homicidio estaría relacionado con una riña producto de la intolerancia social. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existían antecedentes entre los involucrados o si la disputa obedeció a motivos personales o circunstancias del momento.

Crimen de Alexander Rojas ocurre dos días después de un hecho similar

Este crimen ocurre pocos días después de otro hecho violento en la misma ciudad. El sábado anterior, 31 de enero, hacia las 8:00 p. m., una discusión entre dos hombres en la carrera 15 con calle 19, sector conocido como Las Pulgas del barrio Gaitán, terminó en tragedia.

En esa ocasión, un grupo de personas departía en aparente normalidad cuando se desató una disputa verbal que escaló rápidamente a agresiones físicas. En medio del altercado, uno de los implicados agredió al otro con un arma blanca, causándole una herida mortal. La víctima falleció en el lugar antes de recibir atención médica.

En los dos casos las víctimas fueron agredidas con arma blanca - crédito Redes sociales/X

Los testigos del segundo hecho alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la llegada oportuna de una patrulla de la Policía Nacional. El presunto agresor fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades judiciales. Las autoridades no revelaron la identidad ni de la víctima ni del detenido; sin embargo, continúan las investigaciones para esclarecer los móviles de esta agresión mortal.

Ambos casos provocaron una profunda preocupación entre los habitantes de Bucaramanga, que demandan medidas más contundentes para frenar la violencia en el espacio público y evitar que la intolerancia social continúe cobrando vidas. Por su parte, las autoridades reiteraron el llamado al respeto y a la convivencia pacífica, destacando que cualquier manifestación de violencia será atendida con rigor en el marco de la ley.