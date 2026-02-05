Colombia

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

El actor colombiano, recordado por su papel de Bola 8, sorprendió a sus seguidores con reflexiones que dejaron claro que no siente la necesidad de dar explicaciones sobre su vida personal

Guardar
Omar Murillo, actor de 'El
Omar Murillo, actor de 'El Man es Germán', responde a rumores sobre su orientación sexual tras una publicación en Instagram

Omar Murillo, conocido en Colombia por su papel como “Bola 8” en la serie El Man es Germán y su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, se convirtió en tendencia luego de publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a un hombre en el gimnasio.

La publicación, que los mostraba posando frente al espejo y enseñando su físico con poca ropa, generó una oleada de comentarios sobre la orientación sexual del actor, que respondió de manera directa a las especulaciones.

En su mensaje, el actor explicó: “No es mi novio. Pero qué bonito sería vivir en un mundo donde la amistad no tenga que explicarse”. La declaración acumuló miles de interacciones, entre mensajes de apoyo y preguntas directas sobre su vida privada.

Fotografías de Omar Murillo junto
Fotografías de Omar Murillo junto a un hombre en el gimnasio desencadenan comentarios y especulaciones en redes sociales

La ruptura con Koral Costa y el inicio de los rumores

La atención sobre la vida personal de Omar Murillo aumentó tras el fin de su relación con Koral Costa, creadora de contenido y figura pública. Su separación, anunciada a inicios de 2026, sorprendió a una gran audiencia que seguía de cerca la dinámica de la pareja en redes sociales.

Ambos compartían frecuentemente momentos juntos y, durante la participación de “Bola 8″ en el reality, Costa lo defendió ante las críticas recibidas por parte de otros participantes.

Las razones de la ruptura no fueron detalladas, aunque ambos afirmaron que existe respeto y que valoran los años compartidos. La falta de detalles alimentó rumores y teorías en redes sociales, incluidas aquellas que apuntaban a la orientación sexual de alguno de los dos o a la supuesta existencia de un contrato entre ellos para ganar visibilidad mediática.

La ruptura entre Omar Murillo
La ruptura entre Omar Murillo y Koral Costa genera interés en la vida privada de ambos y alimenta nuevas teorías en redes sociales

Ante la viralización de versiones sin fundamento, Koral Costa decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram. En sus declaraciones, destacó que circulaban afirmaciones falsas, entre ellas que la separación se debió a su orientación sexual o a un contrato que habría terminado.

“Hay muchas personas especulando, primero, que mi esposo me dejó porque yo soy lesbiana y porque no me gustan los hombres. Segundo, que yo soy controladora, que mi esposo no me aguantó porque yo soy insoportable. Tercero, que nosotros teníamos un contrato firmado y que ya se acabó ese contrato”, expresó Costa.

La creadora de contenido enfatizó que disfruta admirar el trabajo de otras mujeres, pero que nunca ha afirmado tener interés en una relación romántica con alguna de ellas. “Yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo, mujer que me parece hermosa, me encanta y me parece linda, es Ana del Castillo, pero jamás he dicho que yo voy a tener una relación con una mujer y voy a convivir con ella, nunca lo he dicho”, puntualizó.

Respuesta pública de Omar Murillo a las preguntas sobre su orientación

El creador de contenido y actor se pronunció sobre los comentarios en redes sociales

El cuestionamiento hacia Omar Murillo no es nueva. En días pasados, el actor compartió un carrusel de imágenes en la misma red social, esa vez acompañado por la canción Pluma pluma Gy de Los Morancos.

En esa oportunidad, profundizó en su postura: “Si ‘gay’ es cuidarse, respetar y vivir libre, entonces el problema no es la palabra.” La frase, volvió a generar una división entre quienes consideraron que confirmaba los rumores y quienes entendieron que negaba cualquier relación romántica con otro hombre.

A pesar de la presión en redes sociales, Murillo ha mantenido su enfoque en crear contenido sobre su estilo de vida, ejercicio y reflexiones personales. De acuerdo con Semana, continúa publicando sobre su día a día e interactuando con sus seguidores, sin dar mayor relevancia a los rumores.

