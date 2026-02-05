Colombia

Gobierno Petro explicó si tiene algo que ver con la caída en el precio del dólar y confirmó compra masiva de divisas

Las autoridades financieras implementaron medidas para proteger al país frente a la volatilidad cambiaria, priorizando la acumulación de reservas y la diversificación de monedas, en un contexto marcado por la cercanía del ciclo electoral

La compra masiva de dólares
La compra masiva de dólares por el Ministerio de Hacienda de Colombia busca fortalecer las reservas ante la volatilidad cambiaria y el ciclo electoral - crédito Reuters

La compra masiva de dólares impulsada por el Ministerio de Hacienda de Colombia se ha convertido en el eje de una estrategia financiera que busca blindar al país ante la volatilidad del mercado cambiario.

Pese a la marcada reducción reciente en el precio del dólar, el Gobierno rechazó haber sido responsable directo del fenómeno, según las declaraciones del director de Crédito Público, Javier Cuéllar, durante el Congreso de Tesorería de Asobancaria en Cartagena.

El funcionario subrayó que este sólido respaldo en reservas de divisas responde a decisiones planificadas y al contexto político, anticipando que la provisión de dólares puede alcanzar hasta USD 15.000 millones, como protección frente a posibles sobresaltos durante los próximos meses, especialmente ante el ciclo electoral que se avecina.

Desde Cartagena, Cuéllar presentó la versión preliminar del Plan Financiero 2026, indicando que la hoja de ruta prevé nuevas metas en la colocación de TES y bonos soberanos en mercados globales.

El Gobierno asegura que la
El Gobierno asegura que la reducción del precio del dólar no se debe a sus intervenciones, según el director de Crédito Público, Javier Cuéllar - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Aclaró que, dado el volumen de emisiones recientes, el país no requerirá nueva deuda externa durante el año en curso, lo que ofrece margen de maniobra en las finanzas públicas.

Añadió que, una vez aprobado por el Confis, este plan buscará estabilizar la proporción de intereses sobre la deuda pública. El funcionario exhibió cifras que muestran la reducción del saldo de bonos globales en circulación, consolidando así la posición financiera internacional de Colombia.

Entre los datos divulgados, Cuéllar informó que el Tesoro Nacional ya dispone de USD 10.000 millones en sus cuentas, y que la cifra continúa en ascenso.

Insistió en que esta posición robusta de dólares actúa como seguro ante escenarios de volatilidad: “Hasta USD 12.000 millones o USD 15.000 millones, no lo sabemos”, señaló, y reiteró que el Gobierno busca fortalecer reservas para enfrentar la incertidumbre asociada a las elecciones.

El Ministerio de Hacienda de
El Ministerio de Hacienda de Colombia anunció compras masivas de dólares para robustecer las reservas internacionales frente a la volatilidad cambiaria y el ciclo electoral - crédito Dado Ruvic/Reuters

A pesar de las percepciones externas, Cuéllar negó que el Gobierno haya incidido en la baja reciente del dólar, una narrativa sostenida por algunos operadores y analistas. “La Dirección de Crédito Público no ha monetizado un solo dólar entre enero y febrero”, precisó el funcionario a Valora Analitik.

Solo en diciembre se efectuaron operaciones de monetización, mientras que las decisiones actuales consisten en incrementar la tenencia de dólares.

En el plano operativo, la estrategia de deuda ha reducido en 200 puntos el costo de la deuda externa nacional. Cuéllar sostiene que, con un manejo prudente, Colombia logrará recuperar el grado de inversión en algún momento de esta década. Además, subrayó que la diversificación de la canasta de monedas —con emisiones recientes en euros y francos suizos— forma parte de la estrategia para reducir la exposición al dólar.

Entre las novedades, anticipó el ingreso cercano de $13 billones, provenientes de las utilidades del Banco de la República generadas por las inversiones en reservas internacionales. Esos fondos, estimados para arribar entre marzo y abril, podrían destinarse a seguir acumulando dólares en el mercado local, fortaleciendo aún más la posición del Gobierno ante eventuales turbulencias.

El gobierno convocará a los
El gobierno convocará a los Creadores de Mercado para ajustar el sistema de subastas primarias y consolidar la estabilidad económica local según el Ministerio de Hacienda - crédito FNG

Consultado sobre el futuro de los TES de corto plazo (TCO), Cuéllar confirmó a Valora Analitik que continuarán siendo un instrumento esencial en la gestión de deuda.

Justificó la predilección por el riesgo de refinanciamiento de corto plazo sobre el impacto del pago de intereses de largo plazo, y detalló que culminará la operación de TRS iniciada a finales del año pasado, así como la gestión activa sobre deuda emitida con TCO.

Por último, el director de Crédito Público anunció reuniones próximas con los presidentes y líderes de las entidades que integran el esquema de Creadores de Mercado. El objetivo es consensuar cambios en el sistema de subastas primarias de deuda pública para optimizar su ejecución y consolidar las condiciones del mercado nacional.

Con esta estrategia, la administración pública prevé reforzar la solidez económica del país con operaciones sostenidas de compra de dólares, aprovechando utilidades bancarias y evitando operaciones de monetización directa en el mercado local durante 2026.

