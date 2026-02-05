Cooperación de Delcy Rodríguez habría sido clave en la captura de Alex Saab, según informó portavoz estadounidense

La detención de Alex Saab marca un giro en la coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, según fuentes de Reuters - crédito Colprensa

La detención de Alex Saab, empresario colombiano de 54 años afín al régimen de Nicolás Maduro, representa un giro inesperado en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, al evidenciar un inusual nivel de coordinación entre los dos países.

Según la agencia Reuters, la operación incluyó la participación directa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que, en su calidad de máxima responsable de los organismos de seguridad pública venezolanos, habría desempeñado un rol clave en el desarrollo de la captura y en la articulación con las fuerzas estadounidenses.

El propio portavoz policial estadounidense citado por la agencia de noticias anticipó que Saab sería extraditado en los siguientes días a territorio estadounidense, lo que supondría un nuevo avance en una colaboración que escaló apenas un mes después de la captura de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas.

“Como líder interino, Rodríguez controla las agencias y acciones de seguridad pública de Venezuela”, dijo el funcionario a la agencia de noticias.

El arresto fue acompañado por la detención simultánea de Raúl Gorrín, presidente de la cadena Globovisión, conforme a la misma fuente de Reuters.

Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios, de la agencia, y tampoco se logró determinar si Saab o Gorrín cuentan con representación legal activa.

Las informaciones iniciales sobre el operativo encontraron resistencia en sectores cercanos al oficialismo venezolano. Diversos periodistas ligados al régimen negaron la captura de Saab y Gorrín en publicaciones difundidas durante la tarde del miércoles 4 de febrero.

Jorge Rodríguez, presidente del parlamento venezolano y hermano de Delcy Rodríguez, se presentó en conferencia de prensa sin confirmar ni desmentir los informes: aclaró que la gestión de estas detenciones no correspondía a su área y que carecía de información relevante sobre el caso.

La incertidumbre se recrudeció por la declaración de Luigi Giuliano, abogado de Saab, quien comunicó a Reuters que la noticia del arresto carecía de fundamento. “Simplemente no es cierto que haya sido arrestado”, aseguró, al tiempo que agregó: “Hoy quiere reunirse con el presidente para aclarar los hechos”.

Estados Unidos ya había procesado a Saab en 2020, tras su captura en Cabo Verde. Fue acusado de un esquema de sobornos y del desvío de unos 350 millones de dólares procedentes de Venezuela a través del sistema estadounidense, operaciones presuntamente relacionadas con el control del tipo de cambio oficial del país.

Saab rechazó todos los cargos e intentó sin éxito que los tribunales estadounidenses reconocieran su inmunidad diplomática, proceso que quedó inconcluso antes del canje de prisioneros entre ambos países en 2023. Tras su liberación, Saab regresó a Venezuela con una bienvenida pública y fue nombrado ministro de Industria, posición de la que fue removido el mes pasado por Delcy Rodríguez.

Ni el Departamento de Justicia estadounidense ni la Casa Blanca respondieron a las solicitudes formales de información sobre la operación, según Reuters. Tampoco fue posible recabar opiniones de los abogados de Raúl Gorrín, mientras que Globovisión no contestó a los intentos de contacto por teléfono y correo electrónico realizados por la agencia.

Las acusaciones estadounidenses contra Saab por corrupción y conspiración para lavar activos siguen vigentes, a pesar de su alegato de inmunidad diplomática. Antes de las últimas detenciones, el empresario mantenía el estatus de héroe nacional en Venezuela y un lugar central como aliado de la cúpula chavista.

La justicia colombiana mantiene vigentes procesos contra Alex Saab por presunto lavado de activos

La justicia colombiana mantiene abiertos diversos procesos contra Alex Saab, empresario barranquillero y cercano de Nicolás Maduro.

La Fiscalía General de la Nación busca revertir la absolución de Saab a través de una demanda de casación presentada ante la Corte Suprema de Justicia, decisión que podría reactivar su condena y repercutir sobre su patrimonio, actualmente sujeto a disputas legales por bienes embargados en Barranquilla.

El caso de Alex Saab en Colombia se remonta a una investigación que inició hace aproximadamente 20 años, en la cual la Fiscalía lo acusó de establecer un complejo esquema financiero con la empresa Shatex S.A. como epicentro.

Las autoridades señalaron que Saab, en su papel de representante legal y accionista, habría gestionado operaciones ficticias de exportaciones e importaciones, permitiendo el presunto movimiento de más de $25.000 millones.

Como explicó la Fiscalía, la empresa habría crecido un 923% en 2007, un salto considerado inusual y atribuido a maniobras destinadas a dar legalidad a transacciones sospechosas.

Además, se identificó una supuesta doble contabilidad en el período de 2007 a 2008 y la simulación de importaciones para justificar movimientos superiores a $25.300 millones.

Entre 2004 y 2011, la mayoría de los dineros que transitó por Shatex S.A. habría provenido de Venezuela, bajo la figura de reintegro de divisas por exportaciones, alcanzando los $33.550 millones.

Otro episodio relevante en este entramado involucra al Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), institución reconocida judicialmente como víctima de estafa tras desembolsar $410 millones a Shatex S.A. sobre la base de una factura falsa presentada por Saab.

Esta maniobra derivó en una condena de 84 meses de prisión para Saab. Pese a ello, el empresario no ingresó a la cárcel al acordar una indemnización con la víctima y acogerse a la extinción de la pena por reparación integral. En contraste, el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la absolución de Devis José Mendoza Lapeira, contador de Saab, por falta de pruebas que lo vincularan directamente con estos hechos.

Durante el mismo periodo, la Fiscalía aseguró que se detectó el uso de sociedades presuntamente fachada para administrar los bienes de Saab, como Dubera S.A.S.. En julio de 2020, autoridades colombianas ocuparon siete propiedades vinculadas al empresario, valoradas en más de $35.000 millones, y un juez penal especializado ordenó su devolución.

Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión con el objetivo de mantener el embargo, argumentando que existen pruebas que relacionan estos bienes con actividades ilícitas.

La situación judicial de Alex Saab en Colombia permanece activa, mientras su nombre sigue ligado a una acusación de lavado de activos y a maniobras financieras consideradas irregulares por la autoridad judicial.