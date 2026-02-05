Colombia

Colombiana contó el temeroso momento que vivió al ser atacada a golpes por un hombre en las calles de España

Hay preocupación por la respuesta recibida por parte de las autoridades en estos casos

El relato de la creadora de contenido sobre el acto de violencia revivió el debate sobre la seguridad en las grandes ciudades - crédito TikTok

Un video publicado el 4 de febrero de 2026 en TikTok causó revuelo entre los internautas, debido a que se trata de los detalles de una agresión física en plena vía pública de Madrid (España). La víctima es una creadora de contenido colombiana identificada como María Helena, que encendió el debate sobre la seguridad de las mujeres, aún en las ciudades europeas.

La joven, conocida por sus videos en TikTok, compartió este episodio violento al relatar cómo un desconocido la golpeó en el rostro tras intentar acosarla una noche de 2022 cuando regresaba a casa. Este caso viral se convirtió en un ejemplo más de la vulnerabilidad que experimentan muchas mujeres durante trayectos nocturnos y la carga con la que quedan las víctimas tras sufrir episodios de violencia.

Según la narración publicada en su cuenta de TikTok, María Helena aseguró que el agresor era un hombre en estado de ebriedad, que comenzó a seguirla e insultarla mientras ella caminaba sola a su casa tras salir de una fiesta.

El relato sorprendió, pues demuestra
El relato sorprendió, pues demuestra que ninguna ciudad del mundo es segura para las mujeres - crédito Freepik

La situación escaló hasta que el individuo, luego de sentirse rechazado, la golpeó en la nariz: “Este man se me empieza a acercar ya mucho y yo, como: ‘Huevón, no’, como: ‘Quítate’. Yo estaba un poquito tomada, entonces no me acuerdo bien qué fue exactamente lo que le dije, aparte de ‘qué asco’, pero este man se ofendió, o sea, como que se emputó y me cogió y como que yo me alcancé a voltear y pum, oigan, me metió un puño en la nariz”, según lo relatado en el video.

La tiktoker añadió que, tras recibir el golpe, logró defenderse con sus llaves, pues las llevaba en la mano como herramienta de defensa, una práctica común entre las mujeres colombianas que tienen que recurrir a elementos cotidianos para defenderse.

Yo ando con mi llave, como arma, porque uno nunca sabe”, lo que refleja el sentimiento de alerta que enfrentan muchas mujeres en situaciones similares. Inmediatamente después del ataque, la joven salió corriendo y pidió ayuda a un grupo de hombres que transitaban por una calle cercana, que, con preocupación, le recomendaron acudir a la Policía y a un hospital por la posible fractura.

Incluso, los jóvenes pidieron ayuda de agentes de Policía que se encontraban en el lugar y estos se acercaron para preguntar qué ocurrió. Aunque le ofrecieron respaldo para presentar una denuncia, la joven optó por no aceptarlo, puesto que había vivido otro episodio traumático un mes antes: un intruso había entrado a su vivienda mientras ella dormía.

“Yo solo le empecé a decir a la policía que por favor me dejen irme a mi casa, que yo me quiero ir a dormir, que, pues, les conté lo que me había pasado hace un mes, que estaba cansada de la Policía, que ya había tenido que ir a comisarías durante el último mes, que estaba mamada”.

Las autoridades se acercaron a
Las autoridades se acercaron a la joven para intentar ayudarla, pero ella rechazó el acto, debido a que consideraba que los procesos judiciales eran demasiado largos - crédito Policía Municipal de Madrid

La decisión de no interponer denuncia policial en esta ocasión obedeció, según María Helena, al agotamiento que implican los procesos judiciales. Al día siguiente, comprobó que la nariz no estaba fracturada, solo presentaba una pequeña cortada.

Del mismo modo, expresó su intención al compartir la experiencia, pese a que ya pasaron varios años, era advertir a sus seguidoras sobre los riesgos de caminar solas de noche: “Se quedó como otra historia traumática de mi vida y se las quería compartir para que anden con sus llaves”, dijo con humor al cierre de la historia.

Las llaves se han convertido
Las llaves se han convertido en un mecanismo de defensa para las mujeres - crédito Pixabay

Las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar. Varios comentarios expresaron empatía y resaltaron la costumbre de portar las llaves como medida de defensa personal: “Lo de las llaves me dio risa hasta que seguí viendo el video”, destacó un usuario, mientras otra persona añadió: “Ya casi no salgo caminando, pero cuando lo hacía también siempre llevaba las llaves así por prevenir”.

La sensación de inseguridad en las mujeres es frecuente, lo que desata el debate acerca de las estrategias implementadas por las autoridades.

Video viralTikTokStory timeAtaqueJoven golpeadaViolencia contra la mujerDenunciaViolencia de géneroColombia-Noticias

