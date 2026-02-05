Beba aseguró que no confía en Juanda Caribe y le reveló las razones a Mariana Zapata: “Siento algo raro”

Beba siembra dudas sobre la autenticidad de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

La deportista e influenciadora Beba De La Cruz puso en duda la autenticidad de su colega Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia, dejando ver un ambiente de tensión en la competencia que transmite Canal RCN.

Durante una conversación reciente en la habitación del líder, Beba compartió con Mariana Zapata su inquietud por el comportamiento de Juanda Caribe, planteando la posibilidad de que las actitudes del participante respondan a una estrategia de juego más que a su personalidad.

Aunque al principio Zapata pensó que las actitudes a las que se refería Beba por “extrañas” podrían ser por temas de coqueteo o atracción física, la exparticipante de El Desafío aclaró que se trataba de lo contrario, un trato incómodo con el que estaría tratando de apartarla.

“O sea, ¿me lo está diciendo en son de qué? ¿De que te tira como de que tú le gustas?“, preguntó Mariana Zapata en la charla privada.

Pero Beba aclaró de inmediato lo que había notado que estaba ocurriendo con el cantante: “No, no, no de gusto... Yo siento algo raro de Juanda hacia mí. Pero no sé si es por respeto a que yo estoy casada, que él es costeño, como que costa, no sé qué es, no he logrado como descifrar, pero me ha hecho comentarios que yo siento que son como pa’ tiritarme”.

Adicionalmente, durante la confesión, Beba le dejó claro a Mariana el hecho por el que decidió hablar con ella y expresarle su sentir en vez de comentárselo a Valentino Lázaro que es la celebridad con la que está compartiendo la habitación del líder en este momento y con el que está tomando las decisiones en pareja para el desarrollo del juego en la casa estudio.

“Yo confío que lo que hable contigo, no se lo dirás a nadie más. Así que prefiero confiar en ti y no en Valentino”, le dijo De La Cruz a Zapata.

Seguido a esto, la creadora de contenido fitness le dio detalles a su compañera de lo que ella ha visto para tener la percepción sobre Juanda Caribe.

“No sé si por el hecho de guardar el respeto, a veces siento como que es un poco como muy serio conmigo. Yo sé que él es supermierdero de gallo y siento que es supermierdero con todo el mundo, pero a veces conmigo lo siento superserio... ¿Te acuerdas cuando te conté del podcast, que él iba a hacer el pódcast? Yo le dije a Valentino como que: ‘Ajá y yo’. Entonces, cuando Juanda llegó, Valentino le dijo como que: ‘Ah, que íbamos a hacer el pódcast’, entonces él me miró y miró a Valentino y le dice: ‘¿Y qué?’. Entonces yo le dije: ‘Ah, no, yo no voy a rogar nada’, y me fui. Sentí una vaina rara. Ahorita con lo de Alexa, viene y me dice: ‘lo que quería, su cometido, lo logró’, una vaina rara”, indicó Beba.

Beba actualmente no solo mantiene diferencias con Alexa Torrex, sino que ahora ha hecho pública su desconfianza hacia uno de sus compañeros más cercanos.

“Yo estoy esperando a ver si esa es su personalidad o es que a él le pasa algo conmigo... Por esto te digo que siento algo raro de Juanda, me lo he callado full, pero lo he sentido muy extraño“, aseguró.

Por su parte, Mariana Zapata manifestó sorpresa ante la confesión, dado que no había percibido un cambio tan marcado en el trato de Juanda Caribe hacia Beba en los últimos días.

La confesión de Beba se suma a una serie de episodios que han delineado una atmósfera de incertidumbre y análisis sobre las verdaderas intenciones de los participantes.