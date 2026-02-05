Alexa Torrex y Beba protagonizan tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Buscona, amargada y desleal”

El fuerte enfrentamiento entre Alexa Torrex y Beba - crédito @Alexa.torrex /Tiktok

Las creadoras de contenido Alexa Torrex y Beba protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos de la semana en La casa de los famosos Colombia 3, luego de una dinámica de juicio dirigida por Karina García.

El ejercicio evidenció conflictos previos acumulados durante la convivencia, intensificando el ambiente entre ambas participantes.

Al concluir la actividad, Torrex fue la primera en expresar críticas abiertas hacia Beba, a quien acusó de buscar protagonismo y de no sostener sus comentarios fuera de cámaras.

Inicialmente, Beba eligió no responder y expresó que no deseaba entrar en discusión. Sin embargo, la insistencia de Torrex llevó a un intercambio de descalificaciones en el que ambas se tacharon de “ridículas” y malas personas.

Durante el altercado verbal, Alexa Torrex señaló a Beba de ser desleal y oportunista, además de creerse superior al resto de los concursantes.

En respuesta, Beba exigió respeto y declaró su intención de no mantener relación con su compañera. La intensidad de la discusión y la proximidad física entre ambas preocupó a sus compañeros, que intervinieron para evitar que la confrontación escalara.

“A mí hazme el favor y no me diriges la palabra, porque si yo aquí no te respondo, Alexa (...) No me busques. Y si tú vas a hablar conmigo, sé decente y me hablas como una mujer decente”, fueron algunos de los gritos de Beba ante las provocaciones de Alexa Torrex.

Beba, visiblemente alterada, admitió que intentaba controlarse y confesó sentir deseos de “jalarle las extensiones”.

Mientras tanto, Torrex reiteró que no tenía intención de tocarla. La situación se resolvió cuando Valentino intervino y logró que Beba se apartara, dando así por concluido el enfrentamiento.

“Buscona, amargada, desleal. Uy, ¿sabes cuántas cosas tienes? Eres todo lo malo (...) Tú eres todo lo malo. Y ya poco a poco tus amigos ya te están yendo, porque tú eres la que se encarga de alejarlos. Lo has hecho", fueron los ataques de Torrex.

El episodio generó numerosas reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores del programa expresaron sus opiniones y tomaron partido, intensificando el debate digital en torno al reality.

“Yo no se porque apoyan tanto alexa, yo no la soportooooooooooooooo” ; “Amo ver como Alexa con una sola palabra desestabiliza a la tendinitis” ; “Beba grita para sentir que tiene poder, pero alexa la desequilibra jajaja vamooos alexaaaaa🔥🔥🔥" ; “Ay! Quién más sintió ganas de ser Alexa en ese momento?? 🙈🙉🙊💜💜💜💜💜" ; “Dios mío saquemos a beba porfaaaaaaa” ; “Team Cebolla 🔥🔥" ; “La beba tan decente y tan agresiva por Dios apoyo Alexa 🔥 (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

Alexa Torrex comió cebolla para incomodar a Beba

No es la primera ocasión en la que Alexa Torrex y Beba protagonizan un enfrentamiento de alto voltaje en La casa de los famosos Colombia.

El episodio más reciente anterior tuvo lugar durante el último posicionamiento dentro del reality, cuando Beba se posicionó frente a Alexa, quien la sorprendió al comer cebolla en ese momento, provocando diversas reacciones entre los presentes.

En esa ocasión, la tensión escaló rápidamente con intercambios verbales cargados de reproches y descalificaciones. Beba expresó: “A ver, Alexa, a ver, conecta el cerebro con la lengua, mamita, yo no me estoy metiendo con tu familia”.

Por su parte, Alexa Torrex respondió con ironía: “Claro, ahora sí te doy, mira, razones para que hables de mi aliento”. Las palabras continuaron intensificándose cuando Beba la acusó de tener “shows sin causa ni razón” y de sumar argumentos con sus “payasadas incesantes”, aludiendo también a un supuesto llanto fingido.

Durante el cruce, Beba agregó: “Yo lloro cuando tengo que llorar, no cuando necesito atención de cámaras. Tú estás urgida por atención y esto que estás haciendo es la evidencia clara de eso”. En medio del enfrentamiento, también se escucharon frases como: “Amiga, te digo ridícula te ves. No sé cómo te estén viendo afuera, pero aquí eres una cansona. Y si hubiera que poner corona, la tienes”.

Alexa Torrex insistió en que nunca habló mal de Beba fuera de la casa e intentó justificar su actitud ante el grupo. La discusión incluyó señalamientos sobre la familia y acusaciones de grosería y falta de compañerismo, en un intercambio que fue seguido de cerca por los demás concursantes y que reflejó la profundidad del conflicto entre ambas.

Este historial de confrontaciones ha marcado la convivencia y mantiene la atención de la audiencia, que sigue de cerca cada episodio y reacción en redes sociales, reafirmando las discordias que genera la presencia de ambas creadoras en el reality.