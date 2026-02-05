Colombia

Alcaldía de Medellín se refirió a reality de Yeferson Cossio que tiene como premios cirugías estéticas: “Reducen el valor de las mujeres”

Las autoridades insisten en la necesidad de revisar los mensajes que estos concursos transmiten, alertando sobre el peligro de reforzar modelos asociados a patrones estéticos y culturales ligados al narcotráfico

Autoridades de Medellín, encabezadas por
Autoridades de Medellín, encabezadas por Valeria Molina, advierten sobre el peligro social de realities que exponen a menores de edad a estos discursos - crédito Captura video

El reality show “La mujer de tus sueños” promocionado por el creador de contenido Yeferson Cossio, ha provocado una ola de críticas y debate en redes sociales, luego de que se conociera que ofrece cirugías estéticas y otros premios a mujeres que deben justificar por qué merecen esos procedimientos.

Las autoridades de Medellín manifestaron su preocupación por el impacto de este formato en la percepción social de la mujer y advirtieron sobre la posible participación de menores de edad.

El propio influencer defendió el proyecto en sus redes con entusiasmo: “Ustedes saben que yo estoy haciendo el reality, donde voy a dar senos, lipos, diseño de sonrisa, nariz, meses de ropa, meses de gimnasio, becas, perfumes, voy a dar motos, iPhone, va a ser el super reality”, aseguró en un video que ya acumula miles de interacciones.

Desde la administración local, la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, fue contundente en su rechazo al programa. “Desde la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de las Mujeres rechaza los contenidos que reducen el valor de las mujeres únicamente a su apariencia estética”, declaró.

El formato otorga cirugías estéticas como premios, generando críticas por reforzar estereotipos asociados al narcotráfico y a la apariencia física - crédito Redes sociales

La funcionaria destacó que aunque reconocen la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo: “sabemos que estos estereotipos hacen que las mujeres muchas veces tomen decisiones que ponen en riesgo su vida y su salud mental y física”.

Valeria Molina puntualizó que los procedimientos estéticos pueden derivar en secuelas físicas y trastornos de la conducta alimentaria, especialmente en adolescentes. “Esto ocurre, por ejemplo, cuando se someten a procedimientos en lugares que no cuentan con las licencias necesarias, o cuando se desarrollan trastornos de la conducta alimentaria, especialmente en mujeres adolescentes”, advirtió.

En su mensaje final, la secretaria hizo un llamado a los creadores de contenido para que cambien el enfoque y visibilicen otras realidades.

“La Secretaría de las Mujeres y la Alcaldía de Medellín quiere que esta ciudad valore a las mujeres por sus capacidades, por todas sus virtudes y por todo lo que pueden hacer para transformar esta ciudad, para que sea una Medellín para todas”.

Cossio explicó las cirugías que
Cossio explicó las cirugías que daría como premio a las ganadoras de su reality - crédito captura de pantalla @yefersoncossio/TikTok

Detalles del reality show

El anuncio de Yeferson Cossio sobre un concurso que ofrece cirugías plásticas como premio principal ha provocado una ola de reacciones en Medellín.

La polémica creció desde que el influenciador compartió la iniciativa a través de sus perfiles de TikTok e Instagram, donde explicó: “La mujer de tus sueños” busca que las participantes compitan por procedimientos estéticos y otros premios materiales.

El creador de contenido detalló en sus videos que entre “tres y cuatro” mujeres serían seleccionadas para acceder a las operaciones, aunque hasta el momento no se habían publicado ni los criterios de participación ni la fecha de inicio del reality.

A pesar de estas lagunas, miles de seguidoras han mostrado interés, lo que se ha reflejado en largas filas para los castings, según informó el diario regional El Colombiano.

Cossio explicó las cirugías que daría como premio a las ganadoras de su reality - crédito captura de pantalla @yefersoncossio/TikTok

La controversia no se limitó a las redes sociales. Las autoridades de Medellín, especialmente las instituciones dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer, se pronunciaron sobre el concurso. El debate se agudizó debido a la posibilidad de que menores de edad participen, ya que muchas de las interesadas preguntaron por los requisitos a través de las plataformas del influenciador.

La iniciativa de Cossio, lanzada entre enero y febrero de 2026, dividió opiniones entre sus seguidores. Mientras algunos apoyaron la propuesta, otros la criticaron señalando posibles riesgos para la salud y la integridad de las participantes.

Las autoridades han mantenido la vigilancia sobre la actividad digital, aunque aún no se conocen medidas oficiales frente a la dinámica propuesta.

