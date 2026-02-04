Colombia

Yina Calderón fue confirmada como participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Bienvenida a mi casa!”

La empresaria colombiana había anunciado a sus seguidores que tenía una sorpresa y en las redes sociales del ‘reality’ hicieron su presentación oficial para la sexta temporada en Estados Unidos

La DJ compartió la noticia con sus seguidores y pidió permiso a la Jefa para ser la nueva villana de la temporada - crédito @yinacalderonoficial/IG

Yina Calderón se posicionó como una de las figuras icónicas de las redes sociales y con su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se posicionó como la villana más querida así como la más odiada de la televisión.

Aunque días atrás el canal había publicado la expectativa sobre su llegada y los seguidores de la empresaria de fajas dieron por sentado que los guantes en el video eran los mismos de unas fotografías que replicó en su cuenta de Instagram, no se había hecho oficial hasta ahora.

Esta sería una de las fotos promocionales para el nuevo reality de Yina Calderón en Estados Unidos - crédito @yinacalderontv/IG

La huilense, como es habitual en su estilo y la manera en la que maneja sus redes sociales, compartió en sus redes sociales que sobre las 10:00 a. m. del 4 de febrero de 2026 les daría una noticia: “Se sientan para que la noticia no les agarre de pie”, fueron las palabras con las que acompañó la publicación.

Finalmente, el día llegó y el canal estadounidense para el público latino confirmó a la colombiana para ingresar a la casa estudio con una sencilla frase dada por la Jefa: “¡Bienvenida a mi casa!“.

El video muestra a Yina Calderón dando golpes en una puerta y dice: “¡Hola, llegué!“, mientras que acerca sus ojos a la mirilla y llama la atención de la Jefa de la casa estudio.

Y agrega: “Soy Yina Calderón. ¡Ay! Yo sé que todos me estaban esperando. ¡Jefa! ¡Ábreme la puerta! Llegué yo. Usted necesita una villana en su casa".

El muñeco de Año Viejo con el rostro de Yina Calderón se vuelve viral en Bogotá y desata debate en redes sociales - crédito canal RCN

De inmediato, la Jefa le da la bienvenida a la colombiana y le confirma que efectivamente es la villana de esta temporada: “¡Hola, hola, Jina! Así es, te estaba esperando. Estás confirmada para la nueva temporada de la Casa de los Famosos. Bienvenida a mi casa".

Finalmente, la DJ agradece la oportunidad y se presenta al público que la verá en el 24/7 durante el tiempo que permanezca en competencia: “¡Gracias, jefa! Soy Yina, la Sayayina, y vine con toda a ganarme su casa".

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer y rápidamente sus seguidores dejaron mensajes como: “Se acabó la tranquilidad en esa casa🔥🔥“; ”Mi villana y patrona favorita va con todo!!!🔥👏🏽💪🏽“; ”Hahaha parce está vieja es la fiel demostración que el que persevera alcanza, que el poder de la manifestación si existe", entre otros más.

Esta fue la expectativa de su anuncio

La aparición de una silueta similar a la de uno de los atuendos que la huilense usó en 'La casa de los famosos Colombia' provocó especulaciones alrededor de la participación de la DJ en el formato de Telemundo - crédito @lacasadelosfamosostlmd/Instagram

La expectativa creció de manera notable en redes sociales tras la difusión de un reel promocional en la cuenta oficial de Instagram del formato estadounidense. La publicación incluyó la frase: “Este nombre viene tocando fuerte”, sin mostrar rostros, pero sí un elemento clave que activó las sospechas: un guante golpeó la puerta de la casa, idéntico al que la huilense empleó tanto en una reciente sesión fotográfica como en uno de los disfraces más recordados durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

La reacción de Yina Calderón no tardó en llegar. En su cuenta de Instagram, la huilense compartió un mensaje de agradecimiento donde enumeró: “Solo tengo que decir gracias a Dios, gracias papás, gracias hermanas, gracias amigos, gracias a los sayas, gracias RD, gracias RCN. Nuestro sueño se hizo realidad”.

Yina Calderón compartió un mensaje con el que confirmaría su presencia en 'La casa de los famosos' - crédito @yinacalderontv/Instagram

En un segundo video, Yina apareció acompañada de Junior Flórez, a quien le expresó con entusiasmo: “Junior, Junior ¡Se nos cumplió!”.

La respuesta de su amigo fue directa: “Para callarle la boca a todas”. La interacción entre ambos no pasó desapercibida y los seguidores identificaron de inmediato la referencia, lo que generó una oleada de comentarios que situó a la huilense en el centro del debate digital.

Aunque todavía faltaba la confirmación oficial, la propia Yina Calderón anticipó el desenlace a través de una historia en Instagram donde reiteró su mensaje de gratitud, dando por hecho su ingreso al formato estadounidense.

de febrero

