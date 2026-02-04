Periodista cuestiona a Gustavo Petro por su pasado en el M-19 y la toma del Palacio de Justicia tras reunión con Trump

Gustavo Petro fue cuestionado públicamente por su participación en el M-19 y su vínculo con la toma del Palacio de Justicia. - crédito Jesús Áviles/Infobae

En una rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Gustavo Petro, fue interrogado por el periodista Javier Negre sobre su pasado en el M-19 y su relación con la toma del Palacio de Justicia en 1985, un episodio que aún genera debate y controversia en el país. El intercambio, que incluyó preguntas directas y respuestas enfáticas, puso nuevamente en escena el tema del perdón, la responsabilidad y la memoria histórica en el país.

El periodista, al tomar la palabra, se dirigió al mandatario con una pregunta centrada en la reconciliación y el perdón: “Presidente, usted que ahora habla de corazón, de amor, ¿usted pediría perdón por la masacre en el Palacio de Justicia de la banda terrorista de la que usted formó parte, M-19? ¿Pediría disculpas por primera vez?”. La pregunta buscaba una reacción pública del mandatario sobre el papel del M-19 en los hechos ocurridos en 1985, cuando el grupo armado protagonizó la toma del Palacio de Justicia.

Gustavo Petro respondió de manera inmediata: “No, no, no. Esta es como la ciento treinta y cuatroava vez que usted, que usted me conoce”. El presidente evitó ofrecer disculpas y, en cambio, redirigió la discusión hacia otros hechos de violencia política que han marcado la historia colombiana, como el asesinato de miembros de la Unión Patriótica y el de Carlos Pizarro, así como su propia experiencia de tortura durante su paso por prisión.

La secuencia de preguntas y respuestas se interrumpió con comentarios y murmullos en la sala, mientras el periodista insistía en la responsabilidad del M-19 en la muerte de más de cien personas durante la toma, lo que intensificó el ambiente.

El presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro oficial con el expresidente estadounidense Donald Trump. - crédito Presidencia

Petición formal a Trump para desclasificación de archivos

En el marco del balance de la reunión con Donald Trump, Gustavo Petro explicó que durante su encuentro entregó una carta solicitando la desclasificación de documentos estadounidenses sobre dos hechos clave: el “Bogotazo” de 1948 y la toma del Palacio de Justicia. Petro detalló que el objetivo de esta petición es permitir que la sociedad colombiana tenga acceso a información que pueda aclarar las circunstancias y responsabilidades de ambos episodios.

El presidente expuso: “Le pedimos en una carta escrita en inglés que saque a la luz pública, desclasifique todos los informes que la inteligencia de Estados Unidos hay sobre dos hechos de la historia de Colombia. Uno, nueve de abril de 1948, que inició la muerte de trescientos mil colombianos. Dos, la toma del Palacio de Justicia, primero por el M-19, segundo por el ejército, que está en curso en unos hechos donde murieron otros doscientos mil colombianos”.

Debate sobre reconciliación y responsabilidad

En su respuesta, Gustavo Petro defendió el proceso de paz que encabezó junto con el comandante Carlos Pizarro, subrayando que la labor principal fue detener el ciclo de violencia que asoló al país. “Nuestro labor en construir la paz, que yo hice personalmente con el comandante Carlos Pizarro, es frenar el genocidio que hay en Colombia y en cualquier parte del mundo”, afirmó.

La declaración buscó poner el foco en los esfuerzos de reconciliación y en la complejidad de atribuir responsabilidades en un conflicto con múltiples actores y víctimas.

El cruce con el periodista dejó en evidencia la distancia entre quienes exigen una condena explícita de los hechos del pasado y la posición oficial del mandatario, quien opta por enfatizar el trabajo realizado en la búsqueda de soluciones al conflicto.

Reacción del asesor de comunicaciones

Tras el incidente en la rueda de prensa, Andrés Camilo Hernández Ramírez, asesor de comunicaciones del presidente, reaccionó a la actitud de Javier Negre a través de sus redes sociales. Hernández consideró que la forma de intervenir del periodista no solo fue irrespetuosa con el presidente, sino también con los colegas que aguardaban su turno para preguntar.

“Irrespetar las ruedas de prensa, tomar la palabra y pasar por encima de otros medios de comunicación que esperaban su turno, no lo hace un valiente, lo hace irrespetuoso con el señor presidente y con sus mismos colegas que describieron a Ud en el episodio como ‘absurdo y poco profesional’”, escribió Hernández.

Hernández señaló que saltarse el turno y alterar el orden del evento fue percibido por colegas como un comportamiento poco profesional. - crédito @AndresCamiloHR/X

Contexto histórico y cifras del conflicto

El “Bogotazo” se refiere al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá. Este hecho detonó una ola de violencia que dejó miles de muertos y modificó el rumbo político del país. Según investigaciones históricas, más de 48.000 asesinatos se registraron ese año, en el contexto de un conflicto que se extendió por décadas.

En el caso de la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, el M-19 ingresó al edificio con el objetivo de enjuiciar al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de incumplir un cese al fuego. La respuesta militar generó un incendio y enfrentamientos que derivaron en más de cien muertos, incluidos magistrados, civiles, uniformados y miembros del grupo armado. Solo han sido identificadas alrededor de 70 víctimas, mientras que el destino de varios desaparecidos sigue sin esclarecerse.

La intervención militar durante la toma y las denuncias posteriores de torturas y desapariciones han mantenido el episodio entre los temas más sensibles de la memoria histórica colombiana.

Gustavo Petro solicitó la desclasificación de archivos relacionados con la toma del Palacio de Justicia. - crédito archivo Corte Suprema - AP

Persisten interrogantes sobre el Palacio de Justicia

A cuatro décadas de la toma del Palacio de Justicia, muchos aspectos de lo ocurrido siguen sin respuesta. El número total de víctimas permanece en discusión y aún existen dudas sobre la suerte de varios rehenes desaparecidos.

Testimonios de sobrevivientes han señalado que algunos rehenes fueron vistos con vida fuera del edificio, pero posteriormente sus cuerpos aparecieron en dependencias forenses, lo que alimenta la exigencia de verdad y justicia por parte de los familiares.