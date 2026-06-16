Iván Cepeda copió estrategia de Rodolfo Hernández para la recta final de las elecciones presidenciales: esta fue la contratación que hizo

El contenido de la campaña política se ha diversificado y los seguidores del candidato de la izquierda lo aprobaron - crédito Iván Cepeda / TikTok

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda sumó a Luisa Olejua a su campaña digital para mostrar un perfil más cercano en redes sociales, una decisión que llega después de que el senador quedara segundo en la primera jornada electoral que se desarrolló el 31 de mayo con 40,90% de los votos frente al 43,74% que alcanzó el abogado Abelardo De la Espriella.

La nueva estratega busca corregir la imagen de un candidato percibido como distante y rígido por algunos de los colombianos y mostrarlo más tranquilo y sereno en redes sociales como Instagram y TikTok, plataforma que hasta ahora no había sido usada de manera activa por el candidato ni por su equipo.

PUBLICIDAD

La nueva línea tomó fuerza después del resultado del 31 de mayo, cuando la campaña esperaba terminar en primer lugar, pues el candidato De la Espriella dio una verdadera sorpresa al recibir tanta validación de los votantes, lo que se atribuye principalmente a su fuerza en redes sociales, junto a sus frases de fácil recordación.

Cabe mencionar que Olejua estuvo detrás de la campaña en redes de Rodolfo Hernández en 2022, fecha en la que dio a conocer un lado diferente del entonces aspirante. Su tarea ahora es intentar volver viral a Cepeda.

PUBLICIDAD

La campaña espera llegar a más personas con la implementación de estrategias digitales - crédito Iván Cepeda / Instagram

Cepeda busca cambiar su imagen en TikTok e Instagram

La publicista santandereana se integró al equipo coordinado por Simón Rodríguez Oramas, hijo de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Además, el diario El País América reveló que renunció en abril al grupo digital de la Presidencia de la República para unirse a la campaña del oficialismo.

Antes de sumarse a la campaña de la izquierda, Olejua ya había estado vinculada a otras campañas, como el equipo del candidato Santiago Botero, que proponía “balín contra los corruptos” y cuyo movimiento se declaró más afín a la campaña de Cepeda tras la derrota.

PUBLICIDAD

La joven también trabajó en la campaña de Alejandro Éder a la Alcaldía de Cali.

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico espera mostrarse menos serio y empático en redes sociales - crédito Nathalia Angarita / REUTERS

La campaña empezó a probar videos cotidianos, música en tendencia y humor

Cepeda había rechazado el contenido viral para hablarle al público joven en un lenguaje más cercano, pero tras los resultados de la primera vuelta se dieron cuenta de la importancia de la presencia en redes sociales.

PUBLICIDAD

La implementación de la estrategia ha realizado videos de escenas cotidianas de campaña y sonrisas espontáneas, en lugar de depender solo de plazas públicas, tarimas llenas y discursos extensos.

Asimismo, en las publicaciones se llegó a hablar de temas como el fútbol y se ha trabajado en el encuentro con creadores de contenido para llegar a más personas.

PUBLICIDAD

Además, se han subido algunos videos con audios virales, uno de ellos muestra al candidato de la izquierda en su juventud y este contenido recibió gran acogida por parte del público que asegura que Cepeda lucía muy bien en su juventud. Entre los comentarios se destacan algunos como: “Quién es ese bebito” y “Sentí cosas de primera dama”.

Los videos que muestran a Iván Cepeda en su juventud se viralizan rápidamente - crédito Iván Cepeda / TikTok

Ese video reúne más de 36.000 me gusta, una cifra muy superior al promedio previo de las publicaciones del senador. Para el equipo, ese desempeño confirma que Cepeda ha llegado al público joven no solo por sus propuestas, sino por su cercanía con la audiencia en un entorno en el que la conversación en redes sociales tiene gran relevancia para las decisiones políticas y sociales.

PUBLICIDAD

La joven hizo parte de una de las campañas más virales de 2022 - crédito Luisa Olejua / Instagram

Cabe mencionar que la integración de Luisa Olejua al equipo de comunicaciones no solo le dio una cara diferente a las publicaciones, sino a la interacción de la cuenta oficial, que ahora responde con emoticones, memes y chistes.

A esa dinámica de las redes sociales se sumaron las famosas k-popers colombianas, que adoptaron para Cepeda la seña del corazón con los dedos, convertida en un sello visual de la campaña.

PUBLICIDAD