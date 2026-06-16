Deportes

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Bucaramanga, Once Caldas y Deportivo Pereira

El equipo de “La Ciudad Bonita” oficializó la llegada de su nuevo director técnico, lo que generó la finalización de un fichaje para la posición de arquero, mientras que el de Manizales define la continuidad de uno de sus volantes

Guardar
Google icon
En la imagen aparecen cuatro protagonistas del actual mercado de pases, Leonel Álvarez, Arturo Reyes, Luis Sánchez y Faber Gil - crédito Dimayor
En la imagen aparecen cuatro protagonistas del actual mercado de pases, Leonel Álvarez, Arturo Reyes, Luis Sánchez y Faber Gil - crédito Dimayor

El fútbol profesional colombiano sigue registrando movimientos en el mercado de pases. Es la temporada en la cual los equipos estructuran sus plantillas con las cuales buscarán alcanzar sus objetivos en los diferentes torneos que disputan, algunos incluso a nivel internacional con la Copa Libertadores y Sudamericana. En esa estructuración de las nóminas, tres equipos en especial han registrado movimientos en las últimas horas, se trata de Atlético Bucaramanga, Once Caldas y Deportivo Pereira.

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 para esta época del año genera que disminuya la velocidad normal del mercado de pases. De ahí la diferencia en cantidad de movimientos que se han registrado, respecto a lo evidenciado seis meses atrás, en la temporada de transferencias anterior.

PUBLICIDAD

Atlético Bucaramanga

Bajas: Leonel Álvarez (D.T.), aunque se conocía desde antes de la finalización de la Liga BetPlay 2026-I que no continuaría en la dirección técnica del equipo, no fue sino hasta el pasado 14 de junio que finalizó formalmente la relación contractual entre el entrenador y el club.

Incluso, todavía hay temas pendientes por solucionar, pues los colaboradores de Álvarez en el cuerpo técnico denunciaron a Bucaramanga por la falta de pagos en sus indemnizaciones. El delantero Gleyfer Medina firmó de mutuo acuerdo su rescisión con Bucaramanga, y quedó como agente libre.

PUBLICIDAD

José García también saldrá del equipo y es nuevo jugador del Baltika de Rusia por 1.5 millones de euros, e Israel Alba se convirtió en la cuarta baja del equipo al firmar su rescisión anticipada de contrato.

Altas: Pablo Peirano (D.T.), el entrenador uruguayo se convirtió en el reemplazo de Álvarez en la dirección técnica del equipo bumangués. El equipo también tiene interés en el lateral izquierdo Omar Albornoz y ya hizo una oferta formal a Cúcuta Deportivo, club dueño de los derechos deportivos del jugador y fue rechazada en primera instancia; sin embargo, las negociaciones continúan.

Bucaramanga también buscará la contratación de un nuevo arquero, tras la salida de Aldair Quintana, el histórico arquero colombiano que salió para jugar en Independiente del Valle en Ecuador. Sebastián Britos, Salvador Ichazo y Bruno Antúnez, serían las opciones que estaría manejando el club para suplir su ausencia. La otra opción, con la cual ya tenía negociaciones avanzadas, era Miguel Ortega, pero esta transferencia se truncó con la llegada de Peirano a la dirección técnica, pues manifestó que el perfil de este arquero no es de su gusto.

Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano tras dirigir a Nacional de Montevideo - crédito Atlético Bucaramanga
Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano tras dirigir a Nacional de Montevideo - crédito Atlético Bucaramanga

Once Caldas

Bajas: No continuarán en el equipo Kevin Cuesta, Déinner Quiñones y Kevin Tamayo, quienes finalizaron sus contratos y no llegaron a un acuerdo para su renovación. Yeiler Valencia fue cedido a Real Cundinamarca y Stalin Valencia se marchó como agente libre al Emelec de Ecuador. La continuidad de Luis “El Niche” Sánchez estaría siendo evaluada por la directiva del club, a pesar de los 10 goles y tres asistencias en el primer semestre del año, Once Caldas no estaría totalmente seguro todavía de adquirir sus derechos deportivos y comprárselos a Fortaleza CEIF por sus continuas lesiones musculares.

Altas: Andrés Correa, el experimentado lateral izquierdo de 32 años procedente del Deportivo Cali, es el primer refuerzo para el segundo semestre del año. Además, la directiva mantiene negociaciones activas para cerrar al menos dos refuerzos más, con prioridad en la zona de extremos y defensas centrales por izquierda.

El periodista Felipe Sierra aseguró que Andrés Correa será nuevo jugador de Once Caldas de Manizales - crédito @pipesierrar/X
El periodista Felipe Sierra aseguró que Andrés Correa será nuevo jugador de Once Caldas de Manizales - crédito @pipesierrar/X

Deportivo Pereira

Bajas: Danilo Ortiz, Fabio Delgado y Ánderson Plata llegaron a inicios de año, pero su continuidad ha estado sujeta a las decisiones de la reestructuración del club.

Altas: Richard Rentería, el defensor central, llegó procedente del Cúcuta Deportivo. Tobías Bovone, lateral izquierdo argentino, se unió proveniente de All Boys. Yimy Gómez llegó cedido por el Independiente Medellín. Marco Pérez, delantero experimentado que se sumó para aportar cuota de gol al plantel. Fáber Gil, el extremo regresó a la institución luego de que el Atlético Bucaramanga decidiera no ejecutar su opción de compra, quedando a disposición del cuerpo técnico.

Arturo Reyes
Arturo Reyes llegó al Deportivo Pereira a finales de diciembre de 2025, pero demoró más de un mes en armar la plantilla con nuevos jugadores por una sanción contra el club - crédito Colprensa

Temas Relacionados

Mercado de pasesFutbol colombianoAtletico BucaramangaOnce CaldasColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Mundial 2026 sigue marcando récords: esta es la histórica marca del técnico de Nueva Zelanda

Darren Bazeley firmó su nombre en las páginas del certamen de la FIFA luego de su debut ante Irán en Los Ángeles

El Mundial 2026 sigue marcando récords: esta es la histórica marca del técnico de Nueva Zelanda

República Democrática del Congo tendrá una baja para enfrentar a la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

El brote del virus Bundibugyo sigue sacudiendo al equipo de África Central de cara a su inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

República Democrática del Congo tendrá una baja para enfrentar a la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

Jugador de Países Bajos afirmó que la Selección Colombia tiene grandes opciones de llegar lejos en la Copa del Mundo

El mediocampista que hizo esa afirmación dio como principal argumento la cantidad de jugadores en Europa que tiene la Tricolor

Jugador de Países Bajos afirmó que la Selección Colombia tiene grandes opciones de llegar lejos en la Copa del Mundo

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

El cuadro luso dirigido por el español Roberto Martínez tendrá su primera prueba de fuego en la Copa del Mundo, y con un grupo de jugadores destacado en el fútbol de Europa

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

El comunicador Víctor Castro compartió un video para que, como a él, no terminen cobrándole dinero de más en una de las sedes que alberga la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

Deportes

El Mundial 2026 sigue marcando récords: esta es la histórica marca del técnico de Nueva Zelanda

El Mundial 2026 sigue marcando récords: esta es la histórica marca del técnico de Nueva Zelanda

República Democrática del Congo tendrá una baja para enfrentar a la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

Argelia, el rival de Argentina en el Mundial 2026: sus antecedentes y quiénes son sus figuras

Jugador de Países Bajos afirmó que la Selección Colombia tiene grandes opciones de llegar lejos en la Copa del Mundo

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026