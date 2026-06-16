Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Bucaramanga, Once Caldas y Deportivo Pereira

En la imagen aparecen cuatro protagonistas del actual mercado de pases, Leonel Álvarez, Arturo Reyes, Luis Sánchez y Faber Gil - crédito Dimayor

El fútbol profesional colombiano sigue registrando movimientos en el mercado de pases. Es la temporada en la cual los equipos estructuran sus plantillas con las cuales buscarán alcanzar sus objetivos en los diferentes torneos que disputan, algunos incluso a nivel internacional con la Copa Libertadores y Sudamericana. En esa estructuración de las nóminas, tres equipos en especial han registrado movimientos en las últimas horas, se trata de Atlético Bucaramanga, Once Caldas y Deportivo Pereira.

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 para esta época del año genera que disminuya la velocidad normal del mercado de pases. De ahí la diferencia en cantidad de movimientos que se han registrado, respecto a lo evidenciado seis meses atrás, en la temporada de transferencias anterior.

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Atlético Bucaramanga

Bajas: Leonel Álvarez (D.T.), aunque se conocía desde antes de la finalización de la Liga BetPlay 2026-I que no continuaría en la dirección técnica del equipo, no fue sino hasta el pasado 14 de junio que finalizó formalmente la relación contractual entre el entrenador y el club.

Incluso, todavía hay temas pendientes por solucionar, pues los colaboradores de Álvarez en el cuerpo técnico denunciaron a Bucaramanga por la falta de pagos en sus indemnizaciones. El delantero Gleyfer Medina firmó de mutuo acuerdo su rescisión con Bucaramanga, y quedó como agente libre.

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José García también saldrá del equipo y es nuevo jugador del Baltika de Rusia por 1.5 millones de euros, e Israel Alba se convirtió en la cuarta baja del equipo al firmar su rescisión anticipada de contrato.

Altas: Pablo Peirano (D.T.), el entrenador uruguayo se convirtió en el reemplazo de Álvarez en la dirección técnica del equipo bumangués. El equipo también tiene interés en el lateral izquierdo Omar Albornoz y ya hizo una oferta formal a Cúcuta Deportivo, club dueño de los derechos deportivos del jugador y fue rechazada en primera instancia; sin embargo, las negociaciones continúan.

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Bucaramanga también buscará la contratación de un nuevo arquero, tras la salida de Aldair Quintana, el histórico arquero colombiano que salió para jugar en Independiente del Valle en Ecuador. Sebastián Britos, Salvador Ichazo y Bruno Antúnez, serían las opciones que estaría manejando el club para suplir su ausencia. La otra opción, con la cual ya tenía negociaciones avanzadas, era Miguel Ortega, pero esta transferencia se truncó con la llegada de Peirano a la dirección técnica, pues manifestó que el perfil de este arquero no es de su gusto.

Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano tras dirigir a Nacional de Montevideo - crédito Atlético Bucaramanga

Once Caldas

Bajas: No continuarán en el equipo Kevin Cuesta, Déinner Quiñones y Kevin Tamayo, quienes finalizaron sus contratos y no llegaron a un acuerdo para su renovación. Yeiler Valencia fue cedido a Real Cundinamarca y Stalin Valencia se marchó como agente libre al Emelec de Ecuador. La continuidad de Luis “El Niche” Sánchez estaría siendo evaluada por la directiva del club, a pesar de los 10 goles y tres asistencias en el primer semestre del año, Once Caldas no estaría totalmente seguro todavía de adquirir sus derechos deportivos y comprárselos a Fortaleza CEIF por sus continuas lesiones musculares.

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Altas: Andrés Correa, el experimentado lateral izquierdo de 32 años procedente del Deportivo Cali, es el primer refuerzo para el segundo semestre del año. Además, la directiva mantiene negociaciones activas para cerrar al menos dos refuerzos más, con prioridad en la zona de extremos y defensas centrales por izquierda.

El periodista Felipe Sierra aseguró que Andrés Correa será nuevo jugador de Once Caldas de Manizales - crédito @pipesierrar/X

Deportivo Pereira

Bajas: Danilo Ortiz, Fabio Delgado y Ánderson Plata llegaron a inicios de año, pero su continuidad ha estado sujeta a las decisiones de la reestructuración del club.

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Altas: Richard Rentería, el defensor central, llegó procedente del Cúcuta Deportivo. Tobías Bovone, lateral izquierdo argentino, se unió proveniente de All Boys. Yimy Gómez llegó cedido por el Independiente Medellín. Marco Pérez, delantero experimentado que se sumó para aportar cuota de gol al plantel. Fáber Gil, el extremo regresó a la institución luego de que el Atlético Bucaramanga decidiera no ejecutar su opción de compra, quedando a disposición del cuerpo técnico.

Arturo Reyes llegó al Deportivo Pereira a finales de diciembre de 2025, pero demoró más de un mes en armar la plantilla con nuevos jugadores por una sanción contra el club - crédito Colprensa